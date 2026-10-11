 Răzvan Ochea, actorul din „Fără urmă”, despre rolul care i-a adus una dintre cele mai mari bucurii din carieră: „A trebuit să păstrez totul secret”
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Răzvan Ochea, actorul din „Fără urmă”, despre rolul care i-a adus una dintre cele mai mari bucurii din carieră: „A trebuit să păstrez totul secret”

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Răzvan Ochea face parte din distribuția serialului „Fără urmă”, unde îl interpretează pe Ștefan, rol obținut în urma unui casting. Într-un interviu acordat pentru Click!, actorul a vorbit despre experiența sa profesională, despre numeroasele audiții la care a participat de-a lungul anilor și despre bucuria de a fi ales pentru această producție. De asemenea, a oferit detalii despre programul de filmare și atmosfera de pe platou.

Răzvan Ochea face parte din distribuția serialului „Fără urmă”
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Răzvan Ochea face parte din distribuția serialului „Fără urmă” Foto: Click!

1. Cum ai ajuns în distribuția serialului „Fără urmă”?

Răzvan Ochea: Am dat un casting și l-am luat. Am văzut din text că m-aș potrivi cu personajul și că aș face o treabă foarte bună, dar mi se mai întâmplase să cred asta și cu alte ocazii. Am dat multe castinguri de-a lungul anilor, iar pe 80% dintre ele nu le-am luat. De data aceasta, însă, s-a potrivit. Am fost ales de Anghel Damian pentru rolul lui Ștefan și mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate.

2. Cum te simți când ești respins la un casting? Te demoralizează ca actor?

Răzvan Ochea: Aceasta este povestea oricărui actor. La începutul carierei, te demoralizezi cumva, când îți pui toate speranțele în următorul casting. Dar, la un moment dat, îți dai seama că și participarea la castinguri face parte din meserie. Te pregătești cât de bine poți și dai tot ce ai mai bun. După ce ai plecat de acolo, nu te mai gândești la asta. Nu te ajută la nimic.

3. Dintre toate castingurile la care ai participat, pentru care dintre ele te-ai bucurat cel mai mult când ai aflat că ai obținut rolul?

Răzvan Ochea: Acesta chiar mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat enorm când am aflat că am primit rolul. A fost o veste importantă pentru mine, dar a trebuit să păstrez totul secret. Nimeni nu a știut că voi juca în „Fără urmă” până la difuzarea serialului la televizor. A trebuit să aștept momentul în care oamenii mă puteau vedea pe ecran, în rolul lui Ștefan.

4. Cât de mult te regăsești în personaj?

Răzvan Ochea: Mă implic în totalitate în fiecare personaj pe care îl interpretez. Nu fac lucrurile pe jumătate, ci pun toată pasiunea și energia mea în fiecare rol.

5. Cât de solicitant este programul de filmare?

Răzvan Ochea: Filmările durează 12 ore pe zi. Este adevărat că noi, actorii, nu filmăm în fiecare zi, însă echipa lucrează zilnic. Așa că, pentru membrii echipei, programul este mai dificil decât pentru noi. Suntem obișnuiți cu acest ritm. Face parte din profesia noastră.

Zilele de filmare sunt diferite. Nu ai niciodată același lucru de făcut și nicio zi nu seamănă cu alta. Uneori începem la ora 6 dimineața, alteori la ora 10, iar în unele zile începem seara, la ora 16-17, și filmăm până dimineața, la ora 4-5. Avem lucruri diferite de făcut în fiecare zi, așa că nu te poți plictisi. Ai mereu un alt text de învățat. Nu este o rutină convențională.

„Este un serial potrivit atât pentru femei, cât și pentru bărbați”

6. De ce ar trebui să urmărească publicul serialul „Fără urmă”?

Răzvan Ochea: Eu m-aș uita la serial pentru că este foarte bine scris, iar povestea se ramifică în multe povești mai mici. Fiecare personaj are propria perspectivă asupra întâmplărilor, ceea ce face ca povestea să fie diferită pentru fiecare.

Este un serial potrivit atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Nu este nici o telenovelă siropoasă, nici o producție extrem de dură și violentă, ci o poveste de familie care surprinde situații și trăiri cu care mulți oameni se pot identifica emoțional.

7. Cum este atmosfera în culise?

Răzvan Ochea: Atmosfera din culise este calmă. La fel este și pe platou, pentru că toată lumea știe foarte clar ce are de făcut. Toți sunt profesioniști, au mai lucrat împreună și au participat la numeroase proiecte. Fiecare își face treaba cu calm și concentrare, într-un ritm potrivit, astfel încât să nu existe timpi morți și să terminăm la timp. Toată lumea își dorește să încheie filmările la timp, fără să fie nevoie de ore suplimentare.

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