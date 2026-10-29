Brânză proaspătă de vaci sau iaurt grecesc la micul dejun? Care aliment ține mai bine glicemia sub control

Brânza proaspătă de vaci și iaurtul grecesc sunt alimente foarte sănătoase, recomandate de nutriționiști pentru micul dejun. Însă, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat de-a lungul timpului care dintre acestea este, de fapt, mai sănătos.

Ambele alimente sunt sănătoase Foto: Eating Well

Există nenumărați factori care vor afecta nivelul de zahăr din sânge, dar dieta este, de departe, una dintre cele mai comune vinovate pentru o glicemie care ajunge la valori anormale.

„Atunci când consumi în mod constant alimente bogate în carbohidrați rafinați și zaharuri adăugate, dar sărace în fibre, proteine sau grăsimi care să încetinească digestia, nivelul glucozei din sânge poate crește mai rapid. Consumul unor mese echilibrate, care includ fibre, proteine și grăsimi sănătoase, poate contribui la menținerea unor niveluri mai stabile ale glucozei din sânge și la un control glicemic mai bun”, spune medicul nutriționist Amanda Roll.

Sunt două alimente foarte sănătoase

Atunci când vine vorba despre dietă este important să fim atenți la ce fel de alimente consumăm la o singură masă. Iar atât brânza proaspătă de vaci cât și iaurtul grecesc sunt două alimente recomandate adesea de nutriționiști.

O cană de brânză proaspătă simplă, cu un conținut redus de grăsimi, adică de cel mult 2%, oferă 23 de grame de proteine și este o sursă excelentă de vitamina B12 și fosfor, precum și o sursă bună de seleniu și riboflavină.

Iar, datorită nivelului de grăsimi alimentare, brânza proaspătă poate fi foarte bună pentru a ține glicemia sub control, conform EatingWell.

„Grăsimile alimentare contribuie la încetinirea golirii stomacului, ceea ce înseamnă că alimentele rămân mai mult timp în stomac, iar glucoza ajunge în sânge într-un ritm mai lent. Acest lucru poate ajuta la creșterea mai treptată a glicemiei, în locul unei creșteri bruște”, explică Roll.

Care aliment este mai bun pentru micul dejun

Însă, iaurtul grecesc este, de asemenea, o alegere bună dimineața. O cană de iaurt grecesc simplu, cu un conținut redus de grăsimi, oferă 23 de grame de proteine și furnizează, totodată, vitamine și minerale precum calciu, potasiu, fosfor, vitamina B12 și seleniu.

„Includerea în alimentație a unor produse bogate în proteine, precum iaurtul grecesc, precum și alimente bogate în fibre, cum ar fi fructele și granola din cereale integrale, poate contribui la încetinirea creșterii glicemiei după masă și la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp”, spune nutriționista Lindsey Joe.

Brânza proaspătă și iaurtul grecesc sunt ambele produse lactate cu un conținut similar de macronutrienți. Practic, ele au relativ puțini carbohidrați și sunt bogate în proteine. De asemenea, sunt disponibile în variante cu diferite procente de grăsime, fiind, astfel, foarte bune pentru masa de dimineață.

Cu toate acestea, experții spun că iaurtul grecesc are un mic avantaj față de brânza proaspătă, deoarece conține mai frecvent probiotice.

Chiar dacă brânza poate conține, de asemenea, probiotice, acestea sunt mai puțin comune decât în iaurt, inclusiv în iaurtul grecesc.