 Cine era tânărul sfâșiat de tigru la o grădină zoologică din Marea Britanie. Acesta suferea de probleme psihice grave
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Cine era tânărul sfâșiat de tigru la o grădină zoologică din Marea Britanie. Acesta suferea de probleme psihice grave

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Un incident terifiant a avut loc la Yorkshire Wildlife Park din Marea Britanie, unde un tânăr de aproximativ 20 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în țarcul unui tigru siberian. Victima a fost identificată drept William Chapman.

William Chapman a murit atacat de un tigru siberian
William Chapman a murit atacat de un tigru siberian Foto: facebook/metro.uk

Acesta este cunoscut pentru aparițiile sale în producții de televiziune ale posturilor ITV și BBC. Bărbatul și-a filmat ultimele momente pe rețelele sociale, apropiindu-se de felină chiar înainte de atacul fatal.

În timp ce poliția și medicii legiști au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, parcul a fost închis temporar pentru public.

Ultimele clipe transmise pe internet și reacția disperată a familiei îndurerate

Potrivit martorilor oculari, William Chapman a vizitat parcul singur. Înainte de incident, acesta purta căști audio, a cerut cuiva să îi facă o fotografie, a dansat agitat pe margine pentru a se îmbărbăta, iar ulterior a căzut sau a pătruns în incinta tigrului Altai, un exemplar de tigru de Amur în vârstă de cinci ani și de aproximativ 180 de kilograme. Tânărul a filmat întreaga scenă și a transmis-o pe Instagram, potrivit Metro.

În imaginile șterse ulterior, se disting respirările sale sacadate în timp ce avansa către animal, urmate de strigătele îngrozite ale vizitatorilor. În momentul în care felina a sărit asupra lui, tânărul a strigat „stop” și „nu” și a gesticulat folosind aparent Makaton, un limbaj prin semne destinat persoanelor cu dificultăți de comunicare. Îngrijitorii parcului au tras focuri de avertisment pentru a îndepărta animalul, însă echipajele de urgență nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind declarat la fața locului.

Familia tânărului a transmis o declarație sfâșietoare, dezvăluind că acesta se confrunta de ani întregi cu suferințe psihice majore:

„Suntem complet devastați de această pierdere și ne este extrem de greu să acceptăm ceea ce s-a întâmplat. Sperăm ca autoritățile competente să facă tot posibilul pentru a înțelege de ce minunatul nostru fiu a recurs la acest gest”, a transmis familia, precizând că tânărul urma un tratament medicamentos puternic.

Chiar în ziua tragediei, acesta publicase pe Instagram o fotografie în care ținea o arbaletă și o Biblie.

Cine a fost William Chapman: roluri în televiziune alături de actori consacrați 

Înainte de a lucra în spatele barului la High Wycombe Football Club, William a studiat la prestigioasa Jackie Palmer Stage School. Conform profilului său IMDb, el a jucat ca elev în producția ITV „May Contain Nuts”, alături de actrița Shirley Henderson (cunoscută publicului larg din franciza Harry Potter).

De asemenea, tânărul l-a interpretat pe pionierul vaccinurilor, Edward Jenner, în seria BBC „True Stories”, și a apărut ca figurant în adaptarea cinematografică „Pan”, povestind cu entuziasm pe blogul său din copilărie despre momentul în care a bătut palma pe platou cu actorul Hugh Jackman.

În urma tragediei, South Yorkshire Police a confirmat desfășurarea cercetărilor:

„Tigrul l-a atacat ulterior pe bărbat, provocându-i răni grave. Echipajele de urgență au intervenit, însă, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, decesul bărbatului a fost declarat la fața locului. Familia beneficiază de sprijinul unor ofițeri specializați. Cu privire la zvonurile despre starea animalului, acesta nu a fost rănit, a rămas în țarc și nu există niciun risc pentru public”, au transmis oamenii legii.

Reprezentanții Yorkshire Wildlife Park au precizat că tigrul Altai este în afara oricărui pericol și nu va fi eutanasiat în urma acestui eveniment tragic.

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