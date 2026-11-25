Gabi Bădălău a decis să facă demersurile necesare pentru a-l înscrie pe fiul său cel mic, Nicolas, la o școală din București. Băiețelul locuiește de mai bine de jumătate de an alături de tatăl său, iar afaceristul dorește acum să obțină în instanță suplinirea acordului mamei, Claudia Pătrășcanu, pentru a putea lua această decizie.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi copii. Foto: Arhiva Click!

Gabi Bădălău vrea să își înscrie fiul la o școală din București

Pe rețelele de socializare, Gabi Bădălău a anunțat că a deschis un proces în instanță pentru a obține dreptul de a-l înscrie pe Nicolas la o unitate de învățământ din București, în condițiile în care mama băiețelului, Claudia Pătrășcanu, nu și-a dat acordul pentru această decizie.

Afaceristul susține că fiul său și-a exprimat în mod constant dorința de a locui alături de el și că refuză să se întoarcă la Constanța. Mai mult, acesta afirmă că situația ar fi fost consemnată și de reprezentanții DGASPC Giurgiu și DGASPC Constanța.

„Pe 4 decembrie avem termen la Tribunalul Constanța, unde solicit suplinirea acordului mamei pentru înscrierea copilului la școală. De cinci luni, Nicolas își manifestă constant dorința de a locui cu mine și refuză să se întoarcă la Constanța, situație consemnată atât de DGASPC Giurgiu, cât și de DGASPC Constanța”, a declarat Gabi Bădălău, pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu încearcă să își aducă fiul acasă, la Constanța

În tot acest timp, Claudia Pătrășcanu încearcă de mai multe luni să îl convingă pe Nicolas să se întoarcă acasă, la Constanța, acolo unde băiețelul a locuit alături de fratele său mai mare, Gabriel. Artista consideră că refuzul copilului de a reveni ar putea avea legătură cu influența tatălui său.

Recent, vedeta a mers din nou la poarta casei familiei Bădălău, în încercarea de a-și vedea fiul și de a petrece timp cu acesta. Cu toate acestea, Claudia Pătrășcanu susține că telefonul lui Nicolas ar fi fost luat chiar în ziua în care ea a venit să îl viziteze.

Vizibil afectată de situație, artista și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare, unde a făcut noi acuzații la adresa fostului soț.

„Sunt în Bolintin, i-au luat telefonul copilului pentru că știau că ajung astăzi. Îmi țineți copilul departe de mine și fratele lui de 6 luni. A fost anunțat că am ajuns la poartă, tot să nu lase copilul singur cu mama lui care i-a dat viață. Este inuman ce trăiesc eu și copilul meu care nu poate să fie copil liber (...) Sunt filmată în prezența copilului, 2 minute să-mi văd copilul într-o teroare emoțională atât pentru mine, cât și pentru cel mic”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

Gabi Bădălău, reacție după acuzațiile fostei soții: „Nicolas îi cere un singur lucru”

La scurt timp după mesajul publicat de Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate. Afaceristul susține că a ieșit cu Nicolas la poartă, unde băiatul și-a văzut mama, a vorbit cu ea și a îmbrățișat-o.

Totodată, acesta consideră că reacțiile fostei sale soții și conflictele dintre cei doi ar putea contribui la îndepărtarea copilului de mamă. Gabi Bădălău afirmă că Nicolas își dorește să îi fie respectată dorința de a locui alături de tatăl său.

„Am ieșit cu Nicolas la poartă, mama lui l-a văzut, a vorbit cu el și l-a îmbrățișat. Din păcate, copilul reacționează atunci când consideră că mama lui minte și face scandal. Cred că tocmai această atitudine îl îndepărtează de ea. Nicolas îi cere un singur lucru: să îl înțeleagă și să îi respecte dorința de a locui cu tatăl său”, a scris Gabi Bădălău, pe Instagram.