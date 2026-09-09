Cine este Aluziva? Povestea Alinei Greavu, de la jurnalism la activism și succes în mediul online

Aluziva, pe numele real Alina Greavu, este una dintre creatoarele de conținut cunoscute din România. Înainte de a deveni cunoscută în mediul online, a lucrat în televiziune și s-a făcut remarcată prin implicarea în numeroase cauze sociale.

Cine este Aluziva? Foto: Facebook

Aluziva, pe numele real Alina Greavu, este o prezență cunoscută în mediul online din România. A început în presă, a lucrat în televiziune, iar ulterior și-a construit o comunitate numeroasă în mediul online, unde abordează atât subiecte din viața de zi cu zi, cât și teme sociale.

Aluziva a lucrat în televiziune

Înainte să devină cunoscută ca influencer, Alina Greavu a lucrat ca jurnalistă și a activat inclusiv în televiziune. Printre posturile la care a lucrat s-a numărat și Digi24. Ulterior, a ales să renunțe la televiziune și să se concentreze asupra activității din mediul online, unde a devenit cunoscută sub numele de Aluziva. În 2014, și-a deschis un canal de YouTube, însă a făcut o carieră din asta abia în 2018, potrivit propriului site.

Odată cu dezvoltarea activității pe rețelele sociale, Aluziva a început să vorbească deschis despre viața personală, parenting, educație și probleme sociale.

Stilul său direct și faptul că abordează inclusiv subiecte controversate au ajutat-o să își formeze o comunitate importantă pe platformele online. De-a lungul timpului, a fost prezentă și în emisiuni televizate, unde a vorbit despre experiențele sale și despre modul în care își crește copiii.

S-a implicat în cauze sociale

Dincolo de activitatea de creator de conținut, Aluziva s-a remarcat prin implicarea în proiecte caritabile și campanii sociale.

Însă, unul dintre cele mai cunoscute momente a avut loc în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina. Alina Greavu s-a implicat în sprijinirea refugiaților ucraineni și a găzduit mai multe persoane care au fugit din calea războiului.

De-a lungul anilor, s-a implicat și în strângeri de fonduri și proiecte destinate persoanelor vulnerabile.

În 2026, Aluziva s-a numărat printre persoanele implicate într-o campanie pentru recunoașterea parteneriatului civil în România.

Aluziva are trei copii

1/5 Alina Greavu, cunoscută în mediul online sub numele de Aluziva Foto: Facebook

Viața de familie a fost prezentă în mod constant în conținutul pe care l-a publicat online. Alina Greavu este mamă a trei copii, un băiat și două fete gemene. De-a lungul timpului, aceasta a vorbit public despre parenting și despre provocările pe care le întâmpină în creșterea celor mici.

„Sunt creator de conținut, jurnalist, activist, fundraiser independent și mamă de trei, așa cum mi-am scris și în descrierea contului de Instagram. Mai profund de atât, sunt o persoană ambițioasă, extrem de empatică, «mama răniților», cum mi-au spus prietenii și familia dintotdeauna, cu un scop definit și o mare misiune în viață, încă de când eram mică: să schimb lumea, să fac, să dreg!

Anii au trecut și am înțeles că e foarte greu să schimbi lumea, însă poți cu siguranță să schimbi lumea cuiva, poți să faci tu un pas și să-i convingi și pe alții să-l facă.

Cu riscul de a părea sărită de pe fix, eu cred realmente că sunt aici să îndeplinesc un scop divin, că sunt protejată și primesc de undeva energia de a face tot ce fac”, mărturisea cu ceva timp în urmă.

În 2025, Aluziva a anunțat că mariajul său cu Adi Câmpurean s-a încheiat după 11 ani. Cei doi au împreună trei copii și au explicat că despărțirea a fost o decizie matură, luată de comun acord.

Aluziva a precizat că, deși relația lor de cuplu s-a încheiat, cei doi își doresc să rămână apropiați și să fie în continuare o echipă pentru copiii lor.

„Încă ne iubim. Dar este o decizie matură, responsabilă”, a transmis Aluziva în momentul în care a vorbit despre divorț, potrivit viva.ro.

A ajuns în centrul mai multor controverse

Opiniile ferme pe care le exprimă în mediul online au adus-o de mai multe ori în centrul atenției.

În 2022, Aluziva a avut un conflict public cu Cristina Ich, după o serie de declarații referitoare la ajutorul oferit refugiaților din Ucraina. Schimbul de replici dintre cele două a fost intens comentat în mediul online.

Recent, Aluziva a atras din nou atenția după o discuție tensionată cu Monica Tatoiu, în cadrul unui podcast. Cele două au avut opinii diferite pe anumite teme legate de relații, familie și rolurile femeilor și bărbaților, iar schimbul de replici a generat reacții în mediul online.

Astăzi, Aluziva continuă să fie activă pe rețelele sociale, unde combină conținutul personal cu opiniile despre societate și implicarea în diverse cauze.