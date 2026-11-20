Ultima parte a lunii noiembrie vine cu provocări pentru mai mulți nativi ai zodiacului. În perioada 21-26 noiembrie, unele zodii vor fi nevoite să ia decizii importante în privința banilor și a carierei, în timp ce altele vor avea de gestionat tensiuni în relațiile de cuplu sau schimbări neașteptate. Berbecii trebuie să fie atenți la cheltuieli, Gemenii sunt îndemnați să analizeze cu grijă documentele pe care le semnează, iar Scorpionii ar trebui să evite deciziile impulsive. Descoperiți ce rezervă astrele fiecărei zodii!

Horoscop 21-26 noiembrie 2026. Foto: Arhiva

Berbec

Veți putea acționa decisiv și cu îndrăzneală, ceea ce vă va ajuta să luptați împotriva răuvoitorilor și să vă apărați interesele. Cu toate acestea, situația va fi instabilă, multe se vor da peste cap, vor fi refăcute și uneori chiar norocul vă va părăsi. Mai presus de toate, va fi foarte greu să mențineți stabilitatea financiară. Evenimentele neașteptate, defecțiunile din casă și greșelile de la locul de muncă vor necesita plăți suplimentare. Pot exista probleme cu autoritățile fiscale sau de reglementare, precum și dificultăți în obținerea drepturilor de moștenire sau de proprietate. Nu este de dorit să semnați documente importante, să introduceți acțiuni judecătorești sau să faceți reclamații.

Pe măsură ce trec zilele, iritabilitatea din voi sau dinspre alții va crește, la fel și dorința insistentă de a gestiona lucrurile și de a dicta condițiile. Dificultățile pot apărea din cauza inconsecvenței.

Taur

Veți avea nevoie de ascultători în jurul vostru, care să fie atenți la voi, să vă admire talentele și elocvența, precum și multitudinea de idei de care veți deborda. Veți fi gata să vă exprimați opinia cu privire la orice fel de problemă, să vă informați interlocutorii asupra ultimelor știri despre rude, vecini și produse noi. De asemenea, o să vă împărtășiți opiniile cu privire la politică, economie și ecologie. Veți avea nevoie de o perseverență considerabilă pentru aprofundarea cunoștințelor și consolidarea materialului.

Va trebui să renunțați la pozițiile individualiste și să lucrați în uniune cu partenerii și cu echipa. Atenție, căci veți fi monitorizați! Drumurile pe care doriți să o apucați acum nu sunt dintre cele mai reușite, pentru că riscați să îi călcați pe unii pe bătături, să aveți certuri legate de bani cu partenerii, să nu vă înțelegeți copiii ori să dați apă la moară adversarilor sau șefilor voștri.

Faceți-vă programare la un masaj de relaxare, nu neapărat terapeutic, cumpărați-vă flori și ciocolată pentru a vă bucura de ele acasă și a le admira, dar și haine care vă atrag.

Gemeni

E timpul să vă puneți cu burta pe carte. Apar schimbări, unele neprevăzute, altele intuite, dar surprinzătoare prin momentul ales sau prin impact. Fiți cât mai pragmatici, citiți orice act pe care trebuie să îl semnați și informați-vă asupra termenilor neclari. Nu lăsați etape nelămurite, mai ales când e vorba de acte care cuprind asocieri sau în care sunt implicate și finanțele altor persoane. Planificați bugetul la sânge, compartimentați și separați conturile curente de cele de economii și de cele comune cu banii partenerului. Faceți lista de cheltuieli pentru lucrurile de valoare și pentru uz îndelungat și repetați partea cu informarea. Alegeți instrumentele financiare optime pentru situația curentă.

Din punct de vedere sentimental, e momentul pentru totul sau nimic. Nu vă mulțumiți cu ținute casual sau cu rutina obișnuită, vreți altceva, nu neapărat ceva care să iasă în evidență în fața celorlalți, ci ceva diferit ca trăire pentru relația de cuplu. Nu dați ultimatumuri și nu puneți presiune pe partener.

Rac

Dispoziția nu e dintre cele mai strălucite, vă puteți simți trași în mai multe direcții. Aveți ambiții pe care ați vrea să le vedeți îndeplinite, dar ele se realizează sub altă formă decât cea imaginată. Vă lăsați cuprinși de confuzie și nostalgie și nu prea vă bucurați de rezultate.

Perioada o resimțiți ca fiind cu suișuri și coborâșuri emoționale și profesionale. Aveți momente de revelație și recunoștință, pentru ca apoi să coborâți în butoiul cu melancolie. Cei din jur or să rămână mirați sau să nu înțeleagă ce s-a schimbat.

