„Mister Pancu” face furori pe TikTok! Prezentatorul de la Antena 1, de nerecunoscut. Femeile l-au asaltat cu mesaje

Marius Pancu, prezentatorul „Observator 23” de la Antena 1, a reușit să atragă atenția unui public diferit de cel care îl urmărește seară de seară la pupitrul știrilor. Dacă la televizor apare mereu elegant, în costum și cu o atitudine serioasă, pe rețelele sociale jurnalistul își arată o latură mult mai relaxată.

Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok Foto: Instagram

Fotografiile și videoclipurile postate pe internet, în care apare în vacanțe, practicând sport sau îmbrăcat lejer, au atras rapid atenția. Unele dintre imaginile sale au făcut furori în rândul reprezentantelor sexului frumos, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de complimente și glume.

Marius Pancu nu se ferește nici de ipostazele mai îndrăznețe, publicând inclusiv fotografii în care apare la bustul gol. Așa a ajuns să fie cunoscut online drept „Mister Pancu”, iar fanele nu au ratat ocazia să îi transmită mesaje.

Marius Pancu, de la costumul impecabil la ipostazele care au încins TikTok-ul

În spatele imaginii sobre de la pupitrul de știri se află un jurnalist pasionat de călătorii și de activitățile în aer liber. Atunci când nu este prins cu munca, Marius Pancu preferă să descopere locuri noi, să facă sport sau pur și simplu să se bucure de timpul liber.

Jurnalistul a vorbit despre această pasiune într-un interviu acordat TVMania și a explicat că experiențele pe care le trăiește în călătorii sunt mult mai importante pentru el decât lucrurile materiale.

„Călătoriile sunt singura avere care mă interesează și singura investiție care-mi aduce, realmente, câștig. Nu spun «NU» niciunei experiențe noi, fie că e un sat în România, o țară defavorizată din vreun colț de planetă sau o destinație exclusivistă preferată de societatea jet-set”, a spus jurnalistul pentru sursa citată.

Imaginile mai relaxate publicate de acesta au atras atenția inclusiv celor care îl cunoșteau doar din postura de prezentator de știri. În special fotografiile în care apare la bustul gol au generat numeroase reacții din partea femeilor.

„Domnule Pancu....dar suntem la televizor”, „Dacă mai stați mult la soare, ANRE o să vă treacă la producători de energie”, „Data viitoare vă rog să nu mai întoarceți camera, domnule Pancu. Peisaje vedem oriunde”, „Bine că stăteam jos cand mă uitam la acest video, Domnule Pancu”, „Domnule Pancu, mare șugubăț mai sunteți”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de doamne și domnișoare.

Nici influencerița Eveta Stick nu a rămas indiferentă la imaginile jurnalistului și s-a alăturat celor care i-au transmis un mesaj în secțiunea de comentarii.

„Aduceți Aspacardin”, a comentat aceasta în dreptul unei postări cu jurnalistul la bustul gol.

Cine este Marius Pancu, prezentatorul „Observator 23”

Pentru cei care îl descoperă abia acum pe rețelele sociale, Marius Pancu are în spate o carieră jurnalistică începută încă din adolescență. Potrivit Observator, acesta a intrat în lumea presei la aproximativ 14 ani, când a început să scrie pentru un ziar local din Brașov destinat tinerilor.

După trei ani petrecuți în presa scrisă, Marius Pancu a urmat Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității din București. Ulterior, a făcut trecerea către televiziune și a ocupat mai multe roluri, de la reporter pe zona economică și editor până la prezentator de știri și gazdă de talk-show.

Din vara anului 2021, jurnalistul face parte din echipa „Observator” de la Antena 1.

„Prima dată când am intrat într-o redacție reală a fost undeva la 14-15 ani și nu la un ziar pentru copii, ci la un ziar care se ocupa cu toate subiectele majore ale momentului. Intrinsec, am fost înclinat spre partea asta mai serioasă a subiectelor. Asta mă pasionează, asta mă preocupă zi de zi, asta citesc și asta trăiesc. Este și motivul pentru care nu am trecut niciodată de partea divertismentului. Și nici nu o voi face”, a spus jurnalistul.

De ce poartă aproape mereu costum la televizor

La pupitrul știrilor, Marius Pancu este mai mereu îmbrăcat elegant, mai ales atunci când prezintă subiecte de actualitate și geopolitică. Jurnalistul spune că acordă atenție hainelor pe care le poartă și preferă un stil clasic, care să nu depindă de tendințele momentului.

„Mă îmbrac în costum minimum 5 zile pe săptămână, deci probabil că în garderobele combinate (acasă și la serviciu) aș putea acoperi lejer o lună fără să repet vestimentația. Dar acesta, e, iată un simbol de sustenabilitate – un costum te poate servi decenii. La asta mă și uit, nu țin cont de branduri, ci de materiale; nu țin cont de mode, ci de un stil clasic, atemporal și îmi doresc ca hainele pe care le port să fie făcute pe măsura mea. Astfel, nu mă poartă, ci le port și asta se vede și se simte mult mai bine”, a spus Marius Pancu.

Deși a intrat foarte devreme în lumea televiziunii, Marius Pancu spune că nu și-a dorit niciodată să facă divertisment. Chiar dacă a primit propuneri în acest sens, jurnalistul a preferat să rămână în zona știrilor și a subiectelor serioase.

„Mi s-a propus de foarte multe ori să fac divertisment, chiar la vârste foarte fragede, undeva la 18 ani când încă era un miraj al televiziunii şi lumea nu înţelegea cum un puşti refuză şansa vieţii lui şi nu vrea să facă diverstisment”, a spus jurnalistul.

Marius Pancu își ține viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor

Dacă pe rețelele sociale le oferă urmăritorilor imagini din călătoriile sale și din timpul liber, jurnalistul este mult mai discret când vine vorba despre viața sentimentală.

Marius Pancu nu a oferit prea multe detalii despre acest aspect, iar în urmă cu câțiva ani a explicat că nu își dorește ca eventualele evenimente importante din viața personală să devină subiecte publice. Întrebat în 2021 de OkMagazine dacă publicul va afla vreodată dacă se va căsători, răspunsul său a fost unul categoric:

„Absolut nu! Şi cred că nu vor afla nici jumătate din rudele mele. Am oroare de chestiunea asta publică forţată. N-aş face dintr-o nuntă un eveniment public. Nu cred neapărat că m-ar defini instituţia căsătoriei, cred în dragoste cu siguranţă, cu sau fără patalama, ea poate exista. La nivel birocratic, e o instituţie foarte utilă.

Romantismul e înainte de căsătorie. Lasa-mă să consider căsnicia o birocraţie şi compensez cu apusurile! Cred foarte mult în chimie, după care vin pasiunile comune.

Nu cred că aş putea fi ţinut vreodată într-un singur loc, apropo de călătoriile mele... Îmi doresc aventură, să existe un simţ al descoperirii, o deschidere spre noi orizonturi, curiozitate, un schimb intelectual”, a spus Mister Pancu.

Astfel, în timp ce la televizor este cunoscut pentru stilul sobru și profesional, în mediul online Marius Pancu le arată urmăritorilor o cu totul altă latură a personalității sale. Iar imaginile sale de vacanță au făcut ca „Mister Pancu” să atragă un public din ce în ce mai numeros pe TikTok.