 Un serial legendar, urmărit de peste un miliard de oameni, revine la TV după 25 de ani. Au apărut deja primele imagini
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoUn serial legendar, urmărit de peste un miliard de oameni, revine la TV după 25 de ani. Au apărut deja primele imagini

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Unul dintre cele mai populare seriale din istoria televiziunii se pregătește să revină cu o distribuție nouă, personaje cunoscute și misiuni spectaculoase de salvare. „Baywatch” va avea premiera în ianuarie, iar primul trailer complet dezvăluie primele detalii despre povestea noii producții. Serialul original a intrat în istorie în 1996, când a ajuns la o audiență săptămânală de 1,1 miliarde de telespectatori, record omologat de Guinness World Records.

Un serial legendar, urmărit de peste un miliar de oameni, revine la TV după 25 de ani.
Un serial legendar, urmărit de peste un miliar de oameni, revine la TV după 25 de ani. Foto: arhiva

Noul serial „Baywatch” are primul trailer oficial

Postul american de televiziune Fox a lansat primul trailer complet al noii serii „Baywatch”, care urmează să debuteze în ianuarie. Producția păstrează rețeta care a consacrat serialul original: intervenții de urgență, salvări spectaculoase și povești personale desfășurate pe plajele însorite ale Californiei.

Trailerul, cu o durată de aproximativ trei minute, începe cu o intervenție dramatică. Personajul interpretat de Stephen Amell coordonează o operațiune de salvare după ce un avion intră în coliziune cu o parașută folosită pentru parasailing.

Actorul din „Arrow” îl interpretează pe Hobie Buchannon, personajul care, în serialul original din anii 1990, era un copil rebel. În noua producție, acesta a crescut și a ajuns căpitan în echipa de salvamari Baywatch.

Povestea capătă o nouă direcție odată cu apariția neașteptată a lui Charlie, interpretată de Jessica Belkin, fiica despre a cărei existență Hobie nu știa.

Potrivit descrierii oficiale publicate de Fox, serialul urmărește povestea lui Hobie, care acum este căpitan în echipa Baywatch și calcă pe urmele tatălui său, Mitch, până când lumea sa este dată peste cap de apariția neașteptată a lui Charlie (Jessica Belkin), fiica despre a cărei existență nu știa.

Dornică să ducă mai departe moștenirea familiei, Charlie se străduiește să devină salvamar în cadrul Baywatch, alături de tatăl ei”, mai notează aceasta.

Când va avea premiera noul „Baywatch” și unde va putea fi urmărit în România

Fox a comandat noul serial „Baywatch” în septembrie anul trecut, pentru sezonul de televiziune 2026–2027. Prima comandă cuprinde 12 episoade, iar probele pentru distribuție au fost organizate la începutul acestui an. Filmările s-au desfășurat în primăvară.

Deși premiera din Statele Unite este programată pentru luna ianuarie, disponibilitatea producției în România nu a fost confirmată deocamdată. Rămâne, așadar, de văzut dacă serialul va putea fi urmărit online în țara noastră în același timp cu lansarea americană.

În SUA, unele producții ale postului Fox sunt disponibile pe Hulu, serviciu de streaming deținut de Disney. În România, conținutul Hulu poate fi găsit pe Disney+, însă oferta include în principal producții originale ale platformei și nu toate serialele distribuite prin licențiere.

Există deja acorduri de distribuție pentru noua serie în mai multe țări europene. Amazon Prime Video a achiziționat drepturile pentru Germania, Franța și Elveția, în timp ce în Italia serialul va fi difuzat de postul public Rai 2.

„Baywatch”, fenomenul TV care a cucerit lumea în anii 1990

Pentru publicul care a urmărit televiziunea în anii 1990 și la începutul anilor 2000, „Baywatch” este unul dintre serialele emblematice ale perioadei. Producția a devenit cunoscută la nivel internațional datorită poveștilor despre salvamari, intervențiilor de pe plajă și distribuției din care au făcut parte numeroase vedete.

Serialul original a debutat în Statele Unite în 1989 și a ajuns să fie difuzat în peste 200 de țări și teritorii. La apogeul succesului său, producția a devenit cea mai urmărită serie de televiziune din lume.

Potrivit Guinness World Records, în 1996, „Baywatch” atrăgea săptămânal aproximativ 1,1 miliarde de telespectatori, o cifră care i-a adus un record mondial de audiență.

Serialul s-a încheiat în mai 2001, după mai bine de un deceniu în care a devenit un reper al culturii pop. Revenirea programată pentru ianuarie readuce universul Baywatch în atenția publicului, de această dată cu personaje noi și o poveste construită în jurul generației următoare.

