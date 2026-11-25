Un nou studiu pe termen lung a monitorizat persoane care au consumat, timp de mai multe decenii, apă potabilă îmbogățită cu fluor. Cercetătorii nu au identificat nicio legătură între această expunere la fluor și problemele cognitive. Rezultatele contrazic afirmațiile recente potrivit cărora fluorul din apă ar fi dăunător sănătății.

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Fluorul, prezent în mod natural în râuri, lacuri și oceane, precum și în anumite alimente și băuturi, este adăugat de zeci de ani în apa potabilă pentru a susține sănătatea dentară. Însă fluorizarea apei din rețelele publice a fost intens criticată în ultimii ani, unele persoane susținând că aceasta poate avea efecte nocive atât asupra organismului, cât și asupra creierului.

Iată ce au descoperit cercetătorii și de ce medicii subliniază importanța continuării fluorizării apei potabile din rețelele publice, în ciuda numărului tot mai mare de persoane care contestă această practică.

Pentru realizarea studiului s-au analizat date din Studiul longitudinal irlandez privind îmbătrânirea, pentru a estima cantitatea de fluor pe care cei 2.495 de adulți vârstnici incluși în cercetare ar fi consumat-o de-a lungul vieții prin intermediul apei fluorizate. În Irlanda, fluorizarea apei din rețelele publice a început în 1964.

Cercetătorii au împărțit participanții în grupuri, în funcție de perioada din viață în care aceștia au consumat apă fluorizată, nivelurile de expunere variind de la scăzut la ridicat. Participanții au fost rugați, de asemenea, să efectueze două teste cognitive standard, utilizate pentru evaluarea riscului de demență.

După analizarea datelor, cercetătorii au constatat că rezultatele testelor cognitive nu prezentau diferențe semnificative între grupurile cu niveluri diferite de expunere.

„Expunerea la fluor de-a lungul vieții, prin fluorizarea apei din rețelele publice, nu a fost asociată cu funcționarea cognitivă la vârste înaintate în cazul adulților irlandezi. De asemenea, nu au existat dovezi statistice că expunerea din primii ani de viață ar modifica această relație“, au precizat autorii studiului.

Cu alte cuvinte, fluorizarea apei potabile nu pare să afecteze funcțiile cognitive.

„Evaluarea expunerii de-a lungul întregii vieți ne permite să luăm în considerare atât primii ani de viață, când organismul este mai sensibil, cât și expunerea cumulativă de-a lungul mai multor decenii“, explică Vinay Sharma, autorul principal al studiului și cercetător la Trinity College Dublin.

Astfel, oamenii de știință au analizat atât modul în care fluorul ar putea influența funcțiile cognitive în copilărie, cât și eventualele efecte cognitive manifestate în timp, fără a identifica o legătură în niciuna dintre situații.

De unde provin îngrijorările legate de fluor?

Fluorul este de ani buni un subiect controversat, unele persoane susținând că acesta ar fi otrăvitor. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Totul depinde de doză.

O cantitate prea mare de fluor poate fi dăunătoare, însă este foarte dificil să atingi o asemenea doză prin consumul de apă potabilă fluorizată la concentrațiile recomandate.

Potrivit Asociației Dentare Americane (ADA), pentru a ajunge la o doză toxică acută de fluor, ar trebui să bei dintr-odată cel puțin cinci litri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală, în condițiile de concentrație luate în calcul. Această cantitate de apă este, în sine, toxică. Astfel, dacă ai aproximativ 70 de kilograme, ar trebui să consumi în jur de 350 de litri de apă dintr-odată pentru a atinge respectiva doză de fluor.

Multe dintre îngrijorările privind impactul potențial al fluorului asupra creierului provin dintr-o lucrare științifică intens dezbătută, publicată în 2025, care a asociat nivelurile ridicate de fluor din apă cu un coeficient de inteligență mai scăzut în rândul copiilor.

Există însă un aspect important cercetarea respectivă a analizat niveluri de fluor care depășeau considerabil pe cele întâlnite în apa potabilă.

Noile descoperiri sunt susținute și de alte cercetări științifice. Un studiu publicat în aprilie în revista Proceedings of the National Academy of Sciences nu a identificat dovezi că nivelurile scăzute de fluor din apa potabilă a rețelelor publice ar afecta coeficientul de inteligență al copiilor sau funcționarea creierului acestora mai târziu în viață.

Ce beneficii are fluorul din apa potabilă?

Fluorul contribuie la întărirea dinților, explică dr. Mark Wolff, decanul Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității Pennsylvania. Acesta este motivul pentru care fluorul, cunoscut și drept „aliatul natural împotriva cariilor“, se regăsește frecvent în produsele de igienă orală, precum pasta de dinți, contribuind la protejarea dinților împotriva cariilor.

