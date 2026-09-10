 O influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua
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VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua

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Ganfan Yingying, o influenceriță din China urmărită de aproximativ 1,2 milioane de persoane pe rețelele sociale, a murit la doar 24 de ani. Tânăra devenise cunoscută pentru videoclipurile în care mânca în cantități uriașe, în cadrul fenomenului „mukbang”.

Ganfan Yingying a murit la vârsta de 24 de ani
Ganfan Yingying a murit la vârsta de 24 de ani Foto: Instagram

Moartea acesteia a fost anunțată de familie după ce, pe 7 septembrie, au apărut primele semne că ceva nu era în regulă. Conturile sale de pe rețelele sociale au început să fie șterse, iar ulterior apropiații au confirmat vestea tragică și au oferit detalii despre problemele de sănătate cu care se confrunta.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Ganfan Yingying ar fi murit pe 17 august, în urma unor complicații despre care familia spune că au fost asociate cu stilul extrem de alimentație pe care îl practica pentru conținutul online.

Își provoca vărsături pentru a putea mânca în continuare

Pentru a putea consuma cantități foarte mari de alimente în timpul filmărilor, tânăra ar fi recurs în repetate rânduri la provocarea vărsăturilor. Chiar ea recunoscuse anterior că apela la această metodă pentru a putea continua să mănânce în fața camerei.

Într-unul dintre videoclipurile sale, influencerița ar fi ajuns să consume peste 60 de ouă centenare. Astfel de provocări au contribuit la notorietatea sa online, însă, potrivit informațiilor despre starea sa de sănătate, organismul tinerei a ajuns să suporte consecințe grave.

Înainte de moarte, Ganfan Yingying și-a făcut mai multe analize. Rezultatele ar fi indicat un nivel al calciului de 2,3–2,5 milimoli pe litru, valoare prezentată ca fiind sub nivelul normal de 3,5.

Tânăra ajunsese la spital

Activitatea online intensă și alimentația extremă ar fi avut un impact puternic asupra sănătății influenceriței. Pe lângă cantitățile foarte mari de mâncare consumate, aceasta ar fi petrecut și numeroase ore fără să doarmă, pentru a putea realiza și publica materiale pentru urmăritorii săi.

Fenomenul „mukbang”, care a transformat-o într-o vedetă pe internet, a ajuns astfel să fie asociat cu probleme serioase pentru organismul ei.

Înainte de deces, Ganfan Yingying le transmisese și un mesaj celor care îi urmăreau activitatea. Influențatoarea le-a atras atenția că banii obținuți din activitatea online nu ar trebui să fie mai importanți decât sănătatea și anunțase că vrea să ia o pauză.

Deși să câștigi bani este important, sănătatea ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc”, a declarat Ganfan Yingying înainte de deces, conform DailyMail.

Vestea morții sale i-a șocat pe cei peste un milion de urmăritori, mai ales în contextul în care tânăra devenise cunoscută tocmai prin videoclipurile în care își supunea organismul unor provocări alimentare extreme.

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