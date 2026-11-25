Terminologia din industria frumuseții s-a transformat rapid în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește îmbătrânirea pielii. Termenul consacrat de „anti-aging” pierde teren în favoarea unor abordări mai realiste, iar folosirea recentă a expresiei „smart aging”, adică îmbătrânire inteligentă, de către Hailey Bieber pare să fi găsit formula exactă pe care o căuta această industrie.

Foto: Shutterstock

Spre deosebire de lupta împotriva semnelor trecerii timpului, acest concept propune o strategie preventivă și bazată pe știință, menită să susțină sănătatea pielii la orice vârstă. Ce spun experții.

Ce înseamnă, de fapt, „smart aging” și cum diferă de „anti-aging”

Potrivit Nataliei Guzman, asistent medical specialist în estetică la Atelier Aesthetix din Beverly Hills, „smart aging” este o abordare proactivă pentru menținerea unei pieli sănătoase, acceptând în același timp procesul natural de îmbătrânire.

„În loc să încercăm să «oprim» complet îmbătrânirea, ceea ce este imposibil din punct de vedere biologic, conceptul se concentrează pe înțelegerea modului în care pielea se schimbă în timp și pe luarea unor decizii informate pentru a păstra un aspect general sănătos, puternic și tineresc”, a explicat aceasta pentru publicația ELLE.

Din perspectivă dermatologică, dr. Brianna Olamiju, medic dermatolog în New York, subliniază că diferența majoră ține de filozofia din spatele îngrijirii. Timp de decenii, industria a promovat ideea că îmbătrânirea trebuie combătută sau ștearsă, creând așteptarea nerealistă de a arăta tineri la nesfârșit.

„Îmbătrânirea inteligentă înseamnă a fi proactiv, a face alegeri informate în ceea ce privește îngrijirea pielii și a susține funcțiile naturale ale pielii în timp. Implică protejarea pielii de deteriorarea mediului, menținerea unei bariere cutanate sănătoase, stimularea producției de colagen atunci când este cazul și abordarea unor probleme precum liniile fine, ridurile, pigmentarea neuniformă și pierderea elasticității”, precizează dr. Olamiju pentru sursa citată.

Guzman subliniază că a îmbătrâni frumos nu înseamnă să arăți tânăr. „Este vorba despre a arăta și a te simți cea mai bună versiune a ta în fiecare etapă a vieții”. Pe măsură ce trece timpul, producția de colagen scade treptat, rata de reînnoire celulară încetinește, iar factorii de mediu, cum ar fi expunerea la UV, poluarea și obiceiurile de viață, contribuie la semnele vizibile ale îmbătrânirii.

Guzman adaugă că îmbătrânirea inteligentă înseamnă abordarea strategică a acestor schimbări prin îngrijire preventivă a pielii, alegeri sănătoase ale unui stil de viață și, atunci când este cazul, tratamente estetice.

Atât Guzman, cât și Olamiju sunt de acord că îmbătrânirea inteligentă adoptă o abordare mai holistică, cuprinzătoare și realistă. Olamiju spune că anti-îmbătrânirea creează așteptarea că ar trebui să încercăm să arătăm mai tineri pe termen nelimitat.

„Îmbătrânirea inteligentă mută accentul pe sănătatea pielii, prevenție și menținerea calității pielii pe termen lung. În loc să considere ridurile, liniile fine și modificările texturii pielii ca pe ceva ce trebuie eliminat, îmbătrânirea inteligentă ne încurajează să susținem pielea pe măsură ce evoluează în mod natural. Este vorba mai puțin despre combaterea îmbătrânirii și mai mult despre o îmbătrânire sănătoasă”, explică ea.

Guzman adaugă că îmbătrânirea inteligentă, în loc să lupte împotriva vârstei, înseamnă să lucrezi cu biologia pielii pentru a o ajuta să funcționeze și să arate cât mai bine cât mai mult timp posibil

Cum poți îmbătrâni inteligent

Olamiju și Guzman sunt complet de acord în ceea ce privește primul pas dintr-o rutină inteligentă de îmbătrânire: aplicarea zilnică a cremei de protecție solară.

