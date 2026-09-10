 Ioana Tufaru, vacanță la mare cu doar 700 de lei! Unde s-a cazat și cum a făcut economie: „Ne-a costat destul de puțin”
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Ioana Tufaru, vacanță la mare cu doar 700 de lei! Unde s-a cazat și cum a făcut economie: „Ne-a costat destul de puțin”

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Ioana Tufaru a profitat de vremea frumoasă și a plecat pentru două zile la mare, chiar dacă sezonul estival se apropie de final. Vedeta a ales Eforie Nord pentru această escapadă și a mers alături de Ionuț, reușind să se bucure de câteva zile de relaxare fără să cheltuiască o sumă mare.

Ioana Tufaru, vacanță la mare cu doar 700 de lei
Ioana Tufaru, vacanță la mare cu doar 700 de lei Foto: arhiva Click!

Întreaga vacanță a costat-o aproximativ 700 de lei, sumă în care au intrat atât cazarea, cât și cheltuielile pentru mâncare. Pentru a se încadra în buget, cei doi au cumpărat alimente de la supermarket și au preferat să ia masa la locul unde au fost cazați.

Două zile la Eforie Nord, cu un buget redus

Ioana Tufaru a povestit că vacanța a fost una scurtă, însă suficientă pentru a se bucura de atmosfera de la malul mării. Cei doi au ales să se cazeze la Paula Iorga, loc pe care Ioana spune că l-a descoperit întâmplător și unde a avut parte de o experiență plăcută.

Vedeta a explicat că au încercat să reducă pe cât posibil cheltuielile, mai ales în ceea ce privește mesele. În loc să meargă la restaurante, au cumpărat produse din supermarket și le-au păstrat la frigider.

„Da, am fost 2 zile, chiar dacă în septembrie. Am fost la Eforie Nord și ne-a costat destul de puțin, în jur la 700 de lei, pentru că noi mâncăm la cazare, ne cumpărăm și băgăm la frigider.

Așadar, am cheltuit în jur de 700 cu cazare, cu tot. Am mâncat în curte (că nu e voie în camere), am cumpărat de la supermarket mezeluri, supe la plic etc.”, a spus ea pentru wowobiz.ro.

Ionuț a mers și el la mare

Ionuț a însoțit-o pe Ioana Tufaru în această escapadă, iar vremea a fost suficient de plăcută pentru ca cei doi să se bucure de zilele petrecute pe litoral.

Deși nu a fost o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, Ioana spune că atmosfera a fost una plăcută. Mai mult, vedeta a fost surprinsă de temperatura apei mării, pe care a considerat-o neobișnuit de caldă pentru luna septembrie.

„Dar la mare el mereu merge, a fost plăcut, nu a fost chiar foarte cald, iar apa mării a fost foarte caldă, nu-mi venea să cred că e așa de caldă!”.

Pentru Ioana Tufaru, escapada de la Eforie Nord a fost o ocazie de a se relaxa alături de Ionuț, fără să fie nevoie de un buget mare. Alegerea unei cazări unde au putut păstra alimentele cumpărate de la supermarket i-a ajutat să reducă semnificativ costurile.

Vacanța de două zile s-a încheiat astfel cu o cheltuială totală de aproximativ 700 de lei, potrivit declarațiilor vedetei.

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