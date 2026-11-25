Ziua de joi, 26 noiembrie, vine cu provocări în plan sentimental, dar și cu lecții importante despre bani, răbdare și echilibru. Unii nativi simt nevoia să se retragă din agitația celor din jur și să-și pună ordine în gânduri, în timp ce alții trebuie să fie mai atenți la deciziile pe care le iau în relațiile de cuplu.

În plan financiar, prudența este esențială: cheltuielile impulsive, datoriile și lipsa unei strategii pot crea neplăceri pentru anumite zodii.

Există însă și vești încurajatoare: unii nativi se apropie de finalul unei perioade dificile, alții primesc aprecierea pe care o așteptau la locul de muncă, iar câțiva își pot găsi liniștea prin discuții sincere și timp petrecut alături de cei dragi.

Horoscop joi, 26 noiembrie 2026

Află ce îți rezervă astrele joi, 26 noiembrie, în dragoste, sănătate și bani!

Berbec

Iubire - Sunteți dependent de opinia celorlalți și simțiți nevoia de confirmare pentru cele mai mărunte activități.

Sănătate - Inerția sau așteptările mari de la cei din jur vă afectează dispoziția.

Bani - Vi se cere autodisciplină. Nu cheltuiți fără măsură și fără a vă consulta cu cei apropiați.

Taur

Iubire - Persoanele căsătorite vor refuza să își recunoască greșelile față de parteneri. Nu e fair-play.

Sănătate - Dacă ați fost bolnavi, perioada de convalescență se apropie de sfârșit.

Bani - Nu v-așteaptă vremuri bune și viața în datorii se va face simțită de mai multe ori. Renunțați la obiceiurile proaste!

Gemeni

Iubire - Acordați și cereți atenție de la partener. Folosiți complimente inteligent alese.

Sănătate - Vă programați la analize de verificare a sănătății și vă interesați de metode de menținere a imunității.

Bani - Banii sunt orientați către cheltuieli pentru cămin sau pentru membrii familiei.

Rac

Iubire - Puneți bază pe prietenii de la distanță. Depărtarea nu e o piedică dacă vor să vă rămână alături.

Sănătate - Nu faceți schimbări drastice, doar suplimentați ceea ce faceți deja.

Bani - Aveți răbdare și verificați să aveți toate actele și autorizațiile în ordine înainte de a vă ocupa de marketing.

Leu

Iubire - Puteți face o surpriză partenerului, organizând o deplasare pentru weekendul viitor, dacă se poate chiar în străinătate.

Sănătate - Vă eliberați de stres prin comunicare. Alegeți activități plăcute.

Bani - Ascultați sfaturile primite mai ales de la superiori sau colegi cu experiență de viață și profesională.

Fecioara

Iubire - Căutați să vă înconjurați de cei cu care să purtați discuții mai principiale, legate de credință și sisteme de valori.

Sănătate - Găsiți soluții eficiente în metode alternative – meditație, tratamente homeopatice.

Bani - Vă bucurați de apreciere și recunoaștere concretă a efortului depus la locul de muncă.

Balanța

Iubire - Vă puteți iluziona și face planuri bazate pe scenarii din imaginație. Verificați și clarificați cu anturajul, mai ales cu persoana care vă place.

Sănătate - Vreți să stați mai mult în natură, să vă încărcați prin a petrece timp cu cei apropiați.

Bani - Câștigul semnificativ provine din propriile talente și idei. Nu vă bazați pe ajutorul celor din jur acum.

Scorpion

Iubire - Căutați implicare profundă în angajamentele în care sunteți parte și astfel vă alegeți cercul social cu mai multă atenție.

Sănătate - Dacă permiteți, hipersensibilitatea față de emoțiile celor din jur vă poate afecta și vouă dispoziția.

Bani - Aveți obiectivele zilei clar stabilite și nimic nu vă oprește, indiferent de ce eforturi sunteți nevoit să faceți.

Săgetător

Iubire - Aveți o viziune de ansamblu, dar nu înțelegeți limpede cine v-a susținut și cine a fost duplicitar dintre membrii familiei. Disputele oricum nu-și au rostul.

Sănătate - Chiar dacă cedați dorințelor de moment, alegeți conștient.

Bani - Învățați produsele finale ale firmei unde lucrați din ofertele descoperite pe piață acum. Nu vă contraziceți șeful, căci sunteți în eroare.

Capricorn

Iubire - Asumați-vă mici riscuri–plimbați-vă în natură, faceți sport ușor, chiar dacă ați avut pauză ceva vreme.

Sănătate - Dacă simțiți că ați ajuns la un blocaj emoțional, o sesiune de yoga poate fi trucul de care aveți nevoie.

Bani - Aprofundați cum se face o analiză de piață și urmăriți perioada când reapar promoțiile pentru produsele de care sunteți interesat.

Vărsător

Iubire - Aveți mici accese de revelații interioare, iar vi se pare că cei din jur vă trag în jos acum. Stați mai retras.

Sănătate - Știți ce rezultate vreți să obțineți de la terapiile urmate, și știți ce să întrebați. Oricum, să cereți sfaturi.

Bani - Cumpărăturile pot fi făcute sub impuls de moment. O să achiziționați obiecte doar de dragul de a impresiona.

Pești

Iubire - Vă faceți prea disponibil pentru cei din jur. Exprimați-vă clar propriile preferințe și nevoi pentru timpul petrecut împreună.

Sănătate - Căutați securitate. Treceți prin instabilitate emoțională și aveți nevoie de suport de la familie. Cereți și vi se va da!

Bani - Atitudinea autoritară vă aduce critici, mici bârfe, ba chiar pierderi de susținători.