Campionatul de dormit! Câștigătorul a plecat acasă cu 14.000 $

În Japonia, țara în care oamenii dorm cel mai puțin dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), zeci de participanți s-au întrecut într-un concurs neobișnuit: cine adoarme cel mai repede și reușește să aibă cel mai odihnitor somn. Competiția „Matt Race” a fost organizată la Tokyo, pe 5 octombrie.

Participanții au încercat să obțină cel mai odihnitor somn Foto: Getty Images

Evenimentul a fost pus la cale de Koala Mattress pentru a atrage atenția asupra importanței odihnei. Potrivit AFP, aproximativ 75 de persoane, cu vârste între 20 și 50 de ani, au luat parte la concurs, după ce organizatorii au primit în jur de 800 de înscrieri pentru fiecare loc disponibil.

A contat calitatea somnului

Concurenții au avut la dispoziție 90 de minute pentru a dormi pe saltele confortabile, purtând dispozitive care le monitorizau activitatea cerebrală. Unii și-au adus chiar și jucării de pluș, în timp ce încăperea a fost menținută într-o lumină slabă, pentru a favoriza somnul. Evaluarea a ținut cont de profunzimea și calitatea odihnei, de rapiditatea cu care participanții au adormit și de stabilitatea somnului pe parcursul sesiunii.

Suimii, câștigătoarea concursului Foto: Getty Images

Câștigătoarea, cunoscută sub pseudonimul Suimii, a obținut cele mai bune rezultate la adormire și la profunzimea somnului, fiind recompensată cu 2,22 milioane de yeni, aproximativ 14.000 de dolari. „Vreau să locuiesc pe cont propriu, așa că mă gândesc să folosesc banii pentru costurile mutării”, a declarat aceasta. „Îmi doresc și un pat ca de prințesă, așa că voi cumpăra unul”.

Premiul a fost inspirat de simbolul „Zzz”, asociat somnului, cifra doi amintind de litera „Z”. Concurentul de pe locul al doilea a primit 220.000 de yeni (aproximativ 1.390 de dolari). „Japonia este adesea descrisă ca o țară care suferă din cauza lipsei de somn, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori”, a declarat Riichiro Nakama, directorul de creație care a coordonat organizarea concursului.

Datele OCDE din 2021 arată că japonezii dorm, în medie, șapte ore și 24 de minute pe noapte, cel mai puțin dintre țările membre ale organizației. Specialiștii pun această situație pe seama programului prelungit de lucru, a navetei și a ieșirilor în oraș care se prelungesc până târziu în noapte.