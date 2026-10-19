 „N-am mai zis asta la nimeni!” Sfaturile pe care Niculina Stoican i le-a dat Andrei la nunta cu Cătălin Măruță
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„N-am mai zis asta la nimeni!” Sfaturile pe care Niculina Stoican i le-a dat Andrei la nunta cu Cătălin Măruță

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Andra și Cătălin Măruță împart o poveste de dragoste care a trecut frumos testul timpului, devenind una dintre cele mai trainice și admirate familii din lumea mondenă de la noi. Căsătoriți încă din anul 2008, cei doi au construit pas cu pas o relație bazată pe prietenie, respect și iubire.

De ce a pus Andra sare sub picior când s-a căsătorit cu Măruță
De ce a pus Andra sare sub picior când s-a căsătorit cu Măruță Foto: instagram

Deși fanii știu aproape totul despre familia lor, Andra a scos la iveală un detaliu neștiut din ziua în care a devenit mireasă. 

Andra Măruță, despre ritualurile din ziua nunții. Ce a învățat-o Niculina Stoican

Revederea celor două artiste pe scena concertelor „Tradițional 3 - Moștenirea” a readus în prim-plan amintiri adunate în peste un deceniu și jumătate de prietenie. Andra a recunoscut că în tumultul nunții sale a primit instrucțiuni precise legate de câteva tradiții de bun augur menite să aducă armonie în căsnicie.

„N-am mai zis-o asta cred că la nimeni. La nunta mea, când am ieșit din casa socrilor mei, Niculina Stoican mi-a cântat. Când am ieșit mireasă din casă... Iar acum cântând, mi-am adus aminte... Mi-a dat o sare învelită într-un șervețel și m-a pus să pun sub papuc și să zic ceva. Și eu, cum eram atunci agitată, nu înțelegeam ce îmi zice”, a mărturisit jurata de la „Românii au talent” în videoclipul care a adunat peste 1,6 milioane de vizualizări pe TikTok.

Prezentă alături de ea, Niculina Stoican a completat imediat povestea, explicând exact semnificația gesturilor și a descântecelor populare pe care i le-a insuflat Andrei:

„Am învățat-o să-și pună sare sub piciorul drept și să spună de trei ori: «Să fiu iubită ca sarea în bucate»! Uitați-vă ce căsnicie are, câți ani au trecut... Și am mai învățat-o ceva, dar ea cred că a uitat... Am învățat-o să se uite prin inelul de logodnă și să spună: «Cum nu-mi iese acum din ochi, să nu-mi iasă niciodată din cuvânt». Deci unul dintre secretele din căsnicie sunt descântecele de la început!”

Grigore Leșe, amintiri din copilăria artistei: „I-am spus de mică ce perspective are”

Tot în contextul spectacolelor folclorice, maestrul Grigore Leșe a depănat amintiri despre primele întâlniri artistice cu Andra, când aceasta era doar un copil la început de drum în Câmpia Turzii.

„Să aibă succes și să facă lucruri înțelepte. Când era mică, eu lucram la Centrul de Cultură la Cluj și m-am dus într-o verificare în zona Câmpia Turzii. Și Andra era micuță și cânta. Și atunci i-am spus că are perspective extraordinare. Am avut-o invitată la emisiunea «Drumul lui Leșe» și am avut o discuție interesantă. Am cântat și în emisiunea mea. Are talent, inteligență și expresivitate”, a subliniat Grigore Leșe.

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