 Ceaiul care poate proteja dinții și gingiile. Dentiștii îl recomandă neîndulcit
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Ceaiul care poate proteja dinții și gingiile. Dentiștii îl recomandă neîndulcit

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Ceaiul este a doua cea mai populară băutură din întreaga lume, după apa potabilă. Iar această popularitate nu se datorează numai gustului pe care diversele sortimente de ceai îl au, ci și nenumăratelor beneficii pe care ceaiul le aduce pentru sănătate. Iar, potrivit dentiștilor, un ceai anume poate fi ideal pentru sănătatea orală.

Ceaiul verde este recomandat de nenumărați experți
Ceaiul verde este recomandat de nenumărați experți Foto: Arhivă

Deja știm cu toții că există diferite tipuri de ceai care ne vor fi de ajutor împotriva diverselor probleme de sănătate de care ne putem lovi. De la indigestie, diferite dureri și chiar și insomnie, cu siguranță vom reuși să găsim un anumit ceai care ne va ajuta să ameliorăm, măcar parțial, problema.

Iar, potrivit EatingWell, dentiștii spun că există un anumit ceai care poate fi de ajutor pentru a susține sănătatea orală. Este vorba despre ceaiul verde, complet neîndulcit.

„Ceaiul verde conține catechine, inclusiv EGCG, care au fost studiate pentru activitatea lor antioxidantă, antiinflamatoare și antimicrobiană”, spune dentista Sharla Aronson.

Este un ceai perfect pentru dantură

Ceaiul verde este mult mai puțin acidic decât alte băuturi, motiv pentru care poate fi foarte bun pentru sănătatea orală. Aciditatea poate contribui la demineralizarea dinților și promovează dezvoltarea bacteriilor.

În plus, ceaiul verde nu conține zahăr adăugat, lucru care îl transformă într-o băutură foarte bună pentru sănătatea orală și pentru organism, în general. Potrivit experților, ceaiul verde cu adevărat sănătos trebuie lăsat să infuzeze vreme de 10-15 minute, pentru a nu fi exagerat de amar.

Ce alte sfaturi oferă medicii dentiști

Desigur, consumul de ceai verde nu este singura metodă care ne va ajuta să avem o sănătate orală mai bună. Primul și cel mai evident sfat pe care îl putem primi este să ne spălăm pe dinți în mod regulat și să ne clătim gura cu apă după ce mâncăm sau bem ceva, pentru a ține sub control aciditatea.

La fel de important este să evităm problema unei guri uscate, conform medicilor dentiști.

„Asigurați-vă că vă hidratați corespunzător și discutați cu medicul dentist sau cu medicul dumneavoastră dacă aveți în mod persistent senzația de uscăciune a gurii, în special dacă luați medicamente despre care se știe că reduc producția de salivă”, spune Aronson.

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