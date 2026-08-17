Cât costă o masă simplă pe litoralul românesc. Nota plătită de un turist în Saturn pentru cinci mici și o porție de cartofi

O notă de plată de la o terasă din Saturn sparge tiparele scumpirilor de la malul mării. Unj turistul a dovedit că o masă consistentă de mici și cartofi prăjiți poate costa mult mai puțin decât s-ar aștepta majoritatea.

În ciuda percepției generale că vacanțele pe litoralul românesc au devenit un lux greu de suportat, iar turiștii își drămuiesc fiecare leu, mai există terase unde mâncarea rămâne accesibilă chiar și în luna august.

Sub 55 de lei pentru un prânz complet

Un turist aflat în stațiunea Saturn a arătat nota de plată pentru o masă tradițională la malul mării, compusă din cinci mici, o porție de cartofi prăjiți, pâine și muștar, suma finală demonstrând că se poate mânca decent.

Pentru întreaga comandă, bărbatul a achitat la final suma totală de 53,5 lei. Costul cel mai consistent a fost reprezentat de mici, unde o bucată a fost taxată cu 7 lei, ridicând totalul pentru cele cinci bucăți la 35 de lei.

Garnitura de cartofi prăjiți a costat 14 lei, în timp ce porția de muștar a fost 1,5 lei, iar cele două chifle au adăugat încă 3 lei la nota finală.

Pentru plin sezon estival, suma a fost privită ca o surpriză plăcută de către cei care urmăresc costurile de pe litoral.

Masa pentru o familie de patru persoane în Eforie Nord: meniu complet cu 170 de lei

Exemplul din Saturn nu este singular. Într-o altă stațiune căutată, Eforie Nord, o familie formată din patru persoane a demonstrat că un prânz consistent la terasă poate rămâne în limite rezonabile, achitând un total de 170 de lei pentru un festin cu ciorbe, feluri principale și garnituri.

Meniul a inclus o ciorbă de burtă la 25 de lei, o ciorbă de pește la 23 de lei, două șnițele de pui la 22 de lei porția, o porție de ficăței la 20 de lei, cartofi prăjiți și cartofi țărănești la 13 lei fiecare, completate cu salată de varză la 10 lei, mămăliguță la 8 lei, pâine și ardei iuți.

Șase turiști, notă de peste 1.000 de lei în Năvodari

La polul opus, o masă pentru șase persoane în Năvodari a ajuns la 1.084 de lei, cu bacșiș inclus. Grupul a comandat mai multe preparate cu specific grecesc și pescăresc, dar și numeroase băuturi.

Consumația a costat 974 de lei, iar cei șase au lăsat încă 110 lei bacșiș. Experiența nu a fost însă lipsită de neplăceri: turiștii au așteptat aproximativ 30 de minute pentru o masă, alte 20 de minute până să li se ia comanda și încă 40 de minute până la servirea preparatelor, potrivit bzi.ro