Execuție transmisă în direct, anunțată de Pentagon. Cine este Nidal Hasan, fostul psihiatru militar condamnat la moarte

Premieră în era modernă. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că va avea loc o execuție prin împușcare, ce va fi transmisă în direct. Uciderea lui Nidal Hasan, fostul psihiatru al armatei care a ucis 13 persoane la Fort Hood, va fi un eveniment public, ce va avea loc la sfârșitul acestui an.

Nidal Hasan urmează să fie executat. Foto: X

Oficialul din Departamentul Apărării a confirmat că execuția va fi transmisă în direct. Pentagonul a dat toate detaliile, fiind prima execuție militară americană din ultimii peste 60 de ani.

Execuție transmisă în direct

Nidal Hasan este un fost psihiatru american, ce a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009 și a rănit alte zeci de persoane. Atunci, Hasan a fost împușcat și parțial paralizat de un ofițer de poliție civilă care a răspuns la atac.

Decizia de a transmite execuția sa în direct este „fără precedent în era modernă” și „pe un teren juridic incert”, a declarat John Mills, un avocat care lucrează cu deținuți condamnați la moarte, scrie BBC.

Într-un interviu acordat emisiunii Real America's Voice, secretarul Pentagonului a declarat că execuția va avea loc pe un pluton la Fort Hood, Texas, joi, 3 decembrie, ora locală 13.00.

„A fost un atac islamist radical în uniformă în interiorul rândurilor soldaților, așa că va fi executat de un pluton de soldați, așa cum trebuie, și ne vom asigura că oamenii vor putea să-l urmărească, că este public, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe grave pentru astfel de lucruri”, a spus Hegseth, potrivit The Guardian.

Întrebat dacă Hasan a făcut o solicitare finală sau dacă l-a contactat pe Trump, Hegseth a răspuns: „Nu-mi pasă. Îl vom vedea pe 3 decembrie”.

Cum a ajuns Nidal Hasan să primească pedeapsa cu moartea

Un juriu militar l-a condamnat la moarte pe Nidal Hasan în 2013, iar de atunci este deținut la Fort Leavenworth, Kansas. Și-a epuizat apelurile anul trecut, ceea ce i-a deschis calea pentru ca Donald Trump să aprobe sentința săptămâna aceasta, la recomandarea lui Hegseth.

Hasan a ales să se apere singur în timpul procesului, dar nu a chemat martori, nu a depus nicio mărturie și nu a încercat să nege acuzațiile. Avocații apărării desemnați de instanță și-au exprimat îngrijorarea că acesta solicita executarea, scrie AFP.

Instanța care l-a condamnat pe Hasan a aflat că acesta se opune ocupațiilor armatei americane din Irak și Afganistan și că a vorbit online cu o presupusă figură a Al-Qaeda, clericul radical Anwar al-Awlaki, un cetățean american ucis ulterior într-un atac cu dronă americană în Yemen.

Anchetatorii au descoperit că Hasan schimbase 18 e-mailuri cu Anwar al-Awlaki. El a declarat că a acționat pentru a împiedica soldații americani să se desfășoare în Afganistan și pentru a ucide alți musulmani.

Cum a fost tratat, inițial, acest caz

Hegseth a spus că Barack Obama a catalogat atacul ca fiind „violență la locul de muncă”. Inițial, Pentagonul a considerat atacul armat ca pe un incident de violență la locul de muncă, și nu ca pe un atac terorist. Cu toate acestea, nu există nicio înregistrare în care Obama să folosească acea expresie.

La o ceremonie comemorativă, la câteva zile după atac, el i-a descris pe victime ca fiind americani care nu au putut scăpa de „ oroarea războiului ”, numind atacul o tragedie și spunând că ucigașul va fi judecat.

Ultimul caz cunoscut de execuție pe un pluton militar în SUA a fost în noiembrie 1945, dar administrația Trump a încercat să readucă acest lucru în al doilea mandat al său. Cinci state americane permit utilizarea plutonului de execuție: Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina de Sud și Utah.

În străinătate, cel mai recent raport anual al Amnesty International include Afganistanul, China, Coreea de Nord, Arabia Saudită, Somalia, Taiwanul, Emiratele Arabe Unite și Yemenul printre țările care încă folosesc plutoane de execuție.