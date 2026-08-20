Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat”

Un vlogger olandez a rămas cu un gust amar după ce a luat masa la restaurantul lui Dani Oțil din București. Chiel Van Wijk, cunoscut pentru materialele sale despre călătorii și gastronomie, a vizitat localul lui Dani Oțil, în urmă cu aproximativ două luni.

Deși a fost mulțumit de mâncare și de vinurile comandate, experiența nu s-a încheiat pe placul său. La câteva săptămâni după vizită, olandezul a lăsat o recenzie pe Google Reviews în care și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care i-ar fi fost solicitat bacșișul.

Ce l-a deranjat pe vlogger la finalul mesei

Potrivit recenziei publicate de Chiel Van Wijk, problema nu a fost reprezentată de preparate sau de servire. Acesta susține că i s-ar fi cerut un bacșiș de 10%, fără să fie informat în mod clar despre acest lucru înainte.

„Mâncare bună, vinuri bune. Servirea a fost ok. Cea mai mare problemă este că m-au obligat să las un bacșiș de 10 procente fără să comunice clar acest lucru in prealabil. Bacșișul ar trebui să fie ceva opțional, nu obligatoriu. Acest lucru nu a fost precizat dinainte și a lăsat un gust amar după masă”, a spus vlogger-ul.

Restaurantul are în meniu preparate cu prețuri pe măsura poziționării sale. Supa de cocoș costă 38 de lei, în timp ce pastele și risotto-ul sunt în zona 70-100 de lei. O pizza ajunge la aproximativ 60-70 de lei.

La preparatele de la grătar, prețurile sunt calculate pentru 100 de grame și pot ajunge până la 89 de lei, în funcție de produsul ales. Și băuturile pot crește considerabil valoarea notei. Unele sortimente de bere costă 30 de lei sticla, în timp ce o sticlă de Ursus este 22 de lei, iar o halbă de Peroni costă 20 de lei.

În trecut, un alt vlogger a vizitat restaurantul lui Dani Oțil

Vloggerul a avut o impresie bună despre restaurant, apreciind atât aspectul preparatelor și rapiditatea servirii, cât și locația. Deși a remarcat câteva aspecte care mai pot fi îmbunătățite, acesta a considerat că experiența merită o notă ridicată:

„Arată foarte bine. Până acum pe plating, pe viteza de servire și pe locație, restaurantul este top. Mâncarea a fost bună. Aș da o notă de 8,75 din 10. Iar raport calitate preț este undeva la 8,25”, a spus vloggerul pe canalul său de YouTube.