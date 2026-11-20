Ce alegi să mănânci seara, înainte de culcare, poate conta mai mult decât crezi. O gustare potrivită te poate ajuta să ții foamea sub control și să îi oferi organismului nutrienții de care are nevoie. Dacă nu ții post, oul fiert și nucile sunt o combinație hrănitoare. În schimb, dacă ții post și ai eliminat produsele de origine animală din alimentație, există alternative la fel de interesante. Iată ce recomandări trebuie să iei în calcul.

Ouăle oferă nutrienți importanți pentru creier și organism Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Ce alegi să mănânci seara, înainte de culcare?

Dacă obișnuiești să cauți ceva de mâncare înainte de culcare, nu trebuie să alegi neapărat biscuiți, dulciuri sau alte produse care potolesc foamea doar pentru scurt timp. O variantă mai hrănitoare este combinația dintre un ou fiert și câteva nuci.

Deși pare o gustare banală, cele două alimente aduc nutrienți importanți pentru funcționarea organismului și a creierului. „Oul este o sursă valoroasă de proteine și colină, un nutrient implicat în transmiterea impulsurilor nervoase și în procesele asociate memoriei.

Nucile completează această combinație prin conținutul de grăsimi nesaturate, inclusiv acizi grași omega-3, dar și prin vitamina E și antioxidanți. Și nu este nevoie de o cantitate mare. Un ou fiert și un pumn mic de nuci pot reprezenta o gustare suficientă pentru o seară în care simți că ai nevoie de ceva în plus după cină", spune nutriționistul Ana Vale.

Ce alegere să faci seara dacă ții post?

Dacă ții post, nu înseamnă că trebuie să faci compromisuri atunci când vine vorba despre gustarea de seară. Chiar dacă ouăle și lactatele nu mai fac parte din meniu, există suficiente alternative vegetale care pot oferi organismului proteine, fibre, vitamine și grăsimi sănătoase.

„O variantă simplă este humusul, preparat din năut și pastă de susan, pe care îl poți combina cu câteva felii de morcov, castravete sau ardei gras. Năutul furnizează proteine vegetale și fibre, iar susanul completează gustarea cu grăsimi nesaturate și minerale. O altă alegere potrivită pentru orele serii este iaurtul de soia, preferabil într-o variantă fără zahăr adăugat, peste care poți presăra câteva nuci, migdale sau semințe de dovleac.

Acestea aduc vitamina E, magneziu, zinc și acizi grași esențiali, nutrienți importanți pentru buna funcționare a organismului. Dacă preferi ceva dulce, poți pregăti un bol mic de fulgi de ovăz cu băutură de soia și câteva fructe de pădure. Combinația oferă fibre și proteine vegetale și poate reprezenta o alternativă la deserturile obișnuite. Important este să alegi porții moderate și să eviți produsele de post ultraprocesate, care pot conține cantități mari de sare, zahăr și grăsimi. Până la urmă, nu contează doar dacă un aliment este de post, ci și ce nutrienți îi oferă organismului", adaugă nutriționistul Ana Vale.

Gustarea de seară ar trebui să fie mică

Poți alege cea mai sănătoasă gustare, dar dacă mănânci foarte mult și te întinzi imediat în pat, este posibil să nu te simți confortabil. O masă consistentă sau foarte grasă, consumată târziu, poate favoriza refluxul și disconfortul digestiv, afectând odihna. De aceea, gustarea de seară ar trebui să fie mică și adaptată senzației reale de foame.

„Dacă ai luat o cină suficient de consistentă și nu îți este foame, nu există niciun motiv să mănânci doar pentru că anumite alimente sunt considerate benefice pentru creier. Mai există câteva lucruri care pot face diferența: evită cafeaua în apropierea orei de culcare, nu exagera cu dulciurile seara și încearcă să păstrezi un program regulat de somn", declară nutriționistul.