Ouă fierte sau brânză proaspătă? Ce aliment ajută mai mult la reducerea colesterolului

Atunci când analizele de sânge ne arată că avem un nivel ridicat de colesterol, o dietă strictă devine absolut necesară. Iar două alimente recomandate des în astfel de situații sunt ouăle fierte și brânza proaspătă de vacă. Însă, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat care dintre ele este, de fapt, mai bună.

Ambele alimente pot fi utile Foto: EatingWell

Atunci când vrem să scădem nivelul colesterolului din sânge, este important să fim atenți la alimentele pe care ni le punem în farfurie. De obicei, în astfel de situații, alimente bogate în proteine precum ouă fierte tari și brânza proaspătă de vacă sunt recomandate foarte des.

Iar, în primul rând, este important să știm că, în ciuda reputației sale, colesterolul nu este întotdeauna negativ.

„Colesterolul este o substanță ceroasă, asemănătoare grăsimilor, care se găsește în fiecare celulă a corpului. De fapt, organismul are nevoie de o anumită cantitate de colesterol pentru a funcționa corespunzător, deoarece acesta contribuie la formarea celulelor și la producerea anumitor hormoni”, spune nutriționista Lauren Manaker, potrivit EatingWell.

Există mai multe tipuri de colesterol

Lipoproteinele cu densitate mică (LDL) sunt adesea denumite colesterol „rău”, deoarece nivelurile crescute pot contribui la formarea plăcilor de aterom pe artere, în timp ce lipoproteinele cu densitate mare (HDL), cunoscute drept colesterol „bun”, ajută la transportarea colesterolului înapoi la ficat, pentru a fi eliminat.

Atunci când vine vorba despre ouă, datorită faptului că gălbenușul conține colesterol, mulți oameni preferă să le evite atunci când încep o dietă. Un studiu recent a arătat că grăsimile saturate din ouă, nu colesterolul alimentar din ele, aveau o legătură cu nivelul ridicat de colesterol LDL.

„În general, analizez alimentația în ansamblu, în loc să-i spun unei persoane care are probleme cu colesterolul că ouăle sunt automat interzise. Alimentele consumate alături de ouă, precum baconul, cârnații, untul și alte surse de grăsimi saturate, pot avea o influență mai mare asupra colesterolului LDL decât oul în sine”, spune nutriționista Johannah Katz.

Care aliment este mai sănătos

„Cea mai mare parte a grăsimilor din ouă este reprezentată de grăsimi nesaturate, benefice pentru organism, care pot susține sănătatea inimii atunci când ouăle sunt consumate ca parte a unei alimentații sănătoase”, spune Manaker.

În ce privește brânza proaspătă de vacă, chiar dacă ea nu conține decât foarte puțin colesterol, poate avea un conținut mai mare de grăsimi saturate. Este important să verificăm acest lucru, înainte de a o servi.

„Brânza de vaci cu conținut redus de grăsimi poate fi o opțiune bogată în proteine, menținând în același timp un nivel relativ scăzut de grăsimi saturate”, spune Katz.

Atunci când vine vorba despre care variantă este mai sănătoasă, răspunsul depinde și de ce fel de țintă avem.

Dacă reducerea grăsimilor saturate este o prioritate, brânza proaspătă degresată sau cu un conținut redus de grăsimi poate avea un ușor avantaj față de un ou fiert tare. Însă asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ouă. Ambele alimente oferă proteine de înaltă calitate și nutrienți, iar oricare dintre ele poate fi inclus într-un regim alimentar care ajută la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.