Atunci când își doresc să dea jos kilogramele în plus sau să adopte un stil de viață echilibrat, mulți oameni cad în capcana etichetării stricte a produselor și ajung să mănânce aceleași lucruri zi de zi.

Mihaela Bilic, despre cea mai mare greșeală în alimentație Foto: arhivă

Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage însă atenția că această abordare poate avea efecte nocive asupra organismului, subliniind că „monotonia strică biochimia” și că secretul unui corp suplu și sănătos stă în echilibrul dintre cantitate și diversitate.

De ce monotonia alimentară este inamicul numărului unu al sănătății

Potrivit specialistului, presiunea de a alege doar alimente considerate „bune” ne face adesea să pierdem din vedere cel mai important element al nutriției: varietatea. Mihaela Bilic explică limpede că forma fizică și starea de sănătate sunt influențate de factori diferiți, iar kilogramele în plus reprezintă, în esență, energie neconsumată.

„Concentrați să împărțim alimentele în «bune» și «ne-bune», sănătoase și ne-sănătoase, nu realizăm că silueta e determinată de cantitate, iar sănătatea de diversitate”, explică Mihaela Bilic.

Dincolo de aportul energetic (calorii) și de nutrienții de bază necesari metabolismului (proteine, glucide, grăsimi, minerale și vitamine), tipul alimentelor pe care le consumăm are un rol esențial în hrănirea și menținerea în echilibru a florei bacteriene din colon.

Această microbiotă intestinală este cea care ne protejează de boli, iar principalul ei dușman este tocmai monotonia alimentară.

Obiectivul zilnic recomandat de Mihaela Bilic și pericolul dietelor disociate

Pentru a menține în viață milioanele de colonii de bacterii benefice din organism, nutriționistul recomandă un obiectiv concret: consumul a minimum 14 alimente diferite în fiecare zi. În acest context, regimurile restrictive, dietele disociate sau obiceiul de a mânca un singur tip de preparat reprezintă o capcană periculoasă pentru imunitate.

„Doar cu carne la grătar și fasole verde nu putem ține în viață milioane de colonii de bacterii. Nu merită să sacrificăm imunitatea și buna funcționare a organismului de dragul siluetei sau din comoditate. Ideal ar fi să mâncăm puțin din tot și atunci suntem de 2 ori mai câștigați: și slabi și sănătoși!”, concluzionează medicul nutriționist.

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