Influenceriță celebră, moartă după o procedură cosmetică

O tragedie a șocat Finlanda după moartea influenceriței Olivia Oras, în vârstă de 27 de ani. Tânăra a murit pe 3 septembrie, în urma unor probleme apărute în timpul unei proceduri cosmetice, iar cazul a ajuns acum în atenția poliției. Autoritățile din Helsinki au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Olivia Oras a murit după o procedură cosmetică Foto: Instagram

Potrivit informațiilor oferite de părinții tinerei pentru publicația finlandeză Yle MOT, Olivia Oras se afla pe 3 septembrie la o clinică privată din Helsinki, unde urma să fie supusă unei proceduri de liposucție.

În timpul anesteziei, influencerița și-ar fi pierdut cunoștința. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar din Helsinki, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Informația este confirmată și de presa finlandeză, care relatează că tânăra a murit în aceeași zi.

Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică. Poliția din Helsinki a anunțat că a primit o solicitare de investigare a cazului pe 6 septembrie și că ancheta se află în stadiul incipient.

„Ancheta se află în faza incipientă și, în acest moment, nu avem alte informații de oferit”, au transmis reprezentanții Poliției din Helsinki.

Familia tinerei a depus, de asemenea, o plângere la poliție în legătură cu moartea acesteia. Părinții au declarat pentru Yle MOT că consideră clinica unde a avut loc procedura responsabilă pentru decesul fiicei lor, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă a existat vreo eroare medicală.

Cine a fost Olivia Oras

Olivia Oras devenise cunoscută încă din adolescență, după ce și-a construit o comunitate importantă pe Instagram. În 2017, povestea ei a stat la baza documentarului „The Perfect Selfie”, care a urmărit timp de aproximativ un an viața adolescentei și relația pe care aceasta o avea cu rețelele sociale.

Ulterior, Olivia și-a șters conturile de pe rețelele sociale și s-a mutat la Amsterdam. În 2022, ea a revenit la Helsinki, iar în anii care au urmat s-ar fi confruntat cu probleme legate de consumul de substanțe și ar fi apelat la un centru de reabilitare.

Într-un interviu acordat în 2024 publicației Ilta-Sanomat, tânăra a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut și despre motivele care au dus-o către consumul de alcool.

„Alcoolul a devenit o modalitate pentru mine de a alunga sentimentele de singurătate și de excludere”, declara tânăra.

Moartea Oliviei Oras, la doar 27 de ani, este acum anchetată de autoritățile din Helsinki. Poliția a precizat că investigația se află în faza inițială și că, în acest moment, nu oferă alte informații despre caz.