Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D. Problemele care i-au afectat cariera, dar și viața personală

Nick de la N&D, cunoscut în online și ca Nick nnd, a dezvăluit recent cu ce probleme se confruntă. Acestea i-au afectat viața de zi cu zi, dar și cariera. Artistul a făcut mărturisiri sincere și a vorbit despre coșmarul prin care a trăit.

Nick de la N&D. Foto: Instagram

Cântărețul a vorbit despre perioada sa dificilă a vieții sale, care i-a afectat atât viața personală, cât și cariera muzicală. Nick de la N&D a declarat că s-a confruntat cu atacuri de panică, ce l-au făcut să impună anumite cerințe la concerte și chiar să le anuleze.

Problema cu care s-a confruntat Nick de la N&D

Nick de la N&D a fost invitat recent la emisiunea „Furnicuțele”, acolo unde a dat mai multe detalii despre viața sa personală. Artistul a vorbit despre lucrurile care nu se observă la prima vedere și care sunt știute numai de apropiați.

Deși s-a bucurat de faimă și în continuare are o carieră în industria muzicală din România, Nick nu s-a putut ține departe de problemele de sănătate, care au apărut inevitabil pe baza stresului și nopților pierdute.

Acesta a dezvăluit faptul că episoadele de atacuri de panică apăreau înainte de concerte și la volan. Chiar și în timpul participării sale la emisiunea „Power Couple”, în timpul unei probe, a simțit că i se face rău. El susține că a făcut toate controalele necesare în acest sens și că poartă un dispozitiv nazal ce îl ajută.

„Port și un dispozitiv nazal pentru o mai bună respirație, oxigenare a creierului. (...) Cred că s-au acumulat... nopți pierdute, studio, evenimente care se terminau dimineața. Oboseală. Eram la volan și în momentul în care apărea un TIR în fața mea și nu mai vedeam nimic, gata. Am făcut toate controalele, EKG...”, a declarat Nick de la N&D în emisiunea ”Furnicuțele”, de pe Antena 1.

Cum i-a fost afectată viața

Viața lui Nick nu a fost deloc ușoară. Soția cântărețului a dezvăluit faptul că el avea cerințe neobișnuite la unele concerte, ba chiar ajungea și să le anuleze. Din cauza atacurilor de panică, artistul voia prefera să-și desfășoare prestația din cluburi cu luminile aprinse.

„Ajunsese să refuze concertele. Întreba: unde e? Să aprindeți toate luminile. Te duci să cânți în club cu toate luminile, nu există așa ceva”, a declarat soția lui Nick de la N&D.

Astfel, ea a început să citească mai multe despre cum funcționează atacurile de panică pentru a afla și cum să-l ajute în acest sens. Deși la început ea a crezut că nu e atât de grav, ulterior a realizat ce se întâmplă.

„Am început să citesc, nici eu nu știam ce înseamnă acest atac de panică. Am zis că e doar în capul lui. Nu se știa pe timpurile alea de atac de panică”, a declarat Cătălina Marin, soția lui Nick de la N&D.

Fiica lui Nick nnd va schimba prefixul

Nick și Cătălina au împreună o fiică, pe Andreea, care va schimba prefixul în acest an. În decembrie tânăra va împlini vârsta de 20 de ani și deja are o carieră. Aceasta activează în industria make-up-ului, dar îi calcă pe urme tatălui său, fiind și cântăreață. Mai mult decât atât, aceasta are o pasiune și pentru desen.

Cât despre relația tinerei cu tatăl ei, Andreea a mărturisit în exclusivitate pentru Click! faptul că sunt extrem de apropiați, însă au conflicte destul de des. De asemenea, nu are secrete față de părinți și este deschisă.

„Este foarte exigent. Dar avem o relație foarte bună de tată-fiică. Ne certăm aproape non-stop, dar şi ne împăcăm foarte rapid.Și ce am învățat de la el? Foarte multe chestii. Cred că am învățat că trebuie să-mi ponderez pe cât posibil nervii și să am un control asupra acțiunilor mele”, ne-a mărturisit fiica lui Nick în 2024.