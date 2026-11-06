Celebrele gemene, obligate să aibă relații intime împreună. Cum au reacționat la cererea scandaloasă

Acuzații cutremurătoare ies la iveală la ani de la moartea lui Hugh Hefner, fondatorul imperiului Playboy. Karissa Shannon, fostă vedetă Playboy, a confirmat declarațiile făcute recent de Crystal Harris, văduva acestuia, potrivit cărora Hefner a încercat să o determine să întrețină relații sexuale cu propria soră geamănă, Kristina.

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Karissa Shannon, în vârstă de 37 de ani, a povestit într-un interviu acordat publicației „Page Six” că fostul magnat Playboy a insistat în repetate rânduri ca ea și sora sa să participe la astfel de scene intime. Cele două au locuit la celebrul Playboy Mansion când aveau 18 ani și au fost supuse unor presiuni greu de imaginat.

„El încerca să mă forțeze pe mine și pe sora mea să facem sex una cu cealaltă”, a susținut Karissa.

Fosta Playmate a vorbit și despre un episod petrecut în octombrie 2008, de ziua gemenelor, când acestea împlineau 19 ani. Potrivit declarațiilor sale, Hefner și-a dorit cu insistență să le vadă implicate într-un act sexual. Karissa a descris experiențele drept traumatizante, comparând presiunile la care ar fi fost supusă cu agresiunea sexuală și violul. „Nu am făcut niciodată sex una cu cealaltă. Am mimat totul și a fost îngrozitor! Am falsificat totul”, a declarat aceasta.

Potrivit Karissei, Crystal Harris a fost prezentă la unele dintre aceste momente și știa că gemenele doar se prefăceau. În schimb, Hefner a crezut că totul era real și a fost încântat de ceea ce vedea.

Fosta vedetă susține că magnatul le-a spus că, dacă se iubesc cu adevărat, ar trebui să accepte să facă acest lucru împreună. Cele două surori au discutat între ele și au hotărât să simuleze scenele pentru a face față cererilor acestuia.

„Asta înseamnă incest și este dezgustător!”, a declarat Crystal Harris.

Văduva fondatorului Playboy a mărturisit că s-a bucurat în momentul în care Karissa și Kristina au părăsit conacul, deoarece nu își dorea ca acestea să fie nevoite să treacă prin asemenea experiențe.

Hugh Hefner a murit în septembrie 2017, la vârsta de 91 de ani, însă mărturiile fostelor sale partenere continuă să readucă în atenție controversele din jurul vieții private și al celebrului Playboy Mansion.