 Alertă cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Elevii au fost evacuați, iar polițiștii au intervenit de urgență
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alertă cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Elevii au fost evacuați, iar polițiștii au intervenit de urgență

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Momente de tensiune la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă amenințare cu bombă. Incidentul s-a petrecut luni, 19 octombrie, și a determinat mobilizarea de urgență a echipajelor Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

image
Foto: Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca

Elevii, profesorii și angajații liceului au fost evacuați

Potrivit informațiilor transmise de autorități, sesizarea a fost primită prin dispeceratul IPJ Cluj, iar la fața locului au fost trimise imediat echipaje de poliție pentru efectuarea verificărilor necesare.

Din motive de siguranță, elevii și personalul unității de învățământ au fost evacuați, iar activitatea școlară a fost suspendată temporar. Reprezentanții liceului au precizat că evacuarea s-a desfășurat fără incidente, mai ales că în această perioadă se desfășura programul „Școala Altfel”.

„Au verificat, dar nu au găsit nimic. Copiii au fost lăsați să plece acasă. Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanții unității de învățământ pentru Cluj24.

Alarma s-a dovedit a fi falsă

În urma controalelor efectuate în clădire și în zonele adiacente, polițiștii nu au descoperit niciun obiect suspect și nici elemente care să indice existența unui pericol real.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existența unei posibile amenințări de natură a afecta siguranța, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliție, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Deși alerta s-a dovedit a fi falsă, polițiștii continuă cercetările pentru a identifica persoana care a transmis amenințarea. Aceasta riscă răspunderea penală pentru alarmarea nejustificată a autorităților și mobilizarea resurselor de intervenție.

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Două zodii vor avea parte de o săptămână de vis! Veștile bune vin pe bandă rulantă, iar norocul le surâde din plin Horoscop
ramona olaru instagram jpg
FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv Vedete românești
image
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie adevarul.ro
image
Cine sunt „maranza”, tinerii acuzaţi că au dezlănţuit haosul la protestele din Italia adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Șucu, decizie radicală la Rapid! Ce se întâmplă în iarnă www.fanatik.ro
image
A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker observatornews.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București www.antena3.ro
image
Accident grav în Tunari. Un TIR a intrat într-o mașină de gunoi. Șoferul a fost rănit grav www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
3 alimente pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată, dar obișnuiește să bea „o bere-două, la cină” as.ro
image
Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra playtech.ro
image
La 30 de ani, Larisa Iordache a semnat cu Pro TV! Ce rol va avea fosta gimnastă www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
adio astentie de toamna jpg
Temperaturi de până la 25 de grade, la final de octombrie! ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni Național
apa ocean mare istock jpg
Un cercetător australian spune că a rezolvat misterul Triunghiului Bermudelor. Care ar fi cauza disparițiilor din zonă Internațional
image png
Elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat atacul pe TikTok: „Habar nu au cât sunt de periculos!” Național
Paulownia istock jpg
Copacul ce poate ajunge la 4 metri înălțime într-un singur an. Cum îl poți îngriji ușor Fapt divers
Trotinete electrice FOTO Shutterstock
Reguli noi pentru cei care merg cu trotineta electrică. Ce cursuri ar putea fi obligați să urmeze Național
cutremur seism seismograf foto Shutterstock
Cutremur în România. Seismul s-a simțit și în București. Ce trebuie să știe românii Național
image png
Pianistul și compozitorul Gus Ormo, găsit mort în piscina propriei case. Detaliul straniu care ridică semne de întrebare în anchetă. „Astfel de lucruri nu sunt normale” Internațional
image png
Motivul pentru care elevul din Bistrița și-a atacat profesoara și colegul, la școală, cu un cuțit. Ce spune șeful Inspectoratului Școlar Național
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net