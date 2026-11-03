Alertă în Munții Poiana Ruscă! O familie de turiști germani, căutată în toiul nopții. Unde au fost găsiți

O amplă operațiune de căutare a avut loc în Munții Poiana Ruscă, după ce o familie de cetățeni germani a fost dată dispărută. Cei trei plecaseră într-o plimbare cu ATV-ul, însă nu s-au mai întors la punctul de plecare.

O familie de turiști germani a dispărut în Munții Poiana Ruscă Foto: observator

Cei doi părinți și copiii lor au fost căutați timp de aproape cinci ore prin zone greu accesibile, în plină noapte. Alarma nu a venit din partea unor rude îngrijorate, ci de la un pădurar vigilent, care a observat autoturismul turiștilor parcat în fața cabanei încă de dimineață, fără ca aceștia să mai dea vreun semn de viață până la lăsarea întunericului.

Apelul la 112 și căutări dificile pe timp de noapte și vreme potrivnică

Îngrijorat că cei patru ar fi putut fi victimele unui accident grav pe traseele montane, bărbatul a alertat autoritățile la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 21:00. Imediat, echipaje formate din pompieri, polițiști și voluntari au declanșat o operațiune amplă pe traseele din masiv, misiunea fiind îngreunată semnificativ de vizibilitatea redusă și de condițiile meteo nefavorabile.

Operațiunea de salvare s-a întins pe durata a circa cinci ore, salvatorii verificând potecile și drumurile forestiere din zonă.

Găsiți dormind în cort la 25 de kilometri distanță: expediția era planificată

Deznodământul a adus o ușurare imensă pentru echipele din teren. Familia a fost localizată la aproximativ 25 de kilometri distanță de locul unde își lăsase mașina. Când salvatorii au ajuns la fața locului, cei doi adulți și minorii dormeau liniștiți într-un cort montat corespunzător, potrivit Observator.

Turiștii germani nu se aflau în nicio clipă în pericol: aveau la dispoziție provizii suficiente de apă și alimente, iar planul lor fusese de la bun început să campeze în sălbăticie timp de trei sau patru zile pentru a explora zona montană la ghidonul ATV-ului, fără să conștientizeze panica creată în jurul absenței lor.