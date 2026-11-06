 Nea Mărin și-a dezvăluit cea mai mare frică. Nu banii sau celebritatea, ci un lucru la care nu vrea să se gândească
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Nea Mărin și-a dezvăluit cea mai mare frică. Nu banii sau celebritatea, ci un lucru la care nu vrea să se gândească

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Nea Mărin a făcut o serie de mărturisiri despre viața personală, carieră și lucrurile care îl definesc, în cadrul unei apariții în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță. 

Nea Mărin
Nea Mărin Foto: arhivă

Discuția a continuat cu întrebări despre familie, copilărie, prietenie și compromisuri. Nea Mărin a vorbit deschis despre principiile de la care nu se abate, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut în copilărie, când s-a confruntat cu lipsurile materiale.

De ce se teme cel mai mult Nea Mărin: „N-o să mai pot munci și n-o să mai pot dansa”

În dialogul cu Cătălin Măruță, Nea Mărin a fost întrebat care este lucrul de care îi este cel mai frică. Răspunsul său a venit fără ezitare și a avut legătură directă cu profesia căreia i-a dedicat o mare parte din viață.

Mă tem că n-o să mai pot munci și n-o să mai pot dansa. Asta mi-e cea mai mare frică pe care o am”, a mărturisit acesta.

Pentru coregraf, posibilitatea de a nu mai putea fi activ reprezintă o teamă importantă. Dansul și munca fac parte din identitatea sa, iar gândul că ar putea ajunge într-un moment în care să nu le mai poată practica îl îngrijorează.

Întrebat și ce capitol din viață ar schimba dacă ar avea ocazia să o ia de la început, Nea Mărin a făcut referire la copilăria sa. Artistul a recunoscut că a avut parte de lipsuri și că și-ar fi dorit ca acea perioadă să fie diferită din punct de vedere material.

„Dacă aș fi copil, nu mi-aș dori să mai fiu atât de sărac cum am fost”, a spus el.

Familia este cea care îi dă putere în momentele dificile

Cătălin Măruță a vrut să afle și ce îl ajută pe Nea Mărin să își recapete energia atunci când simte că nu mai poate. Răspunsul coregrafului a fost unul scurt, dar categoric: familia.

„Familia. Familia îmi dă totul”, a declarat acesta, arătând cât de important este sprijinul celor dragi în viața sa.

În cadrul aceleiași discuții, Nea Mărin a vorbit și despre calitățile și defectele sale. S-a descris drept un om muncitor și serios, însă a recunoscut că uneori își pierde cumpătul și se enervează.

„Cea mai mare calitate, că sunt un om foarte muncitor și serios. Și defect... câteodată mă enervez și îmi ies din pepeni”, a explicat artistul.

Întrebat dacă mai păstrează nuiele acasă, Nea Mărin a răspuns în stilul său caracteristic, enumerând câteva dintre obiectele pe care le are: „Am bici, am nuiele, am prăștii, am un geamantan de prăștii”.

Ce compromis nu ar face niciodată și ce nu acceptă într-o prietenie

Coregraful a fost provocat să vorbească și despre principiile pe care nu ar fi dispus să le încalce. Când a venit vorba despre compromisuri, acesta a explicat că există un domeniu în care nu ar ceda niciodată, indiferent de situație: arta coregrafică.

„Niciodată în viața mea n-aș ceda în fața nimănui când e vorba de arta coregrafică”, a afirmat Nea Mărin.

Artistul a vorbit și despre felul în care celebritatea i-a schimbat parcursul. Acesta consideră că notorietatea l-a ajutat foarte mult, mai ales că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, era cunoscut în principal pentru activitatea sa de coregraf, dansator și solist.

„În urmă cu 20 de ani eram Marin Barbu, coregraful, dansatorul, solist, dansator și atât. După aceea lumea m-a văzut cum mă știi și tu acum, tot ce fac eu în viața asta”, a povestit el.

Nici subiectul prieteniei nu a fost ocolit. Nea Mărin a explicat că nu poate trece peste minciună și că sinceritatea este o condiție esențială pentru orice relație de acest fel.

„Nu-mi plac oamenii care mă mint. Dacă m-ai mințit, cu mine ai terminat. Trebuie să fii sincer. Eu sunt foarte sincer cu toată lumea”, a spus coregraful.

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