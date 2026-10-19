Alertă cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Elevii au fost evacuați, iar polițiștii au intervenit de urgență

Momente de tensiune la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă amenințare cu bombă. Incidentul s-a petrecut luni, 19 octombrie, și a determinat mobilizarea de urgență a echipajelor Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Foto: Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca

Elevii, profesorii și angajații liceului au fost evacuați

Potrivit informațiilor transmise de autorități, sesizarea a fost primită prin dispeceratul IPJ Cluj, iar la fața locului au fost trimise imediat echipaje de poliție pentru efectuarea verificărilor necesare.

Din motive de siguranță, elevii și personalul unității de învățământ au fost evacuați, iar activitatea școlară a fost suspendată temporar. Reprezentanții liceului au precizat că evacuarea s-a desfășurat fără incidente, mai ales că în această perioadă se desfășura programul „Școala Altfel”.

„Au verificat, dar nu au găsit nimic. Copiii au fost lăsați să plece acasă. Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanții unității de învățământ pentru Cluj24.

Alarma s-a dovedit a fi falsă

În urma controalelor efectuate în clădire și în zonele adiacente, polițiștii nu au descoperit niciun obiect suspect și nici elemente care să indice existența unui pericol real.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existența unei posibile amenințări de natură a afecta siguranța, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliție, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Deși alerta s-a dovedit a fi falsă, polițiștii continuă cercetările pentru a identifica persoana care a transmis amenințarea. Aceasta riscă răspunderea penală pentru alarmarea nejustificată a autorităților și mobilizarea resurselor de intervenție.