Trebuie să balansați perioadele dedicate muncii. Nu vă lăsați acaparați și nu insistați să stați peste program până când lucrurile se așază exact în forma din minte. Dacă obțineți rezultate, trebuie să vă opriți și să ieșiți să sărbătoriți cu colegii, șefii ori să treceți la alte proiecte. Imaginația este activă și vă face să interpretați eronat unele reacții ale colegilor. E important să petreceți timp împreună pentru a cunoaște mai bine persoanele cu care colaborați.

Leu

Cu domeniul secretelor și sănătății activat de Uranus, trebuie să acordați atenție modului în care gestionați reacțiile la aflarea unor vești calomnioase, dar și problemelor medicale cronice, dacă vor reveni și se vor reactiva peste noapte. Chiar dacă anxietatea și stresul ar putea afecta sănătatea voastră, o combinare a medicinei alternative cu o întâlnire la medicul de familie poate să aducă rezultate bune.

În cuplu, partenerul vă surprinde cam neplăcut cu vești sau cu critici verbale izbucnite din senin.

Va trebui să munciți din greu ca să vă îndepliniți noile responsabilități asumate, să finalizați proiecte și să acceptați inclusiv să îi ajutați pe alții. Țineți-vă timpul ocupat, dar nu vă risipiți energia, ci organizați-vă prioritățile! La serviciu vi se vor da mai multe sarcini de îndeplinit, iar voi trebuie să le faceți față, indiferent de starea de dispoziție.

Fecioară

În cuplu continuă să existe o luptă de putere a ego-urilor. Nici voi, nici partenerii nu vreți să lăsați de la voi și fiecare tinde să își urmeze propriul drum. Perioada este foarte dificilă pentru o relație.

La job veți avea nevoie de toată înțelepciunea voastră. Chiar dacă la exterior sunteți ca un zid de beton armat și puternic, în interior sunteți foarte vulnerabili.

Acum viața nu vă va prezenta chiar cele mai plăcute surprize. Ea vine cu dificultăți la locul de muncă sau în familie. Dar, pe de altă parte, intuiția dumneavoastră vă va permite să ocoliți colțurile ascuțite în comunicarea cu superiorii voștri și să extrageți beneficiile maxime din ceea ce se întâmplă.

Aveți suficientă forță pentru a vă angaja în prevenirea bolilor și ar trebui să acționați prin metode care vizează consolidarea sistemului imunitar. Dacă nu o faceți, puteți să vă îmbolnăviți, iar maladia se poate dezvolta destul de repede.

Balanță

Nimic nu e simplu, ba chiar va fi dificil pentru voi să decideți ce cale să urmați. Prea multe ambiguități, atât în viața personală, cât și la locul de muncă, deoarece totul este în schimbare. În ciuda succesului care va continua să vă însoțească, va trebui să vă apărați periodic autoritatea și poziția. Ce este foarte important, oamenii care vă iubesc vor fi un sprijin de nădejde. Creativitatea, iubirea și copiii vor compensa orice dificultăți care ar putea apărea în jurul vostru.

Oamenii de afaceri vor dori să facă investiții, însă, dacă au nevoie de un împrumut pentru aceasta, el va întârzia să apară, așa încât va trebui să mai aștepte. Sau, dacă îl vor lua, să fie pregătiți pentru transformări de-a lungul timpului, astfel încât nu o să fie ușor de returnat.

Scorpion

Recomand prudență în cazul investițiilor mari, pentru care sperați să vă susțină norocul. Fiți mai reținuți în privința petrecerilor și nu tratați această perioadă cu superficialitate!

Perioada poate fi destul de instabilă, excesiv de emoțională și conflictuală uneori, în special în primele trei zile. Vă puteți pierde autocontrolul, iar dacă sunteți deja temperamentali, cred că veți acționa impulsiv și contradictoriu. Nu ar trebui să începeți nimic nou. Va fi mai eficient să priviți în urmă, să vă gândiți la greșelile pe care le-ați făcut și să evaluați rezultatele obținute. Dacă se vor ivi probleme serioase în relațiile cu colegii sau superiorii, atunci vă puteți gândi la schimbarea locului de muncă sau la rezilierea contractului.

În a doua jumătate a perioadei, lucrurile vor reveni la normalitate, cu condiția să nu vă doriți să săriți etape ca să obțineți rezultate imediate, căci ele nu vor veni așa.

În ultimele două zile, moderați-vă tendința de iritare, grabă și imprudență, căci erorile vor costa. Poate ar trebui să acordați o mai mare atenție intuiției, căci ea v-ar putea scoate din multe belele. Singurătatea, dezamăgirile și scufundarea în gânduri negative trebuie depășite.

