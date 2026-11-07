 Coincidență uluitoare! Două surori au născut în aceeași zi, la 29 de minute distanță
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Coincidență uluitoare! Două surori au născut în aceeași zi, la 29 de minute distanță

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întâmplare cu totul specială a avut loc într-o familie cu patru surori, după ce două dintre ele au devenit mame în aceeași zi, la un interval de numai 29 de minute. Deși aveau termene de naștere diferite, cele două femei și-au adus pe lume băiețeii pe 22 octombrie, într-un moment pe care nimeni nu îl anticipase. Mai mult, coincidențele nu se opresc aici: celelalte două surori din familie au născut și ele în același an, în luna iunie, la doar trei zile distanță.

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Foto: Brandy Meisheid

Povestea a început la maternitatea unde Brandy Meisheid se afla deja pentru a naște. Aceasta venise la spital pentru declanșarea travaliului, în timp ce sora ei, Allison Sweeney, avea programată o vizită medicală obișnuită. Numai că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, după ce lui Allison i s-a rupt apa și a fost nevoită să rămână la maternitate pentru a naște.

Cele două surori nu se așteptau ca întâlnirea lor de la spital să se transforme într-o experiență atât de specială. Băiețeii lor au venit pe lume la mai puțin de jumătate de oră unul după celălalt, deși datele estimate pentru naștere erau la aproximativ două săptămâni distanță.

Doi verișori au aceeași zi de naștere. Cum s-a produs coincidența de la maternitate

Brandy Meisheid și Allison Sweeney au avut parte de o surpriză pe care o vor povesti mult timp. Prima dintre ele se afla deja în sala de nașteri, pregătindu-se să își aducă pe lume copilul, când sora sa a ajuns la spital pentru ceea ce trebuia să fie o simplă consultație.

În momentul în care Allison a ajuns la maternitate, situația s-a schimbat rapid. I s-a rupt apa, iar medicii au pregătit-o pentru naștere. Familia a fost luată prin surprindere, iar la început apropiații aproape că nu au crezut că este adevărat că și cea de-a doua soră intrase în travaliu.

„Aproape că am crezut că este o farsă, că veniseră la maternitate pentru naștere, în loc să fie la programarea ei”, a povestit Brandy Meisheid pentru cbs2iowa.com.

Primul băiețel, Myles, s-a născut la ora 17:48. La numai 29 de minute distanță, la ora 18:17, a venit pe lume și Kohen, fiul lui Allison. Ambii copii s-au născut pe 22 octombrie și vor avea aceeași zi de aniversare.

Cele două surori au fost internate în saloane alăturate, iar familiile lor au urmărit cu emoție desfășurarea nașterilor. Comunicarea s-a făcut inclusiv prin intermediul mai multor grupuri de mesaje, unde apropiații primeau informații despre evoluția travaliului.

Deși știau că există posibilitatea ca nașterile să aibă loc la interval mic, niciuna dintre surori nu se aștepta ca băiețeii să vină pe lume aproape simultan.

Patru surori au devenit mame în același an. Alte două nașteri au avut loc în iunie

Coincidența celor două nașteri face parte dintr-un an cu totul special pentru întreaga familie. Brandy și Allison sunt două dintre cele patru surori, iar toate au fost însărcinate în același timp și au devenit mame în decursul acestui an.

Celelalte două surori și-au adus copiii pe lume în luna iunie, la numai trei zile distanță. Astfel, familia a avut parte de patru nașteri într-un interval relativ scurt, o experiență pe care femeile și-au dorit-o de multă vreme.

Brandy a mărturisit că, fiind o familie formată numai din fete, surorile au visat întotdeauna să fie însărcinate în același timp. Faptul că dorința lor s-a împlinit a fost o mare bucurie pentru toate.

Există și alte coincidențe care fac povestea și mai interesantă. Myles și Kohen au venit pe lume în saloane vecine, iar Myles s-a născut chiar în aceeași sală de naștere în care venise pe lume și unul dintre verii săi, Merritt.

Nici calendarul aniversărilor nu este unul obișnuit. Din cei 18 membri ai familiei, șase își sărbătoresc ziua de naștere în luna octombrie. Printre datele importante se numără 15, 16 și 17 octombrie, urmate de ziua comună a celor doi verișori, 22 octombrie, și aniversarea tatălui lor, pe 28 octombrie.

Verișorii vor crește împreună. Surorile își oferă sprijin în primele luni de maternitate

Pe lângă bucuria de a avea copiii născuți în aceeași zi, Brandy Meisheid și Allison Sweeney se pot bucura și de faptul că locuiesc aproape una de cealaltă. Acest lucru le va permite să petreacă mult timp împreună și să își vadă băiețeii crescând, descoperind lumea și atingând primele etape importante din viață.

Allison spune că abia așteaptă întâlnirile de weekend și momentele în care cei doi verișori se vor juca și vor crește împreună. Pentru ea, apropierea dintre familii este un motiv în plus de bucurie.

Cele două femei se sprijină reciproc și în perioada de după naștere, când îngrijirea unui nou-născut vine cu numeroase provocări. Vorbesc la telefon și își trimit mesaje chiar și în timpul nopții, pentru a se sfătui și pentru a vedea cum se descurcă fiecare.

Brandy consideră că experiența este specială nu doar pentru copii, ci și pentru ele, ca mame, deoarece pot împărtăși bucuriile și dificultățile acestei perioade.

În prezent, cele patru surori au împreună șapte nepoți de sex masculin și o nepoată. Femeile sunt recunoscătoare că au avut ocazia să treacă prin experiența maternității în același an și să își crească micuții într-un mediu familial atât de apropiat.

„Nu ne-am pus niciodată presiunea ca acest lucru să se întâmple. Suntem pur și simplu foarte binecuvântate”, a mărturisit Brandy Meisheid.

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