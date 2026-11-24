Cercetătorii au inclus și izolarea socială printre factorii potențial nocivi. În cadrul unui studiu, participanții care au declarat că au o viață socială mai activă au prezentat un risc cu 38% mai mic de a dezvolta demență.

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Însă o nouă cercetare sugerează că nu toate formele de singurătate au același impact asupra sănătății tale cognitive, cel puțin în ceea ce privește riscul de demență.

Aceste concluzii vin în completarea unor cercetări anterioare, care sugerau că efectele singurătății asupra memoriei ar putea fi mai puțin persistente decât se credea inițial.

Studiul s-a desfășurat pe parcursul a 30 de ani

Cercetarea, publicată în revista Ageing and Mental Health, a urmărit evoluția a 3.777 de adulți vârstnici, în perioada 1988-2018.

După opt ani de monitorizare, autorii studiului au împărțit participanții în trei grupuri:

Persoane care nu se simțeau „niciodată“ singure (48% dintre participanți);

Persoane care se simțeau singure „ocazional“ (34%);

Persoane care se confruntau cu singurătatea „cronică“ (17%).

Ulterior, cercetătorii au urmărit care dintre participanți au dezvoltat demență în următorii 20 de ani.

În toate cele trei grupuri au fost înregistrate cazuri de demență, însă proporțiile au fost diferite.

Aproximativ 33% dintre persoanele care nu se simțeau niciodată singure au fost diagnosticate ulterior cu demență. În cazul celor care se confruntau ocazional cu singurătatea, procentul a fost de 34%.

Însă aproape jumătate (49%) dintre persoanele care se confruntau cu singurătatea cronică au dezvoltat demență.

Potrivit analizei cercetătorilor, persoanele care se simțeau singure în mod cronic prezentau un risc cu 38% mai mare de a dezvolta demență, comparativ cu cele care nu se simțeau niciodată singure.

Având în vedere rezultatele obținute în cele trei grupuri, autorii studiului au concluzionat că „doar singurătatea cronică mărește semnificativ riscul de demență“.

Karine Pérès, cercetătoare în cadrul Universității din Bordeaux și coautoare a studiului, a declarat că această distincție este esențială.

„Deși majoritatea oamenilor se confruntă cu singurătatea la un moment dat în viață, riscul de a dezvolta demență poate crește atunci când singurătatea devine cronică și persistentă.“

Singurătatea cronică ar putea fi asociată cu inflamația

În anumite situații, inflamația îți ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor și să vindece rănile. Însă atunci când te confrunți cu o inflamație persistentă, care nu mai îndeplinește un rol protector, aceasta poate contribui la un proces cunoscut sub denumirea de „inflammaging“ (inflamație cronică asociată îmbătrânirii), care poate accelera apariția bolilor specifice înaintării în vârstă.

Acest proces este considerat și un posibil factor de risc pentru demență.

„Singurătatea cronică declanșează o inflamație persistentă prin activarea prelungită a mecanismelor biologice implicate în răspunsul la stres și în funcționarea sistemului imunitar. De asemenea, este asociată cu sedentarismul și alimentația dezechilibrată, care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare și a diabetului – ambele fiind factori de risc pentru demență“, explică Pérès.

„În plus, lipsa interacțiunilor sociale limitează stimularea cognitivă, în timp ce stresul social nerezolvat determină o acumulare, în timp, a uzurii biologice a organismului.“

Cu alte cuvinte, dacă te confrunți cu singurătatea pe termen lung, sănătatea ta cognitivă ar putea fi afectată atât prin mecanisme biologice, cât și prin reducerea oportunităților de stimulare intelectuală și de interacțiune socială.

Cercetătorii pledează pentru o abordare complexă a singurătății cronice, care să includă evaluarea sentimentului de singurătate în cadrul consultațiilor medicale, precum și amenajarea unor spații publice care să încurajeze interacțiunile între persoane din generații diferite.

Sursa: Huffington Post