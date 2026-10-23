 Verdictul psihologului Radu Leca, după atacurile cu cuțitul din școli: „Control în ghiozdane, ca la aeroport!” Sfat pentru părinți
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Verdictul psihologului Radu Leca, după atacurile cu cuțitul din școli: „Control în ghiozdane, ca la aeroport!” Sfat pentru părinți

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Situație îngrijorătoare în unitățile de învățământ din România, după ce a crescut numărul atacurilor cu cuțitul în școli și în licee! Vestitul psiholog Radu Leca a analizat aceste cazuri, deosebit de grave, în care doi elevi și-au atacat cu cuțitul profesoara și colegii. Iată ce sfaturi are, atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți, pentru a fi evitate, pe viitor, astfel de situații periculoase.

Psihologul Radu Leca trage un semnal de alarmă, după atacurile elevilor în școli
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Psihologul Radu Leca trage un semnal de alarmă, după atacurile elevilor în școli Foto: foto: Facebook

Două cazuri grave în școli, în decurs de trei zile

Luni, 19 octombrie 2026, a avut loc atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, din Bistrița, unde elevul de 13 ani a rănit o profesoară și un coleg. La trei zile distanță, joi, 22 octombrie 2026, a avut loc un alt atac, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, unde elevul de 15 ani și-a atacat doi colegi cu un obiect tăios.

Despre cazul elevului-atacator din Bistrița: „Nu e un vorba despre un adolescent rebel”

Psihologul Radu Leca a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre aceste cazuri grave raportate în școli și care au zguduit o țară întreagă:

„Referitor la băiatul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, din Bistrița, de luni, 19 octombrie, acesta își anunțase planul pe TikTok, chiar în dimineața atacului: „Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla!”. A fost internat la Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

Un detaliu esențial însă: nu este vorba despre un „adolescent rebel”, care a explodat la nervi, ci despre un copil radicalizat în mediul online, cu un model de tip „atacator de școală” importat de pe rețele sociale. La 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală, oricât de grav ar fi gestul, ceea ce alimentează nemulțumirea publică. Nu e un fenomen românesc izolat”.

„Mai e nevoie de profesori și de consilieri școlari formați”

Radu Leca a adus în discuție și un alt caz, de acum câteva luni:

„A mai existat însă un caz, în mai 2026, la Colegiul Tehnic Media, din București, când un tânăr de 18 ani a intrat cu un cuțit de 30 cm în curtea liceului și a atacat un elev”. Iată ce măsuri ar trebui luate:

„Controlul accesului în școli. Școala din Bistrița avea camere de supraveghere, dar „nu are o procedură strictă de control sau filtrare la intrare”. Controale ale ghiozdanelor, porți și acces unic monitorizat sunt deja discutate, unele școli au început controale „ca la aeroport”. Urmărirea semnalelor din mediul online. Mai e nevoie de profesori și de consilieri școlari formați.

Eroii de la Bistrița au fost paznicul și profesorul de sport care l-au imobilizat. Dar semnalele premergătoare, un copil retras, obsedat de conținut extremist, care vine „echipat” ciudat la școală, trebuie văzute înainte, de consilierii psihopedagogi.

Ce se propune pentru viitor și ce ar fi cu adevărat util

Iată și ce măsuri ar trebui luate, pe viitor:

„Din reacțiile oficiale de până acum: ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, cere modificarea cadrului legal, protecție penală specială pentru cadrele didactice amenințate sau agresate, asistență juridică și sprijin psihologic rapid.

Premierul Luca Niculescu a declarat că „școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului”. Dincolo de declarații, soluțiile care contează cu adevărat pe viitor sunt câteva, pe paliere diferite:

1. Controlul accesului în școli. Școala din Bistrița avea camere de supraveghere, dar „nu are o procedură strictă de control sau filtrare la intrare”. Controale ale ghiozdanelor, porți și acces unic monitorizat sunt deja discutate  unele școli au început controale „ca la aeroport”.

2. Urmărirea semnalelor din mediul online. Aici e nodul problemei: copilul a postat de opt luni, a anunțat atacul în direct, nimeni nu a raportat. Avem nevoie de mecanisme prin care platformele și poliția să semnaleze automat astfel de conținut, iar un deputat PSD a propus chiar interzicerea accesului copiilor sub 14 ani la rețelele sociale.

3. Profesori și consilieri școlari formați. Eroii de la Bistrița au fost paznicul și profesorul de sport care l-au imobilizat. Dar semnalele premergătoare, un copil retras, obsedat de conținut extremist, care vine „echipat” ciudat la școală, trebuie văzute înainte, de consilierii psihopedagogi. Din păcate, la noi aceștia sunt rareori suficienți.

4. Imputabilitatea minorilor. Deoarece autorul are sub 14 ani, consecințele legale sunt aproape inexistente. Există deja discuții pentru reformarea legislației privind răspunderea minorilor, deși soluția nu e doar punitivă, ci mai ales preventivă.

Mesaj important pentru părinți: „Să raporteze la școală sau la poliție orice semnal ciudat”

Radu Leca atrage atenția părinților că trebuie să semnaleze școala sau autoritățile, dacă constată situații periculoase, în mediul online:

„Reacția cea mai sănătoasă pentru părinți e, poate paradoxal, aceasta: să nu evite subiectul cu copiii, ci să vorbească deschis cu ei despre ce văd online, și să raporteze orice semnal ciudat, la școală sau la poliție”, a mai menționat psihologul, exclusiv pentru Click!

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