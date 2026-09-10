 Așa „arătau” Dani Oțil și Răzvan Simion în 1992. Cum s-au cunoscut cei doi prezentatori
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Așa „arătau” Dani Oțil și Răzvan Simion în 1992. Cum s-au cunoscut cei doi prezentatori

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dani Oțil și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din televiziunea românească, însă prietenia lor este mult mai veche decât aparițiile pe micul ecran. Cei doi se cunosc încă din copilărie, iar recent, Dani Oțil le-a oferit urmăritorilor o incursiune nostalgică în anii care au trecut, prin intermediul unei imagini generate cu AI.

Imagine rară cu Dani Oțil și Răzvan Simion, din 1992. Cum arătau
Imagine rară cu Dani Oțil și Răzvan Simion, din 1992. Cum arătau Foto: arhiva Click!

Dani Oțill a publicat o fotografie făcută cu AI, însoțită de un mesaj care i-a făcut pe mulți să se gândească la perioada în care revistele și posterele erau nelipsite din camerele adolescenților.

„Era 92 si aveai posterul asta pe usa din revista Bravo”, a scris Dani Oțil în descrierea imaginii.

Postarea a fost și un bun prilej de a rememora povestea celor doi prezentatori și modul în care o prietenie începută în copilărie avea să se transforme, peste ani, într-un parteneriat profesional de succes.

Dani Oțil și Răzvan Simion se cunosc de la grădiniță

Dani Oțil și Răzvan Simion s-au născut la Reșița și au crescut împreună. Cei doi s-au întâlnit încă de când erau foarte mici, iar prietenia lor a continuat pe măsură ce au crescut.

Potrivit unor mărturisiri făcute de cei doi de-a lungul timpului, au fost inclusiv colegi de bancă la grădiniță. Răzvan Simion a povestit chiar și o întâmplare amuzantă din acea perioadă, explicând că legătura dintre ei a început foarte devreme.

Am fost câțiva ani și colegi de bancă. Noi ne-am cunoscut la grădiniță. El venea mai rar la grădiniță, pentru că părinții îl uitau mai des”, a glumit Răzvan Simion, conform capital.ro.

Au crescut împreună și au ajuns să împartă aceeași cameră

Relația dintre Dani și Răzvan nu s-a limitat la anii copilăriei. Cei doi au mers mai departe împreună, iar drumurile lor s-au intersectat inclusiv în perioada studenției.

Au urmat cursurile aceleiași facultăți, la Timișoara, și au ajuns să împartă aceeași cameră de cămin. Practic, prietenia începută la Reșița a continuat într-o nouă etapă a vieții lor. Mai târziu, aveau să descopere că se completează și profesional.

Înainte să devină vedetele matinalului de la Antena 1, Dani Oțil și Răzvan Simion și-au început carierele în radio. Dani lucra deja la un post din Reșița, iar ulterior Răzvan i s-a alăturat. Cei doi au ajuns apoi la Timișoara, unde au continuat să lucreze împreună.

Răzvan Simion povestea în urmă cu mai mulți ani că, după ce a început să lucreze la radio, cei doi au prezentat inițial o emisiune săptămânală, iar ulterior au ajuns la matinal, pentru că „vorbeam enorm de mult”. De aici avea să înceapă, practic, parteneriatul profesional care avea să îi facă celebri.

Cum au ajuns la „Neatza cu Răzvan și Dani”

După perioada petrecută la radio, cei doi s-au mutat la București și au continuat să lucreze împreună. În 2008 au ajuns la Antena 1, unde au devenit prezentatorii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Au trecut anii, iar formula care părea la început doar o asociere profesională s-a transformat într-una dintre cele mai longevive colaborări din televiziunea românească.

Chiar și numele emisiunii are propria poveste. Dani Oțil a dezvăluit că el a desenat celebra siglă cu cele două rotițe încă din 1999-2000, pe vremea când cei doi lucrau la radio în Timișoara. Inițial, realizase și varianta „Dani și Răzvan”, însă a rămas „Răzvan și Dani”.

Eu am făcut rotițele, eu le-am desenat la cămin. Rotițele sunt un angrenaj. O roată dințată nu e nimic singură, dar cu încă una devine un angrenaj, astea era ideea. Eu le-am desenat în 1999. Și e cu Răzvan și Dani pentru că mi-a fost atât de rușine să întorc foaia. Eu am făcut și invers. Cu Dani și Răzvan, dar când i-am prezentat ideea lui Răzvan, știam că pe spate era invers.

Dar nu am întors foaia niciodată. I-am spus cred că după 12 ani că erau rotițele și invers. Eu sunt ăla mai supărat și el e mai pozitiv. N-am putut”, a spus Dani Oțil, potrivit a1.ro.

O prietenie care a trecut testul timpului

De la copiii care se cunoșteau la grădiniță în Reșița până la prezentatorii care au ajuns să fie zilnic împreună la televizor, Dani Oțil și Răzvan Simion au parcurs aproape toate etapele importante ale vieții unul lângă celălalt.

Au fost colegi de grădiniță, colegi de facultate, colegi de cameră, colegi de radio și, în cele din urmă, colegi de televiziune. Iar fotografia publicată acum de Dani Oțil readuce în atenție o prietenie care a început cu mult înainte ca cei doi să devină cunoscuți în România.

Ghid de cumpărături

radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Ioana Năstase, declarație șocantă după scandalul cu Ilie Năstase: ”Mi-a spus că nu știe câte zile mai are de trăit” www.fanatik.ro
image
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi observatornews.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol” www.antena3.ro
image
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Aurul rămâne o variantă pentru cei care vor să pună bani deoparte. Cât valorează acum 10 grame playtech.ro
image
Cele două echipe din SuperLiga care îi sperie pe olteni. Semnal de alarmă la Universitatea Craiova www.fanatik.ro
image
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mesajul ascuns în bijuteria Reginei Mary la funeraliile lui Harald! Broșa purtată în doliu are o istorie aparte okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
pescobar instagram jpg
Pescobar a plecat de acasă la doar 15 ani, cu un singur vis. Ce încredere au avut părinții în el: „Fotbalist ratat” Vedete românești
marius pancu instagram jpg
„Mister Pancu” face furori pe TikTok! Prezentatorul de la Antena 1, de nerecunoscut. Femeile l-au asaltat cu mesaje Vedete românești
banner daniel pavel dl dan png
#Exclusiv Click!
VideoDaniel Pavel, aniversare într-un loc sfânt din Turcia. Unde l-a dus soția sa de ziua lui: „Am pornit într-o adevărată aventură” Vedete românești
banner ioana tufaru png
Ioana Tufaru, vacanță la mare cu doar 700 de lei! Unde s-a cazat și cum a făcut economie: „Ne-a costat destul de puțin” Vedete românești
Teri Hatcher sursa foto Profimedia jpg
N-a avut niciun iubit în ultimii 7 ani! Actrița Teri Hatcher recunoaște: „Sunt atât de singură!” Vedete internaționale
radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
andreea popescu instagram jpg
VideoAndreea Popescu a spus adio injecțiilor pentru slăbit! Ce greutate are acum influencerița Vedete românești
andreea popescu
Prin ce a trecut Andreea Popescu după divorț și ce le recomandă acum femeilor: „Știu, sună clișeic” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net