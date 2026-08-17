„Să plătească operațiunea de salvare! Plus amendă pentru deranj.” Propunerea lui Vlad Petreanu pentru turiștii care ignoră steagul roșu

Numărul mare de intervenții de pe litoral, într-o zi în care steagul roșu a fost arborat în mai multe stațiuni, a stârnit reacții și în mediul online. În timp ce salvamarii au intrat în mare pentru a salva oameni care au ignorat interdicția, mai multe voci au pus sub semnul întrebării responsabilitatea turiștilor și chiar modul în care ar trebui procedat în astfel de situații.

Jurnalistul Vlad Petreanu a lansat o propunere care a împărțit internetul în două, iar specialistul în politici de sănătate Vlad Mixich a avut un mesaj extrem de dur pentru cei care aleg să ignore avertismentele salvamarilor.

Vlad Petreanu propune ca turiștii salvați pe steag roșu să plătească intervenția

Jurnalistul Vlad Petreanu, realizatorul emisiunii „Deșteptarea” de la Europa FM, a pornit dezbaterea după numeroasele cazuri în care oamenii au intrat în mare, deși steagul roșu era arborat. Acesta consideră că persoanele care aleg să ignore interdicția și ajung să aibă nevoie de salvare ar trebui să suporte costurile operațiunii.

„Propunere: Cine intră în apă, la mare, în ciuda interdicției arborate vizibil pe plajă, prin steagul roșu al salvamarilor, să plătească operațiunea de salvare de la înec, dacă e nevoie de aceasta. Plus amendă pentru deranj. Pentru? Împotrivă? Abțineri?”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Postarea a generat rapid numeroase comentarii. Unii dintre internauți au considerat că salvamarii nu ar trebui să își riște viața pentru cei care nu respectă regulile.

„Cel mai bine ar fi, dacă în momentul în care s-a arborat steagul roșu, salvamarii, pentru că și-au făcut treaba, să plece acasă și toți iresponsabilii să se descurce”.

Un alt internaut a dat exemplul plajelor de pe litoralul francez:

„În Franța, pe plajele de la Atlantic nu am văzut salvamari. Există doar un panou vizibil pe care scrie: «Plajă publică. Scăldatul și oricare altă activitate nautică se face pe propria răspundere». Așa ar trebui să fie și la noi”.

Au existat și comentarii mult mai dure la adresa turiștilor care intră în apă pe steag roșu.

„Când e steag roșu, salvamarii doar să avertizeze de pe mal și să anunțe clar că nu intră în apă după ei. Care se îneacă, a ales sinuciderea și e problema lui. E la fel cu situația celor care aleg să nu poarte centura de siguranță”.

Un alt comentator a atras atenția asupra faptului că salvamarii își pun viața în pericol atunci când încearcă să îi salveze pe cei care ignoră avertismentele.

„La alții la cod roșu salvamarul nici nu intră după ei. La noi salvamarii sunt înjurați, bătuți... alții chiar au murit încercând să îi scoată din apă. Nu... nu să plătească. Să nu intre salvamarul. De ce trebuie oamenii ăia să riște să moară la steag roșu? Ai intrat că ești tu șmecher... apoi descurcă-te”.

Vlad Mixich: „15 oameni pe o singură plajă”

La rândul său, Vlad Mixich, specialist român în politici de sănătate și publicist, a reacționat după ce a citit informațiile publicate de salvamarii din Eforie Nord. Acesta s-a declarat uimit de numărul persoanelor care au avut nevoie de ajutor, în ciuda steagului roșu.

„Citesc uimit pe contul oficial al salvamarilor din Eforie Nord că, deși e steagul roșu (!) ridicat, de azi-dimineață au salvat deja de la înec 15 oameni pe o singură plajă: au scos adolescenți, un tată cu fata lui, adulți, pe unul l-au salvat chiar de două ori.

În ciuda oricăror evidențe de bun-simț, întotdeauna există un număr semnificativ de semeni ai noștri care, ca niște lemmingși încăpățânați, insistă să-și facă rău sieși și (uneori) aproapelui. Care să fie explicația? E la modă azi să lași deoparte corectitudinea politică. Păi s-o lăsăm!

Explicația e una singură și cauza e milenară: prostia. Și ca în bătrânul proverb românesc: prostul nu-i prost destul până nu-i și fudul.

Sigur că fudulia asta e accentuată de co-existența altor factori: scăderea accelerată a calității educației oferite în medie de școli și creșterea vizibilității proștilor/prostiei de către televiziuni și rețelele sociale (pe vechea regulă a iarmaroacelor din toată lumea: «bărbatul cu 3 capete» și «copilul-monstru» atrag mulțimea de gură-cască)”.

Vlad Mixich a continuat prin mai multe exemple menite să ilustreze ceea ce consideră a fi refuzul oamenilor de a asculta sfaturile specialiștilor.

„-> Îți spun cercetătorii cu zeci de ani de studii și știință în spate să-ți vaccinezi copiii împotriva bolilor copilăriei altădată devastatoare? Noooh... tu știi mai bine decât ei și faci cum crezi tu, că doar așa îți exerciți libertatea.

-> Îți spun medicii cu mii de pacienți vindecați că uleiurile esențiale nu pot înlocui un antibiotic când ai o infecție bacteriană puternică? Noooh... tu știi mai bine decât ei și faci cum crezi tu, că doar așa îți exerciți libertatea.

-> Îți spun polițiștii să nu mai stai la 3 metri în spatele mașinii din față când conduci cu 140km/h pe autostradă că e foarte periculos? Noooh... tu știi mai bine decât ei și faci cum crezi tu, că doar așa îți exerciți libertatea.

-> Îți spun psihologii să nu mai stai cu orele cu ochii-n TikTok că e dovedit științific că te prostește? Noooh... tu știi mai bine decât ei și faci cum crezi tu, că doar așa îți exerciți libertatea.

„După fudulie asta vine: haosul”

-> Îți spun salvamarii să nu te bagi în mare că au ridicat steagul roșu pentru că sunt curenții puternici? Noooh... tu știi mai bine decât ei și faci cum crezi tu, că doar așa îți exerciți libertatea.

Practicarea fudulă a prostiei în numele libertății individuale - iată farul călăuzitor al deceniului nostru”.

După această serie de exemple, publicistul a ridicat o întrebare legată chiar de disponibilitatea salvamarilor și a celorlalți specialiști de a interveni pentru cei care aleg să ignore avertismentele.

„Dar ce-ar fi dacă medicii, cercetătorii, salvamarii, psihologii și toți ceilalți oameni meseriași în profesiile lor ar ajunge la concluzia că, tot în numele propriei libertăți individuale, aleg și ei să nu mai intervină, să nu-i mai salveze pe semenii noștri cu purtare de lemmingși? Noroc că nu o fac (încă!).

N-o fac și conștiința lor e lipiciul care menține funcționalitatea societăților moderne. Abia când acest lipici va fi îndeajuns de subțiat, va începe destrămarea. Căci după fudulie asta vine: haosul”.