Ce își ia Andra Măruță la evenimente în caz că i se face foame: „Pe asta nu trebuia să o vedeți”
Programul încărcat, nopțile albe și bufetele tentante de la evenimente reprezintă o adevărată provocare pentru silueta oricărui artist. Andra a dezvăluit fanilor săi metoda practică și accesibilă prin care încearcă să țină sub control poftele alimentare atunci când este plecată la cântări.
Artista a arătat fără ocolișuri ce își pune la pachet înainte de a pleca la drum, preferând gustările bogate în proteine în locul preparatelor hipercalorice oferite la evenimente.
Trucul din geanta Andrei Măruță
Înainte de a pleca spre un nou eveniment, cântăreața s-a filmat în timp ce își pregătea bagajele și a decis să împărtășească cu publicul un secret culinar deloc sofisticat, dar extrem de eficient. Pentru a evita să cadă pradă gustărilor nesănătoase, patiseriilor sau dulciurilor de la recepții, Andra are mereu la îndemână o caserolă cu alimente nutritive.
Opțiunea ei de bază pentru momentele în care i se face foame pe drum sau între două sesiuni de scenă constă în ouă fierte sau bucăți de carne preparată simplu. Aceste surse curate de proteine oferă o senzație rapidă și de lungă durată de sațietate, stabilizând nivelul de energie fără acumulare de kilograme în plus.
Autoironie și sinceritate în fața fanilor: „Important e că am grijă”
Deși încearcă să fie riguroasă, soția lui Cătălin Măruță a cucerit încă o dată publicul prin sinceritatea și umorul cu care își privește propriile slăbiciuni culinare. Vedeta a recunoscut că eforturile sale de a ține o dietă strictă sunt adesea de scurtă durată, dar consideră esențial faptul că rămâne atentă la alegerile pe care le face.
„Pe asta nu trebuia să o vedeți... nu știu cât mă ține dieta asta, o zi, două, așa fac mereu, apoi iar mănânc prostii, important e că am grijă”, le-a mărturisit artista urmăritorilor săi, stârnind zâmbete și empatie în rândul comunității sale din mediul online.