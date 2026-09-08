 Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă
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Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă

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Adina Buzatu este soacră mică. Sara, fiica sa din fosta relație cu Cenap Arzan, a îmbrăcat astăzi rochia de mireasă, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au cucerit inimile fanilor.

Sara, fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit cu Luca.
Sara, fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit cu Luca. Foto: Instagram

Potrivit informațiilor apărute în presă, fiica celebrei creatoare de modă și soțul ei au bifat astăzi atât cununia civilă, cât și cea religioasă, urmând ca petrecerea de nuntă să aibă loc peste două săptămâni.

Sara, fiica Adinei Buzatu, a radiat în rochia de mireasă 

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Sara apare radiantă și zâmbitoare alături de soțul ei, Luca. Tânăra a optat pentru o rochie de mireasă albă, simplă, dar elegantă, cu un croi delicat și detalii feminine. Voalul lung i-a completat ținuta și i-a oferit un aer spectaculos, în timp ce buchetul în nuanțe de alb, roz și lila a adăugat o notă romantică întregului look.

Luca a optat pentru un costum de ginere în nuanțe de bej, pe care l-a asortat cu o cămașă albă și o cravată cu imprimeu. Cei doi au zâmbit în fața camerelor, afișându-și fericirea în ziua în care și-au unit destinele.

Ceremonia s-a desfășurat într-un decor de poveste, înconjurat de flori și de verdeață, iar fotografiile surprind emoția și bucuria unei zile cu totul speciale pentru tânăra mireasă.

Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit.
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Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit. Foto: Instagram

Sara, cerută în căsătorie în Italia 

Sara a fost cerută în căsătorie anul trecut, într-un cadru de poveste, pe malul Lacului Garda din Italia, sub un castel. Tânărul a trecut prin emoții de nedescris după ce inelul de logodnă pe care l-a comandat nu a fost gata la timp, însă a cerut ajutorul viitoarei sale soacre, care a salvat situația și i-a trimis un inel de la Diana Bișinicu.

În cursul anului trecut, Adina Buzatu declara, în exclusivitate pentru Click!, că urmează să devină soacră mică, știind încă de atunci că va fi cuprinsă de emoții puternice.

„În curând o să mă vedeți soacră! Chiar anul viitor va fi nunta, în septembrie sau octombrie. Vor face în România nunta, sunt români adevărați! O să plâng cred de o să leșin! Eu sunt emotivă, pun suflet în orice. O să plâng mai mult decât Sara.

Sara are deja un inel pe deget. Mai e foarte puțin! Am emoții! Sunt foarte fericită pentru că îi văd pe ei fericiți, sunt unul pentru celălalt și asta e cel mai important. 

Adina Buzatu: „Nu sunt eu bună de dat sfaturi în căsnicie”

Adina Buzatu a vorbit, de asemenea, cu multă emoție despre povestea de dragoste dintre Sara și Luca, dar și despre relația apropiată pe care o are cu cel care i-a devenit ginere. 

Sunt deja familie! Practic, nu am pierdut o fată ci câștig un băiat. Nu vor sta la Londra. Cred că se vor muta în țară pentru că își doresc să-și crească copiii aici. Acasă e tot acasă!

Nu sunt eu bună de dat sfaturi în căsnicie că, uite și tu, eu sunt nemăritată! Plus că ei sunt foarte maturi, foarte implicați în relație, nu s-au certat în șapte ani niciodată! Le doresc să se iubească și să fie fericiți!”, a declarat Adina Buzatu, într-un interviu pentru Click!

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