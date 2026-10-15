Un serial legendar, urmărit de peste un miliard de oameni, revine la TV după 25 de ani. Au apărut deja primele imagini

Unul dintre cele mai populare seriale din istoria televiziunii se pregătește să revină cu o distribuție nouă, personaje cunoscute și misiuni spectaculoase de salvare. „Baywatch” va avea premiera în ianuarie, iar primul trailer complet dezvăluie primele detalii despre povestea noii producții. Serialul original a intrat în istorie în 1996, când a ajuns la o audiență săptămânală de 1,1 miliarde de telespectatori, record omologat de Guinness World Records.

Un serial legendar, urmărit de peste un miliar de oameni, revine la TV după 25 de ani. Foto: arhiva

Noul serial „Baywatch” are primul trailer oficial

Postul american de televiziune Fox a lansat primul trailer complet al noii serii „Baywatch”, care urmează să debuteze în ianuarie. Producția păstrează rețeta care a consacrat serialul original: intervenții de urgență, salvări spectaculoase și povești personale desfășurate pe plajele însorite ale Californiei.

Trailerul, cu o durată de aproximativ trei minute, începe cu o intervenție dramatică. Personajul interpretat de Stephen Amell coordonează o operațiune de salvare după ce un avion intră în coliziune cu o parașută folosită pentru parasailing.

Actorul din „Arrow” îl interpretează pe Hobie Buchannon, personajul care, în serialul original din anii 1990, era un copil rebel. În noua producție, acesta a crescut și a ajuns căpitan în echipa de salvamari Baywatch.

Povestea capătă o nouă direcție odată cu apariția neașteptată a lui Charlie, interpretată de Jessica Belkin, fiica despre a cărei existență Hobie nu știa.

Potrivit descrierii oficiale publicate de Fox, serialul urmărește povestea lui Hobie, care acum este căpitan în echipa Baywatch și calcă pe urmele tatălui său, Mitch, până când lumea sa este dată peste cap de apariția neașteptată a lui Charlie (Jessica Belkin), fiica despre a cărei existență nu știa.

„Dornică să ducă mai departe moștenirea familiei, Charlie se străduiește să devină salvamar în cadrul Baywatch, alături de tatăl ei”, mai notează aceasta.

Când va avea premiera noul „Baywatch” și unde va putea fi urmărit în România

Fox a comandat noul serial „Baywatch” în septembrie anul trecut, pentru sezonul de televiziune 2026–2027. Prima comandă cuprinde 12 episoade, iar probele pentru distribuție au fost organizate la începutul acestui an. Filmările s-au desfășurat în primăvară.

Deși premiera din Statele Unite este programată pentru luna ianuarie, disponibilitatea producției în România nu a fost confirmată deocamdată. Rămâne, așadar, de văzut dacă serialul va putea fi urmărit online în țara noastră în același timp cu lansarea americană.

În SUA, unele producții ale postului Fox sunt disponibile pe Hulu, serviciu de streaming deținut de Disney. În România, conținutul Hulu poate fi găsit pe Disney+, însă oferta include în principal producții originale ale platformei și nu toate serialele distribuite prin licențiere.

Există deja acorduri de distribuție pentru noua serie în mai multe țări europene. Amazon Prime Video a achiziționat drepturile pentru Germania, Franța și Elveția, în timp ce în Italia serialul va fi difuzat de postul public Rai 2.

„Baywatch”, fenomenul TV care a cucerit lumea în anii 1990

Pentru publicul care a urmărit televiziunea în anii 1990 și la începutul anilor 2000, „Baywatch” este unul dintre serialele emblematice ale perioadei. Producția a devenit cunoscută la nivel internațional datorită poveștilor despre salvamari, intervențiilor de pe plajă și distribuției din care au făcut parte numeroase vedete.

Serialul original a debutat în Statele Unite în 1989 și a ajuns să fie difuzat în peste 200 de țări și teritorii. La apogeul succesului său, producția a devenit cea mai urmărită serie de televiziune din lume.

Potrivit Guinness World Records, în 1996, „Baywatch” atrăgea săptămânal aproximativ 1,1 miliarde de telespectatori, o cifră care i-a adus un record mondial de audiență.

Serialul s-a încheiat în mai 2001, după mai bine de un deceniu în care a devenit un reper al culturii pop. Revenirea programată pentru ianuarie readuce universul Baywatch în atenția publicului, de această dată cu personaje noi și o poveste construită în jurul generației următoare.

David Hasselhoff și Pamela Anderson, printre vedetele care au consacrat serialul

Succesul producției originale este strâns legat de distribuția sa, în frunte cu David Hasselhoff, interpretul lui Mitch Buchannon, liderul echipei de salvamari, și Pamela Anderson, una dintre cele mai recognoscibile vedete asociate cu serialul.

De-a lungul anilor, distribuția a inclus și nume precum Jason Momoa, Yasmine Bleeth și Carmen Electra, actori care și-au consolidat ulterior notorietatea prin alte producții de film și televiziune.

Popularitatea serialului a depășit granițele televiziunii, iar universul „Baywatch” a fost extins prin proiecte derivate. Printre acestea s-a numărat „Baywatch Nights”, un serial spin-off care a explorat o direcție diferită față de producția originală.

Filmul „Baywatch” din 2017 nu a reușit să repete succesul serialului

În 2017, franciza a revenit pe marele ecran printr-o comedie de acțiune în care rolurile principale au fost interpretate de Dwayne Johnson și Zac Efron.

Filmul a încercat să readucă în atenție universul salvamarilor într-o formulă adaptată publicului contemporan, însă reacțiile criticilor au fost în mare parte negative. Producția a obținut încasări de aproximativ 177 de milioane de dolari la nivel mondial, un rezultat comercial care nu a transformat pelicula într-un succes răsunător.

Noul serial reprezintă o altă încercare de a revitaliza franciza, de această dată prin revenirea la formatul de televiziune care a făcut-o celebră. Cu Stephen Amell în rolul lui Hobie Buchannon și cu o poveste care leagă generațiile familiei Buchannon, „Baywatch” se pregătește să revină în atenția fanilor după o pauză de 25 de ani de la încheierea seriei originale.