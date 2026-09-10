Așa „arătau” Dani Oțil și Răzvan Simion în 1992. Cum s-au cunoscut cei doi prezentatori

Dani Oțil și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din televiziunea românească, însă prietenia lor este mult mai veche decât aparițiile pe micul ecran. Cei doi se cunosc încă din copilărie, iar recent, Dani Oțil le-a oferit urmăritorilor o incursiune nostalgică în anii care au trecut, prin intermediul unei imagini generate cu AI.

Imagine rară cu Dani Oțil și Răzvan Simion, din 1992. Cum arătau Foto: arhiva Click!

Dani Oțill a publicat o fotografie făcută cu AI, însoțită de un mesaj care i-a făcut pe mulți să se gândească la perioada în care revistele și posterele erau nelipsite din camerele adolescenților.

„Era 92 si aveai posterul asta pe usa din revista Bravo”, a scris Dani Oțil în descrierea imaginii.

Postarea a fost și un bun prilej de a rememora povestea celor doi prezentatori și modul în care o prietenie începută în copilărie avea să se transforme, peste ani, într-un parteneriat profesional de succes.

Dani Oțil și Răzvan Simion se cunosc de la grădiniță

Dani Oțil și Răzvan Simion s-au născut la Reșița și au crescut împreună. Cei doi s-au întâlnit încă de când erau foarte mici, iar prietenia lor a continuat pe măsură ce au crescut.

Potrivit unor mărturisiri făcute de cei doi de-a lungul timpului, au fost inclusiv colegi de bancă la grădiniță. Răzvan Simion a povestit chiar și o întâmplare amuzantă din acea perioadă, explicând că legătura dintre ei a început foarte devreme.

„Am fost câțiva ani și colegi de bancă. Noi ne-am cunoscut la grădiniță. El venea mai rar la grădiniță, pentru că părinții îl uitau mai des”, a glumit Răzvan Simion, conform capital.ro.

Au crescut împreună și au ajuns să împartă aceeași cameră

Relația dintre Dani și Răzvan nu s-a limitat la anii copilăriei. Cei doi au mers mai departe împreună, iar drumurile lor s-au intersectat inclusiv în perioada studenției.

Au urmat cursurile aceleiași facultăți, la Timișoara, și au ajuns să împartă aceeași cameră de cămin. Practic, prietenia începută la Reșița a continuat într-o nouă etapă a vieții lor. Mai târziu, aveau să descopere că se completează și profesional.

Înainte să devină vedetele matinalului de la Antena 1, Dani Oțil și Răzvan Simion și-au început carierele în radio. Dani lucra deja la un post din Reșița, iar ulterior Răzvan i s-a alăturat. Cei doi au ajuns apoi la Timișoara, unde au continuat să lucreze împreună.

Răzvan Simion povestea în urmă cu mai mulți ani că, după ce a început să lucreze la radio, cei doi au prezentat inițial o emisiune săptămânală, iar ulterior au ajuns la matinal, pentru că „vorbeam enorm de mult”. De aici avea să înceapă, practic, parteneriatul profesional care avea să îi facă celebri.

Cum au ajuns la „Neatza cu Răzvan și Dani”

După perioada petrecută la radio, cei doi s-au mutat la București și au continuat să lucreze împreună. În 2008 au ajuns la Antena 1, unde au devenit prezentatorii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Au trecut anii, iar formula care părea la început doar o asociere profesională s-a transformat într-una dintre cele mai longevive colaborări din televiziunea românească.

Chiar și numele emisiunii are propria poveste. Dani Oțil a dezvăluit că el a desenat celebra siglă cu cele două rotițe încă din 1999-2000, pe vremea când cei doi lucrau la radio în Timișoara. Inițial, realizase și varianta „Dani și Răzvan”, însă a rămas „Răzvan și Dani”.

„Eu am făcut rotițele, eu le-am desenat la cămin. Rotițele sunt un angrenaj. O roată dințată nu e nimic singură, dar cu încă una devine un angrenaj, astea era ideea. Eu le-am desenat în 1999. Și e cu Răzvan și Dani pentru că mi-a fost atât de rușine să întorc foaia. Eu am făcut și invers. Cu Dani și Răzvan, dar când i-am prezentat ideea lui Răzvan, știam că pe spate era invers.

Dar nu am întors foaia niciodată. I-am spus cred că după 12 ani că erau rotițele și invers. Eu sunt ăla mai supărat și el e mai pozitiv. N-am putut”, a spus Dani Oțil, potrivit a1.ro.

O prietenie care a trecut testul timpului

De la copiii care se cunoșteau la grădiniță în Reșița până la prezentatorii care au ajuns să fie zilnic împreună la televizor, Dani Oțil și Răzvan Simion au parcurs aproape toate etapele importante ale vieții unul lângă celălalt.

Au fost colegi de grădiniță, colegi de facultate, colegi de cameră, colegi de radio și, în cele din urmă, colegi de televiziune. Iar fotografia publicată acum de Dani Oțil readuce în atenție o prietenie care a început cu mult înainte ca cei doi să devină cunoscuți în România.