Sâmbăta vine cu schimbări de perspectivă, momente de introspecție și situații care îi pun pe nativi în fața unor decizii importante. În timp ce unii descoperă intențiile reale ale persoanelor din jur și se bucură de apropierea celor dragi, alții trebuie să fie mai atenți la cheltuieli și la modul în care își gestionează relațiile. Dragostea aduce atât oportunități de împăcare, cât și discuții delicate, iar în plan financiar este nevoie de prudență și de o bună organizare. Află ce rezervă astrele fiecărei zodii!

Horoscop sâmbătă, 21 noiembrie. Foto: Arhivă

Berbec

Iubire - Nu amestecați viața sentimentală cu afacerile! Riscați să pierdeți ori una, ori alta. Sau chiar pe amândouă odată!

Sănătate - Vă aduceți singuri o stare de spirit excelentă, cumpărându-vă ceva personal din salariu.

Bani - Și de veți avea noroc la loterie, nu stau banii prea mult la voi. Există tentația de a-i arunca pe nimicuri.

Taur

Iubire - Îi atrageți pe ceilalți prin onestitate. Vedeți frumusețea și în imperfecțiunile celorlalți și știți să îi încurajați.

Sănătate - Vă vindecați prin compania oamenilor dragi. Sunteți empatic, bucuria și energia lor vă încarcă și pe voi.

Bani - Insecuritățile financiare apar la suprafață și vă cer promptitudine în a vă căuta surse suplimentare de venit.

Gemeni

Iubire - Mergeți înainte, nu înapoi! Alegeți să ieșiți cu oameni de la care știți că aveți ce învăța, chiar dacă e o provocare.

Sănătate - Începeți să vă interesați de metode alternative pentru a menține imunitatea, nu doar cu pastile.

Bani - Ambițiile personale nu trebuie pierdute din vedere. Vedeți cum stați cu planificarea pe termen lung.

Rac

Iubire - Subtilitatea nu e punctul forte. Dacă vreți să refuzați o invitație, fiți blând.

Sănătate - Aveți revelații mai puțin plăcute despre propriile sentimente și trăiri. Autoblamarea e de evitat.

Bani - Din dorința de a vă face plăcut, oferiți mai mult decât e cazul. Ceilalți vor profita.

Leu

Iubire - Aflați intențiile reale ale celor din familie. Sunteți direct, curajos și abordați onest discuțiile.

Sănătate - Mergeți la aceeași sală, urmați regimul individual. Traseul trebuie să fie cel obișnuit.

Bani - Primiți soluții, sfaturi și chiar promisiuni de sprijin de la familie. Nu vă aventurați să primiți mai mult decât strictul necesar.

Fecioară

Iubire - Căldura sufletească și manifestările de afecțiune sunt la ordinea zilei, dar vă fac să vă simțiți inconfortabil.

Sănătate - Dați un pas înapoi și analizați obiceiurile personale. Unele vă aduc neplăceri.

Bani - Aveți mai multă putere financiară decât credeți. Puteți face rost de sumele necesare cu ajutorul familiei.

Balanță

Iubire - Vă place să vedeți lucrurile din perspectiva tuturor celor implicați, pentru a nu face discriminări dacă vi se cere părerea.

Sănătate - Ați atins un punct de echilibru, și asta vă face să vă simțiți mulțumiți și în stare de orice.

Bani - Căminul se dovedește o sursă de cheltuieli neașteptate, iar asta vă dezechilibrează bugetul.

Scorpion

Iubire - Doriți să vă exprimați liber, fără să fiți mereu atent la sensibilitatea partenerului.

Sănătate - Vă simțiți neliniștit, cu tendință către dureri de cap sau în zona cervicală.

Bani - Ideile de acum sunt prezentate public, dați dovadă de curaj și inițiativă.

Săgetător

Iubire - Sunteți prevăzător și chiar suspicios. Nu împărtășiți secretele decât cu persoane foarte bine alese.

Sănătate - Aveți curaj pentru tratamente alternative. Nu sunt probleme acute, dar vă interesează menținerea stării actuale.

Bani - Sunteți îngândurat, nu focusat pe sarcini curente. Atenție dacă lucrați cu banii altora, să nu plătiți eventualele pagube mai târziu!

Capricorn

Iubire - Evitați persoanele care vor doar să vă învinovățească pentru situații din trecut. Nu aveți dispoziție să dați explicații din nou.

Sănătate - Mergeți către activități de grup. Aveți mai mult spor și vă relaxați prin comunicare.

Bani - Faceți drumuri multe, scurte, dar numeroase și costisitoare. Renunțați la taxi dacă e vorba doar de câteva străzi.

Vărsător

Iubire - Posibil să reluați o legătură cu cineva care a mai făcut parte din viața voastră.

Sănătate - Planeta iluziei aduce nebuloasă acolo unde e poziționată. Adică exact în zona prietenilor. Nu vă mirați dacă apare realitatea și nu vă mai faceți speranțe la orice promisiuni!

Bani - Există tendința de a fi cam risipitori și a căuta să vă satisfaceți toate mofturile.

Pești

Iubire - Acordați atenție partenerului și prietenilor. Manifestați curiozitate față de evenimentele din viața lor și-i ascultați.

Sănătate - Emoțiile sunt intense și ies la suprafață în momente nu tocmai ideale. Gestionați-vă tensiunea interioară!

Bani - Sunteți rigid, nu renunțați la poziția voastră și nu ascultați argumentele, chiar dacă sunt logice.