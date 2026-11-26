Moartea lui Andy Taylor, fostul chitarist al trupei Duran Duran, readuce în atenție publicului una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați: cancerul de prostată.

Chitaristul trupei Duran Duran a fost răpus de cancer la prostată Foto: arhivă/getty images

Artistul a fost diagnosticat cu boala în stadiul IV în 2018 și a continuat să creeze muzică în ciuda diagnosticului sever. Acesta s-a stins din viață după o luptă de opt ani.

Cancerul la prostată este tot mai întâlnit la bărbați

Cancerul de prostată este considerat cel mai des întâlnit tip de cancer la bărbați, iar statisticile arată că unul din opt bărbați va primi un astfel de diagnostic de-a lungul vieții. Riscul crește considerabil după vârsta de 50 de ani, iar istoricul familial reprezintă un factor important.

Bărbații care au un tată sau un frate diagnosticat cu această afecțiune au un risc de aproximativ două ori mai mare de a dezvolta boala, potrivit The Sun.

În stadiile incipiente, cancerul de prostată nu produce întotdeauna simptome evidente. Totuși, pe măsură ce tumora se dezvoltă și începe să exercite presiune asupra uretrei, pot apărea o serie de semne care nu trebuie ignorate.

Printre acestea se numără nevoia de a urina mai des, în special pe timpul nopții, senzația urgentă de a merge la toaletă, dificultatea de a începe urinarea sau un jet urinar mai slab decât de obicei. De asemenea, unii pacienți observă că urinarea durează mai mult și necesită efort suplimentar sau că vezica urinară nu se golește complet.

Simptome ce nu trebuie ignorate

Alte simptome care pot ridica semne de întrebare sunt prezența sângelui în urină sau spermă și apariția disfuncțiilor erectile. Medicii recomandă consultarea unui specialist dacă astfel de manifestări persistă sau se agravează.

Atunci când boala se extinde în alte zone ale organismului, simptomele devin mai evidente. Durerile persistente de spate sau de oase, care nu dispar în urma repausului, reprezintă unul dintre cele mai frecvente semne ale cancerului de prostată avansat.

În același timp, pot apărea oboseala accentuată și pierderea în greutate fără o cauză aparentă.

Vedetele care s-au confruntat cu această boală

Mai multe personalități au vorbit public despre lupta cu această boală în ultimii ani. Printre acestea se numără fostul premier britanic David Cameron, fostul președinte american Joe Biden, campionul olimpic Chris Hoy și actorul Colin McFarlane. Mărturiile lor au contribuit la creșterea gradului de conștientizare privind importanța controalelor regulate și a testelor de screening.

Deși cauzele exacte ale cancerului de prostată nu sunt pe deplin cunoscute, cercetările sugerează că excesul de greutate și sedentarismul pot crește riscul apariției bolii. Specialiștii recomandă menținerea unei greutăți sănătoase, activitate fizică regulată și o alimentație echilibrată, bogată în fructe, legume și cereale integrale.

Există și indicii că anumite alimente ar putea avea un efect protector. Roșiile și produsele preparate din roșii, bogate în licopen, sunt frecvent asociate cu un risc mai redus de dezvoltare a cancerului de prostată.

De asemenea, nucile, peștele, fructele de mare și legumele verzi sunt considerate benefice pentru sănătate. În schimb, fumatul este asociat cu forme mai agresive ale bolii, iar renunțarea la acest obicei poate contribui la reducerea riscurilor pe termen lung.

Medicii subliniază că niciun aliment și niciun supliment nu pot garanta prevenirea cancerului de prostată. Cea mai eficientă armă rămâne depistarea timpurie, prin monitorizarea simptomelor și efectuarea controalelor medicale recomandate, mai ales după vârsta de 50 de ani sau în cazul persoanelor cu antecedente familiale.

Andy Taylor, fostul chitarist de la Duran Duran, a murit după o luptă cu cancerul de prostată

Andy Taylor, fostul chitarist al celebrei trupe britanice Duran Duran, a murit la vârsta de 65 de ani, după o luptă de opt ani cu cancerul de prostată. Trista veste a fost confirmată de familia artistului și de membrii formației printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale și pe site-ul oficial al trupei.

Potrivit mesajului transmis publicului, muzicianul s-a stins din viață pe 23 noiembrie, în locuința sa, înconjurat de familie și de persoanele apropiate. Soția sa, Tracey Taylor, a declarat că artistul a dat dovadă de curaj și determinare până în ultimele clipe.

„A înfruntat acești ultimi ani cu atât de mult curaj și determinare. Nu a încetat să lupte până în ultima clipă și nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru viață”, a transmis aceasta.

Și colegii săi din Duran Duran i-au adus un omagiu emoționant, amintind de energia și talentul care au contribuit la succesul formației. Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes și Roger Taylor au subliniat rolul important pe care Andy l-a avut în definirea sunetului inconfundabil al trupei.

„Modul său de a cânta a dat impuls pieselor care ne-au purtat în jurul lumii”, au transmis membrii grupului, care au vorbit și despre umorul și realismul artistului.