Care este greșeala pe care multe femei o fac la manichiură. Un dermatolog avertizează că poate favoriza infecțiile și deteriorarea unghiilor

Îndepărtarea cuticulelor este considerată de multe persoane un pas esențial pentru obținerea unei manichiuri impecabile, însă medicii dermatologi atrag atenția că acest obicei aparent inofensiv poate afecta sănătatea unghiilor și poate favoriza apariția unor probleme neplăcute.

Care este greșeala pe care multe femei o fac la manichiură. Foto: arhiva

Manichiura este unul dintre ritualurile de îngrijire la care multe femei nu renunță, iar aspectul unor unghii perfect conturate, cu margini curate și cuticule îndepărtate, este adesea asociat cu o îngrijire corespunzătoare. Totuși, un detaliu pe care numeroase persoane îl consideră indispensabil în timpul acestei proceduri poate avea efecte nedorite asupra sănătății mâinilor. Este vorba despre îndepărtarea cuticulei, o practică frecvent întâlnită atât în saloanele de înfrumusețare, cât și în rutina de manichiură realizată acasă.

Deși poate părea doar o mică porțiune de piele care împiedică obținerea unui rezultat estetic perfect, cuticula are un rol important în protejarea unghiei, iar eliminarea ei în mod agresiv poate compromite bariera naturală împotriva microorganismelor și a factorilor iritanți. Dr. Andreea Bondor, medic dermatolog, explică de ce această etapă nu ar trebui considerată obligatorie atunci când ne dorim o manichiură îngrijită.

De ce nu este recomandată îndepărtarea agresivă a cuticulei

Cuticula nu are doar un rol estetic, ci reprezintă o componentă importantă a mecanismului natural de apărare din jurul unghiei. Aceasta contribuie la protejarea zonei de creștere a unghiei, împiedicând pătrunderea microorganismelor și limitând contactul cu substanțele care ar putea provoca iritații sau inflamații.

Potrivit medicului dermatolog, îndepărtarea repetată și agresivă a acestei porțiuni de piele poate afecta protecția naturală a unghiei, favorizând apariția unor probleme care nu trebuie ignorate. Printre consecințele posibile se numără inflamațiile locale, infecțiile din jurul unghiei și, în anumite situații, modificările aspectului acesteia.

Dr. Andreea Bondor a explicat, într-un videoclip publicat pe TikTok, că îndepărtarea cuticulei este un subiect care stârnește numeroase discuții, mai ales în contextul procedurilor de înfrumusețare, însă recomandările dermatologice trebuie să țină cont în primul rând de sănătatea unghiilor.

„Din punct de vedere dermatologic, cuticula nu este o bucățică de piele de care vrem să scăpăm pentru o manichiură impecabilă. Are un rol important în protejarea zonei de creștere a unghiei, contribuind la formarea unei bariere împotriva microorganismelor și a factorilor iritanți”, a explicat medicul.

Ce probleme pot apărea dacă îți îndepărtezi cuticulele la fiecare manichiură

Atunci când cuticula este tăiată excesiv sau traumatizată în mod repetat, pielea din jurul unghiei își poate pierde o parte din rolul protector, iar zona devine mai vulnerabilă la agresiunile externe. În aceste condiții, microorganismele pot pătrunde mai ușor, crescând riscul apariției inflamațiilor și al infecțiilor locale.

În plus, folosirea repetată a instrumentelor de manichiură asupra țesutului din jurul unghiei poate provoca mici leziuni, care, în timp, pot contribui la apariția unor modificări ale aspectului unghiei. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă mai multă atenție în timpul procedurilor de îngrijire și evitarea intervențiilor agresive asupra cuticulei.

Avertismentul dermatologului nu presupune renunțarea la manichiură sau la îngrijirea regulată a mâinilor, ci reconsiderarea unor obiceiuri devenite aproape automate în saloanele de înfrumusețare. O manichiură estetică nu trebuie să presupună eliminarea completă a barierei naturale de protecție a unghiei.