Deși majoritatea discuțiilor despre beneficiile adăugării fluorului în apa potabilă se concentrează asupra sănătății dentare a copiilor, și tu poți beneficia de efectele sale la vârsta adultă, precizează specialistul.

„Fluorul din apa rețelelor publice ajută populația vârstnică într-un mod foarte asemănător celui în care îi ajută pe tineri. S-a demonstrat că aportul de fluor prin consumul de apă fluorizată contribuie la reducerea cariilor dentare“, explică dr. Wolff.

De altfel, cercetările au arătat că adăugarea fluorului în apă reduce incidența cariilor dentare cu 35% în cazul copiilor mici și cu 26% în cazul persoanelor care au deja dentiția permanentă.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), mai puține carii înseamnă mai puține dureri dentare, mai puține extracții dureroase și mai puține zile de absență de la școală sau de la serviciu.

Mai mult decât atât, cercetări recente sugerează existența unei posibile legături între cariile dentare și inflamația sistemică, un proces implicat în apariția multor boli cronice.

Organizațiile de sănătate publică subliniază importanța fluorului din apa de la robinet

După cum sugerează și denumirea acestei practici, decizia privind fluorizarea apei din rețelele publice este luată la nivelul comunităților. În Statele Unite, unele state, în special Utah și Florida, au luat măsuri pentru interzicerea sau limitarea considerabilă a acestei practici.

Cu toate acestea, Asociația Dentară Americană precizează următoarele cu privire la adăugarea fluorului în apă:

„Fluorizarea apei este sigură, eficientă și benefică pentru sănătate. Șaptezeci de ani de cercetări, mii de studii și experiența a peste 210 milioane de americani ne arată că fluorizarea apei este eficientă în prevenirea cariilor și este sigură atât pentru copii, cât și pentru adulți.“

De asemenea, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite au inclus fluorizarea apei potabile printre cele mai importante zece intervenții de sănătate publică ale secolului al XX-lea, datorită reducerii semnificative a numărului de carii dentare de la introducerea acestei practici, în 1945.

Medicii nu sunt surprinși de noile descoperiri

„Această lucrare se adaugă numărului tot mai mare de dovezi potrivit cărora fluorul este sigur și nu contribuie la declinul cognitiv la concentrațiile întâlnite în apa din rețelele publice“, explică Jamie Alan, profesor de farmacologie și toxicologie la Universitatea de Stat din Michigan.

Dr. Mark Wolff este de aceeași părere.

„Studiile nu au demonstrat existența unor diferențe cognitive ca urmare a expunerii la fluorul din apa potabilă, la concentrațiile obișnuite din rețelele publice. Această cercetare a arătat foarte clar că nu există o asemenea asociere în cazul concentrațiilor normale de fluor.“

De asemenea, „nu există dovezi convingătoare că expunerea la fluor, la concentrațiile scăzute recomandate pentru apa potabilă din rețelele publice, afectează negativ funcțiile cognitive ale adulților vârstnici“, afirmă dr. Richard Dupee, șeful Departamentului de Geriatrie din cadrul Tufts Medical Center.

Potrivit acestuia, fluorul nu a fost identificat drept o cauză a demenței sau a declinului cognitiv asociat înaintării în vârstă.

Cum îți poți proteja creierul pe măsură ce înaintezi în vârstă

Dacă te îngrijorează declinul cognitiv, există mai multe măsuri susținute de dovezi științifice pe care le poți lua pentru a-ți proteja sănătatea creierului, fără ca acestea să aibă vreo legătură cu apa pe care o bei, explică dr. Richard Dupee.

„Declinul cognitiv nu este o consecință inevitabilă a îmbătrânirii“, subliniază specialistul.

Pentru a-ți menține sănătatea creierului pe măsură ce înaintezi în vârstă, medicul îți recomandă:

Fă mișcare în mod regulat.

Menține-ți tensiunea arterială sub control.

Monitorizează și controlează nivelul colesterolului.

Evită fumatul.

Adoptă și menține obiceiuri sănătoase de somn.

Păstrează o viață socială activă.

Stimulează-ți creierul prin activități intelectuale.

Nu neglija problemele de auz și tratează-le atunci când apar.

Continuă să te implici în activități care îți oferă satisfacție și pe care le consideri importante.

„Creierul beneficiază de multe dintre aceleași obiceiuri sănătoase care protejează și inima. Nu este niciodată prea târziu să adopți un stil de viață mai sănătos, iar chiar și schimbările mici pot avea un impact semnificativ asupra menținerii independenței și calității vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă“, conchide dr. Richard Dupee.

Sursa: Prevention