„Fundamentul unei îmbătrâniri inteligente începe cu o rutină constantă de îngrijire a pielii și un stil de viață sănătos. Aplicarea zilnică a cremei de protecție solară cu spectru larg, cu un SPF de cel puțin 30, este, fără îndoială, cel mai important pas, deoarece expunerea la ultraviolete este unul dintre principalii contribuitori la îmbătrânirea prematură a pielii, inclusiv la riduri, pierderea elasticității și pigmentarea neuniformă”, spune Olamiju.

Olamiju recomandă, de asemenea, încorporarea antioxidanților topici, cum ar fi vitamina C, pentru a ajuta la protejarea împotriva stresului oxidativ din mediu, împreună cu creme hidratante care conțin ingrediente precum ceramide și acid hialuronic pentru a susține hidratarea și bariera pielii.

„Retinoizii, inclusiv retinolul și tretinoina eliberată pe bază de rețetă, pot fi benefici pentru îmbunătățirea liniilor fine, a texturii pielii și a producției de colagen, cu condiția să fie potriviți pentru fiecare individ în parte”, descrie Olamiju.

Nici tratamentele nu sunt neglijate aici. Odată ce rutina de acasă este implementată, Guzman recomandă încorporarea strategică a tratamentelor estetice care se axează pe prevenție, dar și corecție.

„În funcție de vârsta, anatomia și preocupările pacientului, tratamente precum neuromodulatorii, injectabilele stimulatoare de colagen, microneedlingul și dispozitivele pe bază de energie pot ajuta la menținerea sau îmbunătățirea anumitor aspecte ale aspectului pielii”, spune Guzman.

Când începem rutina?

Cel mai bun moment pentru a începe este mai devreme decât cred majoritatea oamenilor, spune Olamiju. Ideal ar fi la 20 de ani, când prevenția poate avea un impact semnificativ pe termen lung. Atunci, Prioritatea este prevenția. Scopul nu este folosirea unor tratamente agresive, ci construirea unei baze solide prin curățare blândă, hidratare constantă și aplicarea zilnică a protecției solare.

La 30 de ani pot apărea schimbări subtile de textură, linii fine sau pete pigmentare. Este momentul reevaluării rutinei și al introducerii, la nevoie, a unor proceduri profesionale ușoare, precum biostimulatoarele sau doze mici de toxină botulinică.

La 40 și 50 de ani modificările colagenului, elasticității pielii și influențele hormonale pot deveni mai vizibile. O abordare inteligentă a îmbătrânirii în această etapă poate include o combinație de îngrijire a pielii de calitate medicală, tratamente de susținere a colagenului și o selecție atentă continuă a procedurilor estetice.

După 60 de ani accentul rămâne pe menținerea sănătății pielii, refacerea barierei cutanate, combaterea uscăciunii și alegerea unor proceduri care respectă nevoile în schimbare ale tenului.

Contează tipul și nuanța pielii când vorbim de îmbătrânire?

Experții avertizează că „smart aging” nu este o rețetă universală, deoarece pielea îmbătrânește diferit în funcție de fototip. Persoanele cu tenul deschis tind să observe mai devreme liniile fine, roșeața și efectele expunerii la soare, în timp ce persoanele cu tenul mai închis la culoare sunt mai predispuse la hiperpigmentare și neuniformități ale nuanței pielii.

Deși melanina oferă o oarecare protecție naturală împotriva radiațiilor UV, aceasta nu elimină riscul deteriorării pielii sau al cancerului, motiv pentru care protecția solară rămâne obligatorie pentru toate tonurile de piele. În plus, alegerea procedurilor estetice (lasere, peelinguri) trebuie făcută cu mare atenție în cazul tenului bogat în melanină, pentru a evita riscul apariției petelor pigmentare post-inflamatorii.