Săgetător

Grație evenimentelor care au avut loc în cursul anului 2026, simțul critic și exigența față de cerințele timpurilor și tendințele viitoarei dezvoltări au crescut. Așteptați-vă la momente de inspirație pe calea căutării spirituale, la sfaturi neașteptate venite din intuiție și gândire înaltă, căci se trezește potențialul interior. Veți fi fascinați de iluminarea din voi, dar nu veți uita de lucru, efort și muncă.

Săptămâna promite să fie activă în ceea ce privește cooperarea în afaceri. O să aveți tot atât de multe întâlniri, cât și vizite de grup. Bunăvoința și autoritatea câștigate de-a lungul timpului vor fi baza încrederii pe care v-o acordă partenerii. Dacă încep să apară neînțelegeri, ele nu se vor transforma în confruntare deschisă, datorită capacității de a găsi un limbaj comun cu oameni foarte diferiți.

Se pare că timpul pentru schimbare se apropie și a devenit necesar să construiți relații de afaceri într-un mod nou.

Capricorn

Vă doriți multe, în special în sectorul carierei. Deși sunteți obișnuiți să cereți direct, de data aceasta veți căuta să țeseți intrigi ca să atingeți scopul dorit.

Sentimental, este un timp favorabil pentru întâlniri secrete și probabil că voi veți fi inițiatorii și organizatorii acestor întâlniri.

Dacă sunteți căsătoriți, traversați o perioadă plină de suspiciuni, nu aveți încredere în cel ales cândva. Rămâne doar să regretați faptul că ați petrecut prea mult timp într-o relație fără sorți de izbândă. Luați măsurile necesare în mod inteligent, fără să transformați totul într-un câmp deschis de bătălie dușmănos!

Dacă totuși este doar o neînțelegere tranzitorie în mariaj și în familie nu sunt lucrurile chiar așezate la locul lor pe moment, conflictele ar putea fi pornite chiar de la partener. Chiar și așa, nu lăsați să se extindă și să afecteze liniștea casei!

Financiar, aveți acces la informațiile secrete ale altora, așa cum vă place vouă. Și totuși, nu ar trebui să faceți cumpărături costisitoare. Încercați să vă curățați, să aranjați afacerile financiare, să scăpați de documentele inutile și să le puneți în dosare pe cele importante!

Vărsător

Se pare că aceasta este o perioadă de creștere spirituală și dezvoltare evolutivă. În plus, acordurile cu partenerii străini, extinderea piețelor de vânzări, instruirea și autoeducarea vor avea rezultate bune.

Între 21 și 23 ale lunii, grijă la zona financiară, căci există riscul de pierderi, poate legate de întreruperea unor acorduri de colaborare, închiderea unor piețe de desfacere sau probleme la locul de muncă! Poate că singuri o să vă dați cu stângu-n dreptul, veți face greșeli de comportament, motiv pentru care riscați să deveniți personajul principal în intrigile altora. Trebuie să vă înfrânați imperiozitatea și să deveniți mai flexibili în comunicare. Asta dacă vreți să reușiți să contracarați acțiunile invidioșilor și rivalilor. E indicat să vă concentrați mai mult pe responsabilitățile și relațiile cu ceilalți.

În cuplu, joi veți reuși să consolidați relațiile de familie, precum și să vă recăpătați autoritatea și influența.

Pești

Apar oportunități, dar nu prea știți cum să le exploatați. Vă trec idei prin cap, stați pe gânduri prea mult sau pur și simplu oscilați. Cel mai probabil, ocazia va trece pe lângă voi. Încercați să fiți detașați și să sesizați proiectele care au acum potențial, dar nu neapărat profitabilitate imediată! Gândiți în perspectivă, pe termen îndelungat. E nevoie să vă depășiți temerile și să încercați, chiar dacă inițial vi se pare că provocarea nu este pe tiparul propriu și chiar dacă nu vedeți deocamdată cum ați putea avea rezultate concrete.

Simultan, nivelul de stres crește. Vă este greu să vă bucurați de lucrurile frumoase, pentru că vă preocupați prea mult de respectarea cu strictețe a regulilor și de verificarea tuturor celor care vin cu informații sau propuneri. Scepticismul vă face iritabili și impulsivi în acțiuni atunci când se instalează starea de epuizare. Fiți consecvenți în activitatea fizică, nu faceți schimbări din dorința de a fi în acord cu ultimele tendințe și aveți grijă la accidentări! Mai ales zona superioară a corpului – brațele și zona toracică – sunt expuse.