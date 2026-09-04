Atenție dacă partenerul tău este născut în acest semn zodiacal! Este considerat cel mai gelos din zodiac

Atunci când vine vorba despre relații amoroase și compatibilitatea dintre semnele zodiacale, multe persoane sunt curioase să afle ce spun astrele despre comportamentul partenerilor. Gelozia, fidelitatea și modul în care fiecare zodie se implică într-o relație sunt subiecte care stârnesc de fiecare dată interesul celor pasionați de astrologie.

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Taurul, cea mai geloasă zodie din tot horoscopul

Invitată în cadrul podcastului „Din Casă cu Annes”, astrologul Gina Chiriac a vorbit despre cea mai geloasă zodie și a explicat de unde ar putea veni acest comportament. Potrivit acesteia, Taurul este semnul zodiacal care poate manifesta cel mai puternic sentiment de gelozie, mai ales atunci când se implică total într-o relație.

„- Cel mai gelos semn zodiacal care este?

- Taurul. Taurul, pentru că atunci când se implică într-o relație de iubire sau când își dorește să construiască ceva cu o anumită persoană, are un nivel mare de așteptări și un puternic sentiment de apartenență. Taurul se implică cu totul într-o relație, iar atunci gelozia cred că îi vine de la o situație pe care el nu o mai poate controla.

Nu aș putea-o numi neapărat gelozie pe o persoană, aș numi-o mai degrabă gelozie pe o situație pe care el nu o poate controla. Deci este vorba despre control. Este destul de în control cu persoanele lângă care se simte bine sau cu care își propune să construiască ceva”, a explicat astrologul Gina Chiriac, în cadrul podcastului „Din Casă cu Annes”.

Care sunt cele mai fidele zodii

Pe lângă gelozie, astrologul a vorbit și despre fidelitate și despre semnele zodiacale care pun cel mai mare preț pe stabilitatea și durabilitatea unei relații. Scorpionul, Taurul și Racul se numără, în opinia Ginei Chiriac, printre cele mai fidele zodii.

Totodată, astrologul a menționat și Capricornul și Fecioara, despre care spune că acordă o importanță deosebită construirii unei familii pe termen lung.

„- Dar fidelitatea o putem, nu știu, regăsi într-o anumită zodie mai mult sau mai puțin?

- Este Scorpionul. Aș spune că este Taurul, aș spune că este Racul. Primele trei care ar fi cele mai fidele zodii, dar, de asemenea, și Capricornul, și Fecioara sunt zodii pentru care fidelitatea înseamnă foarte mult și este foarte importantă construcția și durata unei familii pe termen lung, pentru că ei construiesc pe termen lung. Dar cel mai gelos semn zodiacal...”