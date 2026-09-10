 Avea un înger păzitor? John F. Kennedy Jr. a primit un avertisment chiar înainte de-a muri! Ce păcat că l-a ignorat!
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Avea un înger păzitor? John F. Kennedy Jr. a primit un avertisment chiar înainte de-a muri! Ce păcat că l-a ignorat!

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Cu doar câteva zile înainte de tragicul accident aviatic care avea să curme viața fiului fostului președinte american, Martha Stewart a avut cu acesta o conversație… tulburător de profetică.

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Foto: Profimedia

Fiul președintelui american John F. Kennedy avea doar 38 de ani când avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, în apropiere de Martha’s Vineyard, în noaptea de 16 iulie 1999. La bord se aflau soția sa, Carolyn Bessette-Kennedy, în vârstă de 33 de ani, și sora acesteia, Lauren Bessette, de 34 de ani. Niciunul n-a supraviețuit.

Martha Stewart a povestit recent că s-a întâlnit cu John F. Kennedy Jr. cu doar câteva zile înainte de accident, când Kennedy Jr. o contactase pentru a-i cere sfaturi pentru revista lui politică, „George”.

Cei doi au luat cina împreună, iar, spre sfârșitul serii, conversația s-a îndreptat către planurile lui pentru weekend. Kennedy Jr. i-a spus că urma să zboare spre Martha’s Vineyard împreună cu soția și sora acesteia, pentru a participa la o nuntă. Din păcate, a fost ultimul lucru pe care l-a făcut!...

Atunci, Stewart i-ar fi pus o întrebare cât se poate de simplă: „Cine pilotează?” Când Kennedy Jr. i-a răspuns că el va pilota avionul, Stewart l-a întrebat dacă avea și un copilot. Răspunsul lui a surprins-o oarecum pe vedeta americană, el susținând că nu avea nevoie de co-pilot.

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Foto: Instagram

Întreaga conversație i-a rămas întipărită în memorie Marthei Stewart. După tragedie, ea s-a gândit de nenumărate ori la acel moment și la faptul că îi recomandase să aibă un copilot. Dacă o asculta, poate că deznodământul era altul, nu se știe niciodată…

Potrivit autorităților americane, cauza accidentului a fost neputința pilotului de a menține controlul asupra avionului pe timp de noapte. După cinci zile de căutări, epava avionului a fost găsită pe fundul oceanului, iar trupurile celor trei victime au fost recuperate de scafandri. Autopsia efectuată a indicat că victimele au murit în urma impactului.

foto - Profimedia, Instagram

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