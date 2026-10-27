Moarte fulgerătoare în lumea influencerilor! Komanche s-a stins din viață la 30 de ani. Mesajul dureros transmis de managerul său

Lumea influencerilor este în doliu după moartea lui Komanche, care s-a stins din viață la numai 30 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de managerul său, Byron Reyes, care i-a transmis un ultim mesaj în mediul online. Dispariția creatorului de conținut a lăsat multă durere în rândul celor care l-au cunoscut, iar managerul său a profitat de acest moment pentru a atrage atenția și asupra unui subiect sensibil: efectele pe care le pot avea judecățile și criticile din mediul virtual.

Celebrul influencer Komanche a murit la doar 30 de ani Foto: Instagram

Carlos Mauricio Gomez, cunoscut de publicul larg sub numele de Komanche, era apreciat pentru videoclipurile pe care le publica pe rețelele de socializare. Acesta împărtășea cu urmăritorii săi experiențe din călătoriile în diferite colțuri ale lumii, detalii despre stilul său de viață și momente amuzante. Până în prezent, cauza morții sale nu a fost făcută publică.

Komanche a murit la 30 de ani

Luni, 26 octombrie, Byron Reyes a anunțat moartea influencerului și i-a adus un ultim omagiu. Managerul nu a oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs decesul, însă a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită.

Acesta a vorbit despre golul pe care Komanche îl va lăsa în viețile celor apropiați și a mărturisit că amintirea prietenului său va rămâne vie în sufletele celor care l-au cunoscut.

„Din adâncul sufletului, îți spun că vei lăsa un gol imens în inimile tuturor și că ne vom aminti mereu de tine. Ne va fi dor de tine, prietene!” a transmis Byron Reyes, pe Instagram.

Mesajul neașteptat al lui Byron Reyes despre bullying

După ce a făcut publică vestea tragică, managerul influencerului a revenit cu un mesaj în care a vorbit despre felul în care oamenii se comportă pe internet. Byron Reyes a criticat tendința utilizatorilor de a-i judeca și de a-i critica pe ceilalți fără să le cunoască povestea sau problemele cu care se confruntă.

Deocamdată, acesta nu a precizat dacă Komanche s-a confruntat personal cu bullyingul. Mesajul său a evidențiat însă impactul pe care îl pot avea cuvintele dure și comentariile răutăcioase asupra unei persoane, mai ales atunci când sunt publicate în mediul online.

„Pe internet, toți credem că avem dreptul să îi judecăm sau să îi criticăm pe ceilalți, fără măcar să îi cunoaștem și fără să știm cât de mult îi pot afecta acele cuvinte”, a mai scris Byron Reyes după moartea lui Komanche.