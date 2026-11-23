Se estimează că peste 80% dintre femei se confruntă cu bufeuri la un moment dat, până la instalarea menopauzei. Acestea pot apărea cu mult înainte de încetarea menstruației și pot continua câțiva ani după instalarea menopauzei.

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Specialiștii nu știu cu certitudine ce provoacă bufeurile, dar se consideră că scăderea nivelului de estrogen poate afecta hipotalamusul, regiunea creierului responsabilă de reglarea temperaturii corpului.

Cum afectează bufeurile și transpirațiile nocturne femeile aflate la menopauză?

Frecvența, durata și intensitatea bufeurilor diferă de la o persoană la alta. Poți avea câteva episoade pe zi sau te poți confrunta cu ele aproape permanent, atât ziua, cât și noaptea.

Un bufeu poate dura de la câteva secunde până la câteva minute, durata medie fiind de aproximativ patru minute. Pe lângă senzația bruscă de căldură intensă, poți avea palpitații, amețeli, anxietate și iritabilitate.

Este posibil ca aceste valuri de căldură să fie rezultatul încercării creierului de a stimula ovarele să producă estrogen. Funcția ovariană nu scade într-un ritm constant, ceea ce înseamnă că nivelurile de estrogen și intensitatea bufeurilor pot fluctua.

Transpirațiile nocturne reprezintă forme severe ale bufeurilor, care te pot face să te trezești complet udă de transpirație. Uneori, poate fi nevoie chiar să îți schimbi pijamaua și lenjeria de pat.

Dacă te trezești astfel noapte de noapte, este firesc să te simți epuizată. Mai mult, deoarece contactul fizic cu partenerul poate declanșa un bufeu, multe femei ajung să îl evite. Acest lucru poate provoca sentimente de respingere și probleme în relația de cuplu.

Din fericire, există câteva metode care te pot ajuta să te simți mai bine.

1. Este firesc, nu stânjenitor

Majoritatea femeilor se confruntă cu astfel de episoade la un moment dat în viață. Nu ai niciun motiv să te simți jenată.

2. Oprește-te din ceea ce faci și respiră profund

În momentul în care simți că începe un bufeu, întrerupe activitatea pe care o desfășori. Inspiră și expiră lent, de câteva ori și încearcă să te relaxezi. Acest lucru poate contribui la reducerea intensității episodului.

3. Bea un pahar cu apă rece

Dacă ai posibilitatea, bea un pahar cu apă rece și așază-te într-un loc liniștit până când senzația de căldură trece.

4. Îmbracă-te în straturi

Alege haine pe care le poți scoate cu ușurință atunci când începi să simți că îți este prea cald. Îmbrăcămintea confecționată din fibre naturale, precum bumbacul, permite pielii să respire.

5. Menține o temperatură scăzută în dormitor

În timpul nopții, încearcă să păstrezi dormitorul răcoros. Ține lângă pat un ventilator, șervețele umede și o băutură rece, astfel încât să le ai la îndemână dacă apare un bufeu.

6. Folosește lenjerie de pat și pijamale din bumbac

Materialele naturale, precum bumbacul, permit o mai bună circulație a aerului și pot contribui la creșterea confortului în timpul somnului.

7. Mănâncă porții mici, mai des

Încearcă să consumi mese cu porții mai mici și mai frecvente. Căldura produsă de organism în timpul digestiei unei mese copioase poate declanșa uneori un bufeu.

8. Fă mișcare în mod regulat

Activitatea fizică regulată și menținerea unei condiții fizice bune pot reduce tendința de a transpira și pot contribui la diminuarea bufeurilor.

9. Renunță la fumat

Cercetările arată că fumatul crește riscul de supraîncălzire a organismului. Renunțarea la țigări poate avea beneficii importante atât pentru gestionarea bufeurilor, cât și pentru sănătatea ta generală.

Sursa: National Council on Aging