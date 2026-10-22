Ce își ia Andra Măruță la evenimente în caz că i se face foame: „Pe asta nu trebuia să o vedeți”

Programul încărcat, nopțile albe și bufetele tentante de la evenimente reprezintă o adevărată provocare pentru silueta oricărui artist. Andra a dezvăluit fanilor săi metoda practică și accesibilă prin care încearcă să țină sub control poftele alimentare atunci când este plecată la cântări.

Ce își pune Andra Măruță în geantă la concerte Foto: instagram

Artista a arătat fără ocolișuri ce își pune la pachet înainte de a pleca la drum, preferând gustările bogate în proteine în locul preparatelor hipercalorice oferite la evenimente.

Trucul din geanta Andrei Măruță

Înainte de a pleca spre un nou eveniment, cântăreața s-a filmat în timp ce își pregătea bagajele și a decis să împărtășească cu publicul un secret culinar deloc sofisticat, dar extrem de eficient. Pentru a evita să cadă pradă gustărilor nesănătoase, patiseriilor sau dulciurilor de la recepții, Andra are mereu la îndemână o caserolă cu alimente nutritive.

Opțiunea ei de bază pentru momentele în care i se face foame pe drum sau între două sesiuni de scenă constă în ouă fierte sau bucăți de carne preparată simplu. Aceste surse curate de proteine oferă o senzație rapidă și de lungă durată de sațietate, stabilizând nivelul de energie fără acumulare de kilograme în plus.

Autoironie și sinceritate în fața fanilor: „Important e că am grijă”

Deși încearcă să fie riguroasă, soția lui Cătălin Măruță a cucerit încă o dată publicul prin sinceritatea și umorul cu care își privește propriile slăbiciuni culinare. Vedeta a recunoscut că eforturile sale de a ține o dietă strictă sunt adesea de scurtă durată, dar consideră esențial faptul că rămâne atentă la alegerile pe care le face.

„Pe asta nu trebuia să o vedeți... nu știu cât mă ține dieta asta, o zi, două, așa fac mereu, apoi iar mănânc prostii, important e că am grijă”, le-a mărturisit artista urmăritorilor săi, stârnind zâmbete și empatie în rândul comunității sale din mediul online.