 A renunțat la visul de a deveni avocată și s-a mutat în jungla din Nepal. Cum a reușit o tânără de 25 de ani să-și cumpere o casă de 200.000 de euro
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A renunțat la visul de a deveni avocată și s-a mutat în jungla din Nepal. Cum a reușit o tânără de 25 de ani să-și cumpere o casă de 200.000 de euro

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O tânără de 25 de ani a renunțat la visul de a deveni avocată și a ales o viață simplă, într-un sat din Nepal, în apropierea junglei. Fără apă caldă, frigider sau mașină de spălat, britanica spune că este mai fericită alături de soțul ei nepalez decât ar fi fost într-o carieră bine plătită. Mai mult, cheltuielile reduse au ajutat-o să economisească suficienți bani pentru a-și cumpăra o casă de 200.000 de euro în Marea Britanie.

A renunţat la avocatură că să se mute în junglă cu iubitul nepalez
A renunţat la avocatură că să se mute în junglă cu iubitul nepalez Foto: Instagram

Madeleine Jaye, din Nottingham, a studiat dreptul la Sheffield și se pregătea să lucreze într-o firmă importantă de avocatură. Planurile sale s-au schimbat însă după o călătorie în Nepal, unde l-a cunoscut pe Ram, un tânăr de aceeași vârstă.

Cei doi s-au întâlnit la un curs de gătit momo, un preparat tradițional nepalez, iar relația lor a evoluat rapid. După numai două săptămâni, Madeleine și-a tatuat numele lui Ram, convinsă că vor rămâne împreună.

În prezent, cei doi sunt căsătoriți și formează un cuplu de trei ani. Tânăra își împarte timpul între Marea Britanie și satul nepalez în care locuiește alături de familia soțului, la aproximativ 25 de minute de orașul Pokhara.

Trăiește cu 360 de euro pe lună, fără electrocasnice

Viața din Nepal este complet diferită de cea cu care Madeleine era obișnuită în Anglia. Locuința sa se află lângă junglă, iar familia gătește la foc deschis, folosește apă proaspătă din Munții Himalaya și își procură o parte din hrană din propria gospodărie.

Deși nu beneficiază de multe dintre facilitățile considerate obișnuite în Marea Britanie, britanica spune că acest stil de viață îi aduce satisfacții. În plus, cheltuielile sunt mult mai mici. Familia lui Ram plătește o chirie de numai 24 de euro pe lună, iar Madeleine nu trebuie să contribuie la această sumă. În medie, tânăra cheltuiește aproximativ 360 de euro lunar.

Zilele sale sunt ocupate de activități precum înotul, pescuitul, plimbările cu motocicleta, drumețiile și întâlnirile cu prietenii.

„Nu cred că în Anglia suntem crescuţi neapărat cu aceeaşi legătură faţă de pământ. În Nepal am învăţat foarte multe despre provenienţa hranei, despre cum să îngrijesc animalele şi plantele şi felul în care spiritualitatea poate face parte din viaţa de zi cu zi", a explicat Madeleine, potrivit Daily Mail.

Și-a cumpărat o casă de 200.000 de euro la numai 25 de ani

Deși a renunțat la planul de a deveni avocată, Madeleine nu a abandonat activitatea profesională. Tânăra are propria afacere, prin care oferă servicii de asistență personală și îngrijire permanentă, locuind temporar la domiciliul persoanelor pe care le ajută.

Aceasta lucrează în Marea Britanie perioade de aproximativ șase până la 12 săptămâni, beneficiind de cazare inclusă. Ulterior, își ia o pauză de o durată asemănătoare și se întoarce în Nepal, unde își petrece timpul alături de soțul ei.

Acest mod de lucru, combinat cu cheltuielile reduse din Asia, i-a permis să economisească suficient pentru a-și cumpăra o casă în Yorkshire, în valoare de 200.000 de euro.

„Nu consider că, alegând această viaţă alături de soţul meu, îmi sacrific cariera. Consider că aleg o viaţă care mă face fericită”, a spus tânăra.

Unul dintre evenimentele care au determinat-o să își reevalueze prioritățile a fost moartea tatălui său, care a pierdut lupta cu cancerul la numai 54 de ani. Până atunci, Madeleine își imaginase un viitor bazat pe studii, o carieră prestigioasă și câștiguri importante.

„Multă vreme, planul era simplu: să merg la universitate, să obţin un loc de muncă la firmă de avocatură prestigioasă, să câştig mulţi bani şi să construiesc o carieră de succes, pentru că societatea ne învaţă că banii, statutul şi avansarea în carieră înseamnă succes. Mi-am dat seama că timpul este mult mai valoros decât versiunea succesului pe care ne-o prezintă societatea”, a povestit ea.

Tigrii și leoparzii, pericolele din apropierea casei

Traiul lângă junglă presupune și riscuri. În zonă există tigri și leoparzi, iar animalele domestice trebuie adăpostite pe timpul nopții pentru a fi protejate.

„Dăm drumul caprelor şi găinilor afară, pentru că noaptea trebuie să stea închise ca să fie protejate de tigru”, a explicat Madeleine.

Mai multe animale din sat au dispărut, inclusiv câini, capre și găini. Sezonul musonic și frigul din ianuarie, când locuințele nu sunt încălzite, reprezintă alte dificultăți. Chiar și așa, britanica spune că s-a adaptat repede la ritmul vieții de la sat, după ce a călătorit în peste 74 de țări.

Familia și prietenii au susținut-o în decizia luată. În mai 2026, mama sa, pe care Madeleine o consideră cel mai mare sprijin, a călătorit în Nepal pentru a participa la nunta hindusă. Pentru femeie a fost prima ieșire din Europa. Ea a luat parte la tradițiile ceremoniei.

„Mama nu mi-a pus niciodată la îndoială deciziile. Atât ea, cât şi tata mi-au spus mereu că este viaţa mea şi că trebuie să o trăiesc exact aşa cum îmi doresc”, a povestit tânăra.

Pe viitor, Madeleine și Ram vor să cumpere o proprietate în Nepal, unde intenționează să își petreacă anii de pensionare.

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