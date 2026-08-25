Dermatolog: 5 motive pentru care ai pete albe pe unghii

Petele albe de pe unghii sunt ceva mai puțin obișnuite, deoarece cauzele lor, asociate unei afecțiuni numite leuconichie, sunt mai specifice.

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„Leuconichia este o afecțiune în care apar puncte sau linii albe pe unghiile de la mâini”, explică dermatologul Karan Lal pentru Prevention. Cea mai frecventă cauză este traumatismul unghiei, însă problema poate fi asociată și cu diferite afecțiuni medicale.

Există câteva tipuri principale de leuconichie. Leuconichia aparentă apare atunci când petele albe se formează la nivelul patului unghial, sub unghie, și dispar atunci când apeși pe unghie, explică dermatologul Brendan Camp.

În cazul leuconichiei reale, petele albe provin din matricea unghiei, zona din care crește unghia și apar pe placa unghială. Aceste pete nu dispar atunci când apeși pe ele.

Mai există și pseudoleuconichia, în care petele albe apar sub forma unor zone exfoliate la suprafața unghiei și sunt cel mai adesea provocate de ciuperci.

Dermatologii explică în continuare de unde pot proveni aceste pete, cum poate medicul să stabilească diagnosticul și care sunt cele mai frecvente tratamente pentru eliminarea lor.

Cauzele frecvente ale petelor albe de pe unghii

Prezența petelor albe pe unghii poate avea mai multe explicații. Potrivit specialiștilor, modificarea culorii este provocată cel mai frecvent de o leziune și, de obicei, nu reprezintă un motiv important de îngrijorare. Totuși, anumite afecțiuni pot determina apariția unor pete sau linii albe pe unghii.

1. Infecțiile fungice

Unele infecții fungice pot determina colorarea în alb a plăcii unghiale, în locul nuanței galbene asociate în mod obișnuit cu micozele unghiilor, explică dr. Camp.

Un anumit tip de infecție fungică, numit onicomicoză albă superficială, este întâlnit relativ frecvent și se caracterizează prin apariția unor zone albe, cu aspect exfoliat, la suprafața unghiei.

2. Psoriazisul

Psoriazisul, o afecțiune autoimună care afectează pielea, poate provoca leuconichie. De asemenea, poate determina apariția onicolizei, situație în care placa unghială se desprinde de patul unghial, ceea ce poate duce la formarea unor zone albe.

3. Traumatismele

O lovitură sau un alt traumatism al unghiei poate provoca apariția unor pete albe. De exemplu, îți poți lovi unghia de o suprafață dură, o poți agăța de un obiect sau o poți traumatiza dacă ai obiceiul de a-ți roade unghiile.

Inclusiv manichiura și pedichiura pot determina apariția unor pete albe din cauza instrumentelor, lacurilor și substanțelor chimice folosite.

4. Medicamentele

Și anumite medicamente pot provoca pete albe pe unghii. Printre cele mai frecvent implicate se numără medicamentele utilizate în chimioterapie și unele antibiotice administrate pe termen lung, precum sulfonamidele.

5. Afecțiunile medicale

Există și forme de leuconichie care pot fi asociate cu anumite boli, inclusiv afecțiuni hepatice, boli renale și chiar insuficiență cardiacă. De exemplu, așa-numitele „unghii jumătate-jumătate”, în care aproximativ jumătate din suprafața unghiei este complet albă, pot reprezenta un indicator al unei afecțiuni renale.

Un alt exemplu îl reprezintă liniile Muehrcke, caracterizate prin linii albe transversale sau longitudinale care traversează unghia și care pot fi asociate cu un nivel scăzut al albuminei, o proteină importantă din sânge.

Atunci când modificările au un aspect mai uniform, există motive mai serioase pentru a investiga o posibilă afecțiune. Cu alte cuvinte, dacă observi pete asemănătoare pe toate unghiile, ar fi indicat să discuți cu un medic.

Și alte boli ale pielii, precum alopecia areata, lichenul plan sau dermatita atopică, pot determina apariția petelor albe pe unghii.

Teste pentru identificarea cauzei petelor albe

Dacă mergi la dermatolog din cauza petelor albe de pe unghii, medicul poate efectua diferite examinări și teste pentru a descoperi cauza.

Medicul poate preleva prin răzuire o cantitate mică de material de la nivelul unghiei pentru a exclude o infecție fungică superficială. Este o procedură rapidă și simplă, care poate fi efectuată în cabinet.

Foarte rar poate fi necesară o biopsie a unghiei. În timpul acestei proceduri, medicul recoltează o mică probă de țesut, care este apoi trimisă la laborator pentru analiză.

Examenul fizic complet

În cazul modificărilor unghiilor, este important să fie luată în considerare și posibilitatea existenței unei afecțiuni care stă la baza problemei.

Pentru a identifica eventualele cauze, medicul îți poate examina degetele de la mâini și picioare și, dacă este necesar, îți poate recomanda analize de sânge mai amănunțite.

Cum poți scăpa de petele albe de pe unghii

După ce ai aflat cauza petelor albe, poți lua măsurile potrivite pentru a le elimina. Tratamentul depinde de motivul apariției lor.

Dacă leuconichia a apărut în urma unui traumatism, petele albe vor avansa, de regulă, odată cu creșterea unghiei și vor dispărea treptat.

Până atunci, încearcă să îți protejezi unghiile de alte traumatisme. Ține-le scurte pentru a reduce riscul de a le lovi sau agăța și evită să le pilești sau să le lustruiești excesiv.

Orice lucru care deteriorează placa unghială ar putea, teoretic, să provoace leuconichie. Încearcă să nu îți lovești sau să îți ciocănești frecvent unghiile de diferite suprafețe, să nu le desprinzi sau zgârii și să nu le rozi.

Poți folosi și produse pentru întărirea unghiilor sau ulei pentru cuticule, care pot contribui la menținerea sănătății și rezistenței unghiilor.

Medicamente antifungice

Dacă medicul stabilește că petele albe sunt provocate de o infecție fungică, îți poate prescrie un tratament antifungic, mai ales dacă produsele disponibile fără rețetă nu dau rezultate.

Tratament sistemic

Pentru anumite afecțiuni, precum psoriazisul, poate fi necesar un tratament sistemic, deoarece psoriazisul unghiilor este dificil de tratat numai cu produse aplicate local.

Tratamentul ales de dermatolog va depinde de simptomele tale, de stilul de viață, de eventualele alte afecțiuni de care suferi și de medicamentele pe care le utilizezi.

Când ar trebui să mergi la medic pentru petele albe de pe unghii

Dacă petele albe te îngrijorează, cel mai bine este să discuți cu un medic. Ele pot indica uneori existența unei infecții sau a unei afecțiuni medicale. Dacă petele nu avansează odată cu creșterea unghiei și nu dispar sau dacă nu răspund la tratamentele disponibile fără rețetă, este indicat să mergi la un medic dermatolog pentru evaluare.

De asemenea, dacă observi alte simptome, precum umflarea degetelor, modificări ale culorii unghiilor sau pete albe cu aspect asemănător și uniform pe mai multe unghii, programează-te la dermatolog. Medicul te poate ajuta să identifici cauza și să începi tratamentul de care ai nevoie.

Sursa: Prevention