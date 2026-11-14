 Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista
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Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista

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Claudia Pătrășcanu reacționează după ce a fost dată în judecată de DGASPC Giurgiu. Artista a transmis un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care instituțiile gestionează situația legată de fiul său cel mic, Nicolas. Cântăreața susține că, deși a obținut hotărâri judecătorești definitive, demersurile pentru punerea lor în aplicare întârzie și cere autorităților să verifice urgent cazul.

Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului
Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului Foto: Facebook

Claudia Pătrășcanu: „De ce, timp de 9 ani, copiii mei nu au avut asemenea probleme?!”

„Cum este posibil ca, într-o țară în care legea ar trebui să fie aceeași pentru toți, instituțiile statului să trateze atât de diferit două situații care privesc același copil?! Încă din luna octombrie, executorul judecătoresc a făcut demersurile legale pentru încuviințarea executării silite a unei hotărâri judecătorești definitive, însă Judecătoria Bolintin-Vale nu a soluționat nici până astăzi cererea! În schimb, pentru o cerere de 412 de pagini, depusă de DGASPC Giurgiu împotriva mea, în calitate de mamă, pe 13 noiembrie s-a stabilit imediat termen de judecată, pe 24 noiembrie!

Cum este posibil un asemenea tratament diferit?!De ce, atunci când o mamă încearcă să pună în aplicare o hotărâre definitivă, lucrurile se blochează, dar când o instituție acționează împotriva ei, totul se mișcă imediat?! Vorbim despre un copil minor, despre manipulare, înstrăinare de mamă și despre suferința psihică la care consider că este supus!

De ce, timp de 9 ani, copiii mei nu au avut asemenea probleme?! De ce toate acestea au început exact în momentul în care tatălui i s-a cerut să achite retroactiv pensia de întreținere pe care nu a plătit-o ani la rând?! Este complet fals că tatăl nu a avut o relație cu copiii. I-am respectat întotdeauna programul de vizită și vacanțele. Niciodată nu mi-am dorit să îi îndepărtez de tatăl lor. Și-au petrecut timpul cu toată familia lui! Copiii au fost postați pe rețelele de socializare de fiecare dată, iar acum mint cu nerușinare!”, începe mesajul artistei de pe Facebook. 

Claudia Pătrășcanu: „Singura mea grijă a fost ca ei să fie în siguranță!”

De asemenea, Claudia Pătrășcanu a ținut să sublinieze că, în tot acest timp, principala sa preocupare a fost binele copiilor. Artista susține că de ani de zile se luptă în instanță, a plătit avocați și a obținut hotărâri judecătorești definitive, însă este nemulțumită de faptul că acestea nu sunt puse în aplicare. Totodată, cântăreața a cerut public mai multor instituții să verifice situația și a transmis un mesaj ferm cu privire la protejarea interesului copiilor.

„Singura mea grijă a fost ca ei să fie în siguranță!

De ani de zile plătesc avocați, mă lupt în instanțe și am avut încredere că justiția va face dreptate. Am câștigat procesele și am obținut hotărâri judecătorești definitive. Ce valoare mai au aceste hotărâri dacă nu sunt puse în aplicare?!

Cer public Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare și Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție să verifice urgent această situație!

Copiii nu sunt arme de răzbunare, iar un copil nu trebuie distrus emoțional pentru interesele și conflictele adulților!

Cine protejează, cu adaevărat, interesul copilului?!”

Claudia Pătrășcanu susține că nu își poate vedea copilul 

Claudia Pătrășcanu face noi dezvăluiri în încercarea de a-și revedea băiețelul cel mic, Nicolas, care de câteva luni locuiește alături de tatăl său. Artista a publicat pe rețelele de socializare noi informații despre situația dintre ea și fostul soț, susținând că i s-ar fi închis interfonul în nas după ce a mers din nou la poarta familiei Bădălău.

În ultima zi petrecută la București, Claudia Pătrășcanu s-a întors în fața locuinței fostului soț, în speranța că își va putea vedea copilul. Potrivit artistei, Nicolas ar fi privit-o de la fereastră, prin perdea, însă accesul în curte nu i-ar fi fost permis.

„Nicolas își privește mama de la geam, printr-o perdea. Sunt în fața porții familiei Bădălău, am sunat la interfonul porții, îmi închid”, a scris Pătrășcanu pe Instagram.

Mesajul emoționant transmis de Claudia Pătrășcanu fiului său

De asemenea, artista i-a transmis un mesaj fiului ei prin intermediul rețelelor de socializare, în care l-a rugat să nu creadă lucrurile negative care i-ar putea fi spuse despre ea. Vizibil afectată de situație, Claudia a mărturisit că nu intenționează să renunțe la copilul său și că așteaptă de cinci luni să îl poată vedea.

„Nicolas, oricât de multe lucruri ți s-ar spune despre mine, nimic nu este adevărat. Niciodată nu mi-ai spus lucruri grele, mami nu e supărată, nu e supărată pentru că nu e vina copiilor. N-am să renunț la copilul meu, stau la poartă, zi și noapte stau (...) După cinci luni, nu sunt lăsată. Ce am cerut așa de mult?”, a spus cântăreața, printre lacrimi.

Gabi Bădălău a reacționat după acuzațiile fostei partenere

La rândul său, Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor făcute de fosta parteneră. Acesta susține că a încurajat-o pe Claudia să păstreze legătura cu Nicolas și afirmă că băiatul nu își dorește să plece la Constanța alături de mama sa.

„Claudia se află din nou la poarta domiciliului meu, încă de la ora 08:00 dimineața, provocând o nouă situație tensionată. În ultimele patru zile, Claudia l-a văzut pe Nicolas de fiecare dată când a venit. Copilul a petrecut timp cu mama lui, iar eu l-am încurajat permanent să păstreze legătura cu ea și să petreacă timp împreună. Problema este una singură: Nicolas nu dorește să plece cu mama lui la Constanța! Și-a exprimat această dorință în repetate rânduri, inclusiv în fața reprezentanților instituțiilor competente”, a reacționat Gabi Bădălău.

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