Pasionații de astronomie vor putea admira un fenomen spectaculos în seara de 24 noiembrie, când pe cer își va face apariția Luna Castorului (Beaver Moon), ultima Lună Plină a toamnei astronomice din emisfera nordică. Evenimentul marchează începutul unei serii de trei superluni consecutive, care va culmina cu un fenomen rar în Ajunul Crăciunului.

De unde poate fi văzută Luna Castorului Foto: arhivă

Ce este Luna Castorului și de unde provine numele

Pasionații de astronomie vor avea ocazia să admire un fenomen deosebit în seara de 24 noiembrie, când pe cer va răsări Luna Castorului, cunoscută la nivel internațional drept Beaver Moon. Aceasta marchează ultima Lună Plină a toamnei în emisfera nordică și deschide seria a trei superluni consecutive care vor putea fi observate până la începutul anului viitor.

Denumirea de „Luna Castorului” provine din tradițiile nord-americane și face referire la perioada în care castorii își consolidează barajele și se pregătesc pentru venirea iernii.

De-a lungul timpului, fenomenul a mai fost numit și „Luna Înghețului” sau „Luna Zăpezii”, în timp ce populațiile indigene din America de Nord au asociat-o cu instalarea temperaturilor scăzute specifice sezonului rece, potrivit Live Science.

Deși faza maximă de Lună Plină va avea loc în cursul zilei de 24 noiembrie, cel mai bun moment pentru observare va fi după apusul Soarelui, atunci când Luna va răsări la orizontul estic.

În acele momente, satelitul natural al Pământului va părea mai mare și mai spectaculos datorită unui efect optic produs de atmosfera terestră. Lumina amurgului va contribui și ea la frumusețea spectacolului ceresc, oferind condiții excelente pentru fotografii și observații astronomice.

Nu este singurul fenomen de acest fel

Evenimentul din noiembrie este doar începutul unei perioade speciale pentru iubitorii cerului. Luna Castorului va fi prima dintre cele trei superluni consecutive. O superlună apare atunci când Luna Plină coincide cu apropierea satelitului de Pământ pe orbita sa eliptică, ceea ce o face să pară puțin mai mare și mai strălucitoare decât în mod obișnuit.

După superluna din noiembrie va urma Luna Rece, programată pe 24 decembrie 2026, chiar în Ajunul Crăciunului. Aceasta va reprezenta punctul culminant al seriei, fiind cea mai apropiată Lună Plină de Pământ din întregul an.

Specialiștii susțin că va fi cea mai mare și mai luminoasă Lună Plină observată din 2018 până în prezent. Fenomenul va oferi un decor spectaculos în seara de Crăciun, când Luna va apărea mai strălucitoare și mai impunătoare decât de obicei. După acest eveniment va urma și Luna Lupului, pe 22 ianuarie 2027, care va încheia seria de superluni.