Amorțeala mâinilor poate ascunde sindromul de canal carpian?

Te trezești noaptea cu mâna amorțită? Simți furnicături în degete după câteva ore petrecute la birou? Poate de multe ori, pui aceste senzații pe seama oboselii sau a unei poziții incomode.

Ce ascunde amorțeala mâinilor? Foto: Client

Ce simptome indică sindromul de canal carpian?

În sindromul de tunel carpian, amorțeala afectează în special policele, arătătorul, degetul mijlociu și jumătate din inelar. Degetul mic rămâne, de regulă, neafectat. Acest detaliu ajută medicul să diferențieze problema de alte afecțiuni neurologice.

Simptomele apar frecvent noaptea. Te poți trezi cu senzația că nu îți mai simți mâna, iar scuturarea ei aduce o ușoară ameliorare. În timpul zilei, poți observa furnicături când ții telefonul, tastezi sau conduci. În majoritatea cazurilor, la început simptomele sunt intermitente. Dacă le ignori, ele pot deveni mai frecvente și pot include slăbiciune la prinderea obiectelor.

Dacă simptomele se confirmă în urma evaluării medicale, medicul stabilește diagnosticul și îți propune un plan de tratament adaptat severității afecțiunii. În formele ușoare, soluțiile sunt conservatoare, precum purtarea unei orteze sau ajustarea poziției la birou. În formele mai avansate, medicul poate discuta și opțiuni ce țin de chirurgia mainii, atunci când presiunea asupra nervului median nu se ameliorează prin măsuri conservatoare.

Ce factori de risc favorizează apariția sindromului de tunel carpian?

Mișcările repetitive ale încheieturii cresc riscul de compresie a nervului median. Tastatul intens, folosirea mouse-ului timp de multe ore sau activitățile care implică flexie repetată a mâinii pot accentua simptomele.

Există și alți factori care favorizează apariția problemei:

• sarcina, prin retenția de lichide;

• diabetul sau hipotiroidismul;

• artrita reumatoidă;

• traumatismele anterioare la nivelul încheieturii.

Dacă te regăsești într-una dintre aceste situații și ai amorțeli recurente, nu amâna evaluarea. Medicul poate corela simptomele cu istoricul tău medical și poate recomanda investigații adecvate.

Cum monitorizezi corect simptomele înainte de consult?

Nu încerca să îți pui singur diagnosticul, dar observă atent evoluția manifestărilor. Notează când apar amorțelile, noaptea, la birou sau în timpul condusului, cât durează și cât de des se repetă, dacă apar în ambele mâini și dacă simți scăderea forței în police.

Aceste informații îl ajută pe medic să stabilească mai rapid direcția investigațiilor. În cabinet, specialistul poate efectua teste clinice simple, precum testul Phalen sau testul Tinel. Uneori, recomandă electromiografie, care măsoară viteza de conducere a impulsului nervos și confirmă gradul de afectare.

Ce opțiuni de tratament există pentru sindromul de tunel carpian?

În formele ușoare sau moderate, se recomandă purtarea unei orteze pe timpul nopții, pentru menținerea încheieturii în poziție neutră, ajustarea poziției la birou, pauze regulate și exerciții de mobilizare a încheieturii, precum și fizioterapie, pentru îmbunătățirea mobilității și reducerea presiunii asupra nervului.

Dacă simptomele persistă sau apar semne de slăbiciune musculară, medicul poate discuta și alte opțiuni, inclusiv infiltrații locale sau intervenție chirurgicală de decompresie. Procedura constă în eliberarea ligamentului care apasă pe nervul median, pentru a crea mai mult spațiu în canalul carpian. Intervențiile se efectuează, de regulă, cu anestezie locală, iar recuperarea include exerciții ghidate și controale periodice, pentru rezultate stabile.

Ce măsuri de prevenție poți adopta pe termen lung?

Chiar dacă simptomele sunt ușoare, merită să îți ajustezi rutina zilnică. Păstrează încheieturile drepte în timpul tastării, reglează înălțimea scaunului și a biroului, evită sprijinirea prelungită pe marginea dură a mesei și fă pauze de 5 minute la fiecare oră de lucru.

În timpul somnului, evită să ții mâinile flexate sub pernă. O orteză recomandată de medic poate menține poziția corectă și poate reduce episoadele nocturne.

Când este momentul potrivit să consulți un medic?

Amorțeala ocazională poate avea cauze variate, de la compresii temporare până la afecțiuni neurologice sau circulatorii. De aceea, evaluarea medicală rămâne pasul corect dacă simptomele persistă mai mult de câteva săptămâni sau se agravează.

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Dacă observi că amorțeala devine frecventă sau îți afectează activitățile zilnice, programează-te la un medic ortoped sau neurolog. Un diagnostic stabilit la timp îți oferă șanse mai bune de recuperare și te ajută să îți menții funcționalitatea mâinii pe termen lung.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul de specialitate. Pentru evaluarea corectă a simptomelor, adresează-te unui medic.

Surse de informare:

• "Carpal Tunnel Syndrome - Symptoms and Causes." Mayo Clinic, 2026, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carpal-tunnel-syndrome/symptoms-causes/syc-20355603. Accesat in data de 21 august 2026.

• "Carpal Tunnel Syndrome." Cleveland Clinic, 2026, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4005-carpal-tunnel-syndrome. Accesat in data de 21 august 2026.

Dr. med. Priv. Mihai Chertif M.D.

Chirurgie plastică și estetică

Administrator Clinica Cosmedica Baia Mare

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