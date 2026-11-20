Te trezeşti în miezul nopţii cu mâna amorţită, o scuturi şi trece. Dimineaţa degetele sunt „de lemn” şi îţi scapă periuţa de dinţi. Dacă amorţesc degetul mare, arătătorul şi mijlociul, iar degetul mic rămâne neatins, cel mai probabil este sindromul de tunel carpian.

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Tunelul carpian e un canal îngust la baza palmei, între oasele încheieturii şi un ligament gros. Prin el trec tendoanele degetelor şi nervul median, cel care dă simţul primelor trei degete şi jumătate.

„Când canalul se strâmtează, nervul e strivit. În cazul unui om sănătos, presiunea din canal e de 2,5 milimetri de mercur, însă la o persoană cu tunel carpian este de 32 în repaus şi 94 cu încheietura îndoită.

De aceea amorţeşte noaptea: dormim ore în şir cu pumnul îndoit sub bărbie sau sub pernă. Scuturatul eliberează nervul pentru o vreme”, ne-a explicat Tuncay Ozturk, specialist osteopat.

Tuncay Ozturk, specialist osteopat Foto: arhiva personala

Cui i se întâmplă

Simptome de felul acesta are unul din şapte adulţi, iar la unul din cinci chiar nervul e de vină. Mai des li se întâmplă adulţilor între 40 şi 60 de ani.

„Greutatea corporală contează foarte mult: supraponderalii au riscul cu jumătate mai mare, obezii dublu, şi fiecare unitate în plus la indicele de masă corporală adaugă 7,4%. Ca şi cauze principale mai amintesc diabetul, tiroida leneşă, sarcina (trece de obicei după naştere) şi munca cu unelte care vibrează sau cu încheietura îndoită cu forţă. Cine lucrează la calculator nu face tunel carpian mai des decât restul lumii. Doar mouse-ul folosit intens, ani la rând, ridică riscul, de aproape două ori”, a mai spus specialistul.

Ce ajută cu adevărat

- Atela de noapte, cu încheietura dreaptă, timp de şase săptămâni: ajută cam jumătate dintre persoanele afectate şi merită încercată prima, mai ales când amorţeala e doar noaptea.

- Încheietura dreaptă şi ziua: mouse-ul la înălţimea cotului, podul palmei nu pe marginea biroului, un minut de pauză la fiecare jumătate de oră.

- Exerciţiile de alunecare a nervului pot ajuta, dar dovezile sunt slabe. Ţineţi degetele întinse, încheietura dusă lent în sus şi în jos, de 10 ori, de câteva ori pe zi.

- Infiltraţia cu cortizon linişteşte repede, însă efectul se pierde. Studiile au arătat că este bună ca punte, nu ca soluţie.

- Operaţia, adică tăierea ligamentului care apasă nervul, este scurtă, cu anestezie locală, şi are rezultatele cele mai durabile: la 13 ani după intervenţie, 88% dintre pacienţi erau mulţumiţi şi 74% nu mai aveau niciun simptom.

Când mergi la medic

„În cazul în care amorţeala nu mai trece nici ziua, dacă îţi scapă obiectele din mână, dacă muşchiul de la baza degetului mare s-a subţiat, dacă a apărut după o fractură a încheieturii sau dacă amorţeşte şi degetul mic ori te doare şi gâtul, atunci cauza e în altă parte, nu în tunel. Diagnosticul se pune în urma examinării şi a discuţiei cu pacientul. La nevoie, se poate face şi testul de conducere nervoasă”, a completat Tuncay Ozturk.