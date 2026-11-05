 Cinci oameni, salvați după trei luni petrecute în derivă pe mare, într-o barcă de doar 6 metri. Patru persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața
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Cinci oameni, salvați după trei luni petrecute în derivă pe mare, într-o barcă de doar 6 metri. Patru persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața

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călătorie care ar fi trebuit să dureze doar o oră s-a transformat într-o adevărată luptă pentru supraviețuire pentru nouă persoane din Micronezia

Luptă pentru supraviețuire în largul oceanului
Luptă pentru supraviețuire în largul oceanului Foto: Captură www.independent.co.uk

După aproape trei luni petrecute în derivă pe Oceanul Pacific, cinci dintre ele au fost găsite în viață pe o insulă din Kiribati, în timp ce patru pasageri, printre care și un copil, au murit în timpul dramaticei experiențe.  

Când au început căutările

Grupul a fost dat dispărut pe 30 iulie, după ce ambarcațiunea cu care călătorea nu a mai ajuns la destinație, pe insula Ruo. Deși Garda de Coastă a Statelor Unite a desfășurat timp de zece zile o amplă operațiune de căutare pe o suprafață de peste 85.000 de kilometri pătrați, nu au fost găsite urme ale bărcii, iar misiunea a fost suspendată, potrivit The Independent.

Salvarea a venit însă în mod neașteptat după aproape 100 de zile. Localnicii de pe insula Fanning din Kiribati au observat ambarcațiunea și au intervenit pentru a-i ajuta pe cei cinci supraviețuitori. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, barca se afla la aproximativ 5.400 de kilometri de locul unde fusese văzută ultima dată.

Potrivit autorităților din Micronezia, cei nouă pasageri efectuau o traversare scurtă între insulele Murilo și Ruo când au fost surprinși de vreme rea. În timpul călătoriei de întoarcere, ambarcațiunea a rămas fără combustibil și a fost împinsă de vânt și curenți tot mai departe de traseul inițial.

Tentative eșuate de salvare

În tot acest timp, supraviețuitorii au încercat fără succes să atragă atenția navelor și aeronavelor care treceau în depărtare. Speranța a reapărut abia când au observat o insulă la orizont, iar barca a ajuns în cele din urmă la țărm.

Cei trei bărbați și doi adolescenți salvați au fost ghidați către localitate de sunetul clopotelor unei biserici. Martorii au povestit că, din cauza stării lor fizice extrem de precare, localnicii au crezut inițial că aceștia erau sub influența alcoolului.

Medicii au constatat că supraviețuitorii sufereau de deshidratare severă și malnutriție, fiind imediat internați și tratați cu perfuzii. Personalul medical a transmis că starea lor s-a îmbunătățit, iar pacienții au început să răspundă tratamentului.

„Pot zâmbi și arată că vor să mănânce”, a declarat asistenta Paukin Tororo, citată de presa internațională.

Autoritățile din Micronezia au început demersurile pentru repatrierea celor cinci supraviețuitori, în timp ce familiile celor patru victime încearcă să facă față tragediei. 

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