David Hasselhoff și Pamela Anderson, printre vedetele care au consacrat serialul

Succesul producției originale este strâns legat de distribuția sa, în frunte cu David Hasselhoff, interpretul lui Mitch Buchannon, liderul echipei de salvamari, și Pamela Anderson, una dintre cele mai recognoscibile vedete asociate cu serialul.

De-a lungul anilor, distribuția a inclus și nume precum Jason Momoa, Yasmine Bleeth și Carmen Electra, actori care și-au consolidat ulterior notorietatea prin alte producții de film și televiziune.

Popularitatea serialului a depășit granițele televiziunii, iar universul „Baywatch” a fost extins prin proiecte derivate. Printre acestea s-a numărat „Baywatch Nights”, un serial spin-off care a explorat o direcție diferită față de producția originală.

Filmul „Baywatch” din 2017 nu a reușit să repete succesul serialului

În 2017, franciza a revenit pe marele ecran printr-o comedie de acțiune în care rolurile principale au fost interpretate de Dwayne Johnson și Zac Efron.

Filmul a încercat să readucă în atenție universul salvamarilor într-o formulă adaptată publicului contemporan, însă reacțiile criticilor au fost în mare parte negative. Producția a obținut încasări de aproximativ 177 de milioane de dolari la nivel mondial, un rezultat comercial care nu a transformat pelicula într-un succes răsunător.

Noul serial reprezintă o altă încercare de a revitaliza franciza, de această dată prin revenirea la formatul de televiziune care a făcut-o celebră. Cu Stephen Amell în rolul lui Hobie Buchannon și cu o poveste care leagă generațiile familiei Buchannon, „Baywatch” se pregătește să revină în atenția fanilor după o pauză de 25 de ani de la încheierea seriei originale.

Ghid de cumpărături

horoscop
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna Horoscop
raluca badulescu si fostul sot (1) jpg
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata” Vedete românești
image
În cât timp iese alcoolul din sânge și din aerul expirat. Bine de știut dacă ești șofer adevarul.ro
image
„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu”. Siegfried Mureșan îi îndeamnă pe liberali să câștige viitoarele alegeri parlamentare adevarul.ro

Parteneri

image
Ce este, de fapt, biochimia, domeniul în care a făcut avere Mathieu Flamini, fostul jucător al lui Arsenal și AC Milan. ”Unii preferă să se joace pe PlayStation” www.fanatik.ro
image
Germania oferă salarii de peste 4.000 de euro românilor care ştiu această meserie. Experienţa nu e obligatorie observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător www.gandul.ro
image
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! as.ro
image
Ce avere are Marian Neacșu, propus la Interne. Meseria pe care o avea înainte să intre în politică playtech.ro
image
Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea despre milioanele promise de Klein la CFR Cluj: „El a vrut să se angajeze în club. Am trăit asta şi la Dinamo, cu Cortacero!”. Neluţu Varga e liber să vândă acţiuni. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Desfrânata care a condus Bavaria din așternut! Regele i-a dăruit un palat și a făcut-o contesă, apoi și-a pierdut coroana okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine a fost Parascheva, fata bogată ajunsă sfântă historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cazul bizar al celor 180.000 de pisici mumificate din Egipt, vândute la licitație în Anglia victoriană historia.ro
mona segall jpg
#Asia Express
Momente de coșmar la Asia Express! 12 oameni au ajuns pe perfuzii în același timp. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față” PrimeTime
cristina siscanu
„Eu nu existam”. Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre fratele ei care a murit înainte ca ea să se nască PrimeTime
elena clonda, soacra gabrielei cristea
Soacra Gabrielei Cristea, la un pas să cadă în plasa escrocilor! Ce dezvăluiri a făcut prezentatoarea TV PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit” PrimeTime
Design fără titlu (7) png
VideoFlorin Piersic, surpriză de proporții la MasterChef! Ce a făcut marele actor la 90 de ani, în fața concurenților PrimeTime
mirela vaida si valerie
#Asia Express
Mirela Vaida a dat-o de gol pe Valerie Lungu! Ce se ascunde, de fapt, în spatele comportamentului influenceriței PrimeTime
anamaria rosa si aurelian preda
Anamaria Rosa rupe tăcerea la 10 ani de la moartea lui Aurelian Preda. De ce a vândut apartamentul moștenit de la tatăl ei PrimeTime
cub gabi badalau claudia patrascanu png
Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă” PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net