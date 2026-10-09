Povestea care atrage toate privirile pe Netflix! Un actor celebru, în centrul unui thriller plin de suspans

Un nou serial plin de mister și suspans a intrat în catalogul Netflix și promite să-i țină pe spectatori cu sufletul la gură. „Below”, lansat pe 8 octombrie 2026, îmbină elementele horror cu drama de familie și legendele locale, într-o poveste în care o comunitate izolată ajunge să se confrunte cu o amenințare venită din adâncurile oceanului. Producția are șase episoade și îi aduce în rolurile principale pe Josh Hartnett, Mackenzie Davis și Charlie Heaton.

Un nou thriller face furori pe Netflix Foto: Shutterstock

Acțiunea se desfășoară într-un mic sat pescăresc din Newfoundland, Canada, unde viața locuitorilor este dată peste cap de apariția unei creaturi marine necunoscute. În timp ce evenimentele inexplicabile se înmulțesc, localnicii trebuie să descopere ce se ascunde sub apă și să lupte pentru a-și proteja familiile și comunitatea.

Despre ce este vorba în „Below”, noul serial Netflix

Personajul principal este Calvin Penney, interpretat de Josh Hartnett, un pescar încăpățânat, dar cu suflet bun, care încearcă să-și țină familia unită. Bărbatul este marcat de moartea misterioasă a tatălui său, petrecută cu zeci de ani în urmă, iar problemele din trecut continuă să-i influențeze viața.

Situația devine și mai complicată atunci când o creatură necunoscută începe să terorizeze localitatea. Calvin este nevoit să lupte pentru siguranța celor dragi și pentru supraviețuirea comunității, într-un moment în care satul se confruntă deja cu probleme economice și cu perspectiva pierderii locurilor în care generații întregi și-au construit viața.

În încercarea de a afla adevărul, acesta primește ajutorul Fondei Howander, o cercetătoare specializată în biologie marină, interpretată de Mackenzie Davis. Împreună, cei doi încearcă să descopere natura amenințării și secretele ascunse ale insulei.

Cine sunt actorii din distribuție

Pe lângă Josh Hartnett și Mackenzie Davis, distribuția îi include pe Charlie Heaton, cunoscut publicului din serialul „Stranger Things”, în rolul lui Wade Penney, fiul lui Calvin.

Din distribuție mai fac parte Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell și Kaleb Horn. Personajele lor completează povestea unei comunități în care relațiile de familie, secretele trecutului și lupta pentru supraviețuire se împletesc cu misterul creaturii marine.

Serialul a fost filmat în Newfoundland și Labrador, în Canada, iar peisajele sălbatice și atmosfera izolată contribuie la tensiunea poveștii.

Noul serial Netflix a cucerit telespectatorii

„Below” a atras rapid atenția iubitorilor de thrillere, iar povestea plină de mister i-a determinat pe unii spectatori să urmărească toate cele șase episoade într-o singură zi. Pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori și-au împărtășit impresiile despre producție, lăudând atmosfera tensionată și interpretarea lui Josh Hartnett.

„Am urmărit tot serialul într-o singură zi”, a mărturisit un telespectator, în timp ce altul a descris producția drept „captivantă”, potrivit hellomagazine.com.

Un alt utilizator a fost impresionat de atmosfera serialului, pe care a comparat-o cu cea din „Widow's Bay”.

„#Below de pe Netflix a fost atât de distractiv! Mi-a plăcut atmosfera de mister și thriller, care mi-a amintit mult de Widow's Bay, dar și de ce încă îl apreciez pe Josh Hartnett”, a scris acesta.

O reacție asemănătoare a venit și din partea unui alt spectator, care a remarcat asemănările dintre cele două producții.

„Abia m-am apucat de acest miniserial, #Below, de pe Netflix și îmi dă o senzație de Widow's Bay. Îmi place”, a transmis acesta.

Serialul ar fi fost apreciat și de criticii de specialitate. Publicația The Telegraph i-a acordat patru stele, remarcând „atmosfera apăsătoare” și „fiorii autentici” pe care îi provoacă. La rândul său, Variety ar fi descris producția drept „o experiență captivantă, care îmbină horrorul și suspansul”.

Astfel, „Below” se conturează drept o opțiune pentru pasionații de povești misterioase, în care suspansul și elementele horror se împletesc cu dramele